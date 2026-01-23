ทีทีบี เสริมแกร่งร้านค้า SME ยุคดิจิทัล ยกระดับ 5 ฟีเจอร์ แอป ttb smart shop พร้อม “ปังปัง” ผู้ช่วยธุรกิจแสนฉลาด

ทีทีบีตอกย้ำบทบาทพันธมิตรที่เข้าใจผู้ประกอบการธุรกิจไทย เดินหน้ายกระดับแอปจัดการร้านค้า ttb smart shop เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจของ SME ยุคดิจิทัล ด้วย 5 ฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการรับเงิน บริหารยอดขาย และจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบ จบในแอปเดียว พร้อมผู้ช่วยอัจฉริยะ “ปังปัง” มังกรสีน้ำเงินแสนฉลาด ที่พร้อมอยู่เคียงข้างเจ้าของธุรกิจ
นางกนกพร จูฑา ประธานกลุ่ม บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ ทีทีบี เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคของไทยเปลี่ยนสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ Mobile Banking กลายเป็นช่องทางหลักในการทำธุรกรรม การรับชำระเงินผ่าน QR Code เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ SME ที่ต้องการความรวดเร็วและความถูกต้องในการรับเงินและบริหารยอดขายแบบเรียลไทม์ ทำให้ธุรกรรมพร้อมเพย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ณ เดือนพฤศจิกายน 2568 ชี้ให้เห็นว่าจำนวนธุรกรรมผ่านระบบพร้อมเพย์สูงถึง 2.26 พันล้านรายการ คิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใช้การชำระเงินแบบดิจิทัลเป็นหลัก ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการ SME จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทีทีบีมุ่งสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ SME ในยุคดิจิทัล ด้วยการพัฒนายกระดับ 5 ฟีเจอร์สำคัญ ในแอปจัดการร้านค้า ttb smart shop ช่วยให้เจ้าของร้านค้าบริหารจัดการธุรกิจได้ง่ายและมั่นใจยิ่งขึ้น พร้อม “ปังปัง” ผู้ช่วยอัจฉริยะประจำร้าน ที่สะท้อนแนวคิด “รับไว รู้ลึก ธุรกิจปังปัง” โดยมีฟีเจอร์เด่น ประกอบด้วย
· การแจ้งเตือนเงินเข้าแบบเสียง - ฟีเจอร์แจ้งยอดเงินเข้าแบบเรียลไทม์ทันทีที่ลูกค้าชำระเงิน ช่วยให้เจ้าของร้านไม่พลาดทุกการขาย ลดความจำเป็นในการตรวจสอบสลิป หรือเปิดแอป เพิ่มความมั่นใจและความสะดวกในการทำงานหน้าร้าน
· การสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต รองรับการชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยบัตรเครดิต ครอบคลุมบัตร VISA Mastercard และ UnionPay เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินให้ลูกค้า ช่วยให้ร้านค้าสามารถขยายฐานลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น
· เลือกรูปแบบเงินเข้าบัญชีได้ตามสไตล์ธุรกิจ เจ้าของร้านสามารถเลือกวิธีรับเงินเข้าบัญชีให้เหมาะกับธุรกิจ มีทั้งหมด 2 รูปแบบ
- เงินเข้าทันที เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
- รวบยอดสิ้นวัน โอนเงินเข้าเป็นก้อนเดียว ช่วยให้จัดการบัญชีได้ง่ายและเป็นระบบ
· การสแกนลายนิ้วมือ หรือ สแกนใบหน้า (Biometric Scan) เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าใช้งานแอป ด้วยระบบยืนยันตัวตนแบบ Biometrics ทั้งลายนิ้วมือและสแกนใบหน้า ไม่ต้องจดจำรหัสผ่าน ช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญและยอดขายภายในร้าน
· การกำหนดสิทธิ์พนักงาน (Staff Permission) เจ้าของร้านสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้พนักงานแต่ละคนได้ตามบทบาท เช่น เห็นเฉพาะยอดขายของตนเอง หรือยอดขายทั้งร้าน (สำหรับผู้จัดการสาขา) ช่วยให้การบริหารทีมงานเป็นระบบและลดความเสี่ยงด้านข้อมูล
นอกจากนี้ แอปจัดการร้านค้า ttb smart shop ยังมีฟีเจอร์สนับสนุนการบริหารร้านค้าอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Dashboard แสดงข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์ Analytic Report รายงานวิเคราะห์การขายเชิงลึก ที่สรุปภาพรวมธุรกิจและส่งตรงถึงอีเมลเจ้าของร้านทุกเดือน รวมถึง ระบบจัดการสาขา ที่สามารถดูยอดขายแยกรายสาขา และจัดการสิทธิ์พนักงานได้ไม่จำกัด
สำหรับผู้ประกอบการ SME นิติบุคคลที่สนใจสมัครใช้แอปจัดการร้านค้า ttb smart shop สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร