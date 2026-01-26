กลับมาอีกครั้ง ขนมยอดนิยม!! “คุกกี้เนยสดไส้สับปะรด” ร้านไท-ละมุน แฟนซีรูปโฉมใหม่มัดใจเด็ก

ถ้าย้อนไปเมื่อสัก 5-6 ปีที่ผ่านมา คุกกี้ไส้สับปะรด เคยเป็นขนมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะด้วยรสชาติความเปรี้ยวหวานของสับปะรดกวนเข้ากันกับคุกกี้เนยสด ทำให้ใครทำขายช่วงนั้น ก็ขายดิบขายดี ไปร้านไหนก็ต้องได้เจอ แต่เมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมา คุกกี้ไส้สับปะรด เงียบๆ ไป
การกลับมาฮิตอีกครั้ง คุกกี้ไส้สับปะรด ในรูปโฉมใหม่
จนกระทั่ง ล่าสุด ได้มาพบกับคุกกี้เนยสดไส้สับปะรด กลับมาฮิตอีกครั้ง บนโลกออนไลน์ เมื่อมีคนทำออกมาในรูปแบบของแฟนซี เป็นคุกกี้เนยสดน่ารักๆ ปั้นออกมาเป็นรูปการ์ตูน เพิ่มสีสันให้ดูสดใส ตอบโจทย์เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี และตอบโจทย์คนที่ต้องการจะซื้อไปเป็นของฝาก ที่สำคัญ รสชาติความอร่อยของคุกกี้ไส้สับปะรดยังคงโดนใจคนที่ชื่นชอบอยู่เหมือนเดิม
ครั้งนี้ พามารู้จักกับ เจ้าของ คุกกี้เนยสดไส้สับปะรดในรูปแบบแฟนซี “ณัชนิช กอเจริญ” (ครูนกยูง) ร้านไท-ละมุน เจ้าของผลงานอาลัวดอกไม้ โด่งดังบนโลกออนไลน์ โดยครั้งนี้ ได้เพิ่มขนมตัวใหม่ ที่เธอไปร่ำไปเรียนมาจากช่องทางออนไลน์ อย่าง คุกกี้เนยสดไส้สับปะรด ความพิเศษที่แตกต่างจากคุกกี้ไส้สับปะรดที่เห็นกันทั่วไป เพราะเป็นคุกกี้ในรูปแบบแฟนซีตัวการ์ตูนน่ารัก มาพร้อมกับสีสันที่ใส่ลงไปในตัวการ์ตูน เพิ่มความน่าสนใจให้กับคุกกี้เนยสดไส้สับปะรด จนหลายคนยอมควักกระเป๋า ซื้อความน่ารักของคุกกี้สับปะรดของครูนกยูงเอาไปอวดลูกๆ หลาน และคนรู้จัก
ณัชนิช กอเจริญ ( ครูนกยูง ) เล่าว่า การมาทำคุกกี้เนยสดไส้สับปะรดแบบแฟนซี ของตนเองเริ่มต้น มาจากได้เห็นมีคนทำบนโซเชียลฯ และเห็นว่า มันน่ารักดี ก็เลยตัดสินใจลองทำบ้าง โดยเริ่มต้นจากดูเขาทำ และก็ทำตามยูทูบ หลังจากนั้นค่อยมาปรับสูตรเอาแบบที่เราชอบ
ในส่วนของรูปแบบก็มาจากความชอบ และออกแบบจิตนาการเอาเลย โชคดี ที่ “นกยูง” ถนัดการทำงานปั้นการออกแบบแฟนซีแบบนี้อยู่แล้ว ทำให้การออกแบบคุกกี้เนยสดไส้สับปะรดแฟนซี ของตนเองก็เลยออกมาตามแบบที่นำเสนอผ่านหน้าเพจ ที่ได้เห็นกัน และทำให้หลายคนชื่นชอบ และมีสั่งเข้ามาค่อนข้างมาก หลังจากที่ นกยูง ได้ เริ่มนำมาโพสต์ผ่านหน้าเพจ ลูกค้ามีหลากหลายตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น และคุณแม่ที่ซื้อให้ลูกค้า เพราะชอบความน่ารักของ คุกกี้เนยสดไส้สับปะรดแฟนซี ของนกยูง อย่างไรก็ดี บางส่วน ก็ไปดูรูปแบบมาจากช่องทางออนไลน์ ด้วย
นำงานศิลปะใส่ลงในขนม
ยกระดับให้ดูมีอะไรมากกว่าขนมธรรมดา
สำหรับคุกกี้เนยสดไส้สับปะรดแบบแฟนซี ถือว่าเป็นการปรับ เพื่อยกระดับขนมที่เราคุ้นเคย และนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ให้มันกลายเป็นงานศิลปะที่กินได้ แทนที่จะเป็นก้อนกลมๆ หรือใส่พิมพ์กดแบบธรรมดา โดยการใส่ "รูปลักษณ์" ที่ช่วยให้ดึงดูดสายตาผู้พบเห็นในช่วงที่การแข่งขันในตลาดการทำขนมเบเกอรี่ สูงในช่วงนี้ เพราะหลายคนพอตกงานหันมาทำขนมขายกัน
ทั้งนี้ ถ้าเรายังคงทำแบบเดิมเหมือนกับรายอื่นๆ โอกาสทางการขายของเราก็จะไม่โดดเด่น แต่ใส่รูปลักษณ์ที่แปลกๆใหม่ๆ และสวยงามสะดุดตา ช่วยสร้างโอกาสทางขายให้กับเรา และเมื่อบวกกับรสชาติอร่อยถูกใจด้วยแล้ว ลูกค้าจะบอกต่อ หรือ กลับมาซื้อซ้ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ “นกยูง” เองก็ยังคงยืนหยัดการขายขนมบนโลกออนไลน์อยู่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านมาจนถึงทุกวันนี้
นกยูง เล่าว่า ในส่วนของคุกกี้เนยสดไส้สับปะรดแฟนซี ตนเองใช้เทคนิคการปั้นด้วยมือหรือใช้แม่พิมพ์พิเศษ ช่วยให้คุกกี้แฟนซีของเราแตกต่างจากคุกกี้ไส้สับปะรดทั่วไป ส่วนรูปแบบที่ได้รับความนิยม จะเป็นงานปั้นด้วยมือ ที่เป็นรูปแบบผลไม้ เช่น ปั้นเป็นลูกสับปะรดจิ๋ว สตรอว์เบอรี่, หรือส้ม หรือถ้าเป็นรูปสัตว์ เช่น น้องหมี, กระต่าย, แมว หรือตัวการ์ตูนยอดฮิตในช่วงนั้น และยังมี รูปดอกไม้ ซึ่งการปั้นรูปดอกไม้ เราจะมีเครื่องมือมาช่วย เพื่อสร้างให้การปั้นกลีบดอกไม้ดูมีมิติ และที่โดนใจน้องๆ จะต้องเป็นรูปตุ๊กตา น่ารัก ๆ เช่น เจ้าหญิง เป็นต้น
ในส่วนของการลงสี เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ชิ้นงานของเราโดดเด่นขึ้นมาทันที่ ซึ่งสีที่เราใช้จะใข้เป็นสีผสมอาหารแบบเจล ผสมลงในแป้งโดว์ เพื่อให้สีสดใสและไม่ทำให้เนื้อสัมผัสของแป้งเปลี่ยนไป
รสชาติและหน้าตา ต้องมาพร้อมกัน ถึงจะมัดใจลูกค้าได้
นกยูง เล่าว่า ในส่วนของรสชาติ โดยเฉพาะเนื้อสัมผัสและความอร่อยให้ความสำคัญไม่แพ้กันกับความสวยงามรูปลักษณ์ภายนอก เพราะเราต้องการให้ลูกค้าประทับใจบอกต่อและกลับมาซื้อกับเราอีกในครั้งต่อไป สำหรับส่วนผสมวัตถุดิบ คัดเลือกเกรดคุณภาพเท่านั้น เพราะเชื่อว่า ขนมอร่อยได้ ต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่ดี โดยเฉพาะตัวแป้ง คัดเลือกแป้งคุณภาพที่ดี และพิถีพิถัน ในขั้นตอนการทำ เพื่อให้ได้คุกกี้เนยสด (Butter Cookie) ที่มีความกรอบไม่ร่วนหอมกลิ่นเนยแท้ และต้องไม่หวานจัดเพราะต้องไปตัดกับรสชาติของไส้สับปะรด
