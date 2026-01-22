ซินเจนทา ประเทศไทย ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมด้านการเกษตร: วางศิลาฤกษ์สถานีวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ ขับเคลื่อนเกษตรไทย

ซินเจนทาประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านการเกษตร:วางศิลาฤกษ์สถานีวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ขับเคลื่อนเกษตรไทยอย่างยั่งยืน
บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สถานีวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่โดยมี นางสาวกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเจนทา ครอปโปรเทคชั่น จำกัด นายซานเจย์ ชาร์มา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อารักขาพืชภูมิภาคเอเชีย และ นายนาวาบ อาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อารักขาพืช บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ณบริเวณก่อสร้างสถานีวิจัยและพัฒนา ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับการวิจัยและพัฒนาโซลูชันทางการเกษตรของประเทศไทย
สถานีวิจัยและพัฒนาแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอารักขาพืชและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรครอบคลุมพืชสำคัญและพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย อาทิ ข้าว ข้าวโพด และพืชผักชนิดต่างๆโดยมุ่งเน้นการจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยควบคู่กับการสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรนวัตกรรมใหม่ เช่น นวัตกรรมการจัดการพืชแบบผสมผสานการเกษตรอัจฉริยะ การทำนาแบบแม่นยำ (Precision Farming) การใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ(Biologicals) การอารักขาพืชด้วยโดรนรวมถึงการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อให้เกษตรกรเห็นผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างการทำเกษตรตามแนวปฏิบัติทั่วไปและแนวทางการจัดการตามหลักวิชาการของซินเจนทาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งยังช่วยยกระดับพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาดที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สำหรับสถานีวิจัยและพัฒนาบริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด มีพื้นที่รวมประมาณ 56,400 ตารางเมตร และคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2569 โดยซินเจนทา ประเทศไทย ยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
พร้อมสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่น สร้างความร่วมมือกับชุมชนและสถาบันการศึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวต่อไป