โดยในส่วนของ ไส้สับปะรดกวนต้องมีเนื้อสัมผัสที่หนึบ และมีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน การปั้นแบบแฟนซีมักจะใช้ไส้ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ปั้นรูปทรงได้ง่ายและไม่แตกขณะอบ ส่วนเทคนิคพิเศษ ในการทำคุกกี้แฟนซีไส้สับปะรดของ นกยูง คือ เราต้องใช้ความใจเย็นและต้องใช้ทักษะการทำงานฝีมือซึ่งนกยูง มีความชำนาญเพราะทำมานาน กับขนมแบบอื่นๆ ก็นำมาปรับใช้ครั้งนี้ ด้วย และ การคุมอุณหภูมิต้องให้ความสำคัญ เพราะแป้งคุกกี้เนยจะละลายง่ายถ้ามือของเรามีอุณหภูมิที่สูง การปั้นจึงต้องทำในห้องที่เย็นหรือต้องนำแป้งไปพักตู้เย็นเป็นระยะ
ส่วนการเก็บรายละเอียดอื่นๆ ใช้อุปกรณ์ปั้นเล็กๆ ในการทำตา จมูก หรือลวดลายบนผิวคุกกี้ ส่วน การอบต้องใช้การอบที่อุณหภูมิต่ำ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อรักษา สี ของตัวการ์ตูนไม่ให้เข้มหรือไหม้จนทำให้เสียลวดลายได้ ซึ่งกว่าจะได้คุกกี้เนยสดไส้สับปะรดออกมาเป็นของขวัญที่ประทับใจให้กับลูกค้า ต้องผ่านขั้นตอนในการทำงานที่ใช้ต้องเวลา และความตั้งใจอย่างมาก ซึ่งมั่นใจว่า สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือ สร้างประทับใจให้กับทั้งผู้ที่ซื้อไปเป็นของฝาก และประทับใจผู้รับด้วย
จากคุกกี้ไส้สับปะรดแบบเดิม
เป็นแฟนซีอัปราคาได้ถึง 2 เท่า
นกยูง เล่าว่า เมื่อทำคุกกี้แฟนซีไส้สับปะรด ออกมาขาย ช่วยให้สามารถอัปราคาจากคุกกี้ไส้สับปะรดแบบเดิมได้มากถึง 2 – 3 เท่า ราคาขายเริ่มต้นชิ้นละ 20 บาทจนถึง 35 บาท จากความน่ารักของรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งช่องทางการขาย ยังคงยึดการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการขายแบบตามสั่ง หรือ made to order เพราะปกติ นกยูง เองก็จะมีออเดอร์ ขนมอื่นๆ ที่ต้องทำขายอยู่แล้ว พอเพิ่ม คุกกี้ ไส้สับปะรดแฟนซีเข้ามา เหมือนเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าประจำ และเป็นการเปิดลูกค้าใหม่ที่พบเห็นเราผ่านช่องทางโซเชียล ฯ
"และนกยูงเองก็คงจะยังไม่หยุดพัฒนา เราจะมีรูปแบบขนมแบบใหม่ ออกมาขายตลอด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมถึง เทศกาลตรุษจีน ปีนี้ ยังมีขนมเปี๊ยะ กุหลาบ และขนมเปี๊ยะส้ม ที่รับออเดอร์ ล่วงหน้าเต็มไปแล้ว รวมถึงเทศกาลวาเลนไทน์ ในปีนี้ อยู่ในช่วงเดียวกับตรุษจีน ทางเราก็ยังมีอาลัวกุหลาบ ที่ยังเปิดรับอยู่ไม่อั้น เพราะอาลัวกุหลาบ เป็นงานที่ ร้านของเราไท-ละมุน เราทำมาตั้งแต่แรก และเป็นงานที่เราถนัด"
