บรรจุภัณฑ์พลาสติกแข่งขันรุนแรงผลพ่วงตลาดจีน ปรับตัว MMEC โรงงานคนไทยเพื่อหาทางรอด

ตลาดกล่องพลาสติก เป็นอีกหนึ่งตลาดที่กำลังถูกกลืนด้วย สินค้าจากประเทศจีนที่ทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการหรือ โรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย ต่างได้รับผลกระทบ อย่างมาก จนต้องปรับตัวเพื่อหาทางรอด
โรงงานผู้ผลิตกล่องพลาสติกไทย
ปรับตัวรับมือทะลักเข้ามาสินค้าจีน
วันนี้ อาจจะสู้ด้วยราคาไม่ได้ หันมาเพิ่มงานดีไซน์ และคุณภาพ และการลดค่าใช้จ่าย เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิต MMEC เป็นอีกหนึ่งในผู้ผลิตพลาสติก ที่ได้มีการปรับตัว และสามารถยืนหยัด มาถึงวันนี้ ผ่านมากว่า 20 ปี ที่อยู่ในวงการกล่องพลาสติกเมืองไทย และมียอดขายเดือนหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านกล่อง
นายประทีป กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแมนมาร์เก็ตติ้งแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (MMEC) กล่าวว่า บริษัทได้เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลากหลายชนิด อาทิเช่น ถาดใส่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ถาดผักผลไม้ กล่องใส่อาหาร ทั้งกล่องอาหารแบบกลม กล่องใส่อาหารช่องเดียว กล่องใส่อาหาร 2 ช่อง กล่องใส่อาหาร 3 ช่อง กล่องไมโครเวฟ อีกทั้งสินค้าอื่นๆ อีกหลากหลายชนิด ผลิตจากพลาสติก PET PP PS และทางบริษัทยังรับสกรีนโลโก้ บนกล่องพลาสติกด้วย ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
เปลี่ยนจากผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก
สู่ผลิตกล่องพลาสติกรับความต้องการมีสูง
ทั้งนี้ เดิมทำโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก แต่พอเจอวิกฤติจากสถานการณ์การเมือง ในช่วงนั้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเลกทรอนิก ก็เลยต้องตัดสินใจ หันมาทำโรงงานพลาสติกแทน เพราะมีประสบการณ์จากเดิมทำกล่องพลาสติก ใส่ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ อยู่แล้ว ประกอบกับในช่วงนั้น เป็นช่วงที่ตลาดกล่องพลาสติกมีความต้องการสูง เพราะหลายคนหันมาใช้กล่องพลาสติก แทนถุงพลาสติก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และยังเพิ่มมูลค่ายกระ
ในตอนนั้นเปลี่ยนหันมาทำกล่องพลาสติก เพราะตลาดมีความต้องการสูง จากลูกค้าที่ซื้อไปใส่อาหารแทนถุงพลาสติก ทำให้เราเติบโตมาตลอด และยึดอาชีพทำโรงงานกล่องพลาสติก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และการที่เราตัดสินใจมาทำกล่องพลาสติกอย่างเต็มตัว ก็มาจากช่วงโควิด ลูกค้ามีความต้องการกล่องพลาสติกสูงมาก เพราะหันมาขายอาหารออนไลน์กัน ช่วงนั้น ขายได้เยอะมาก ก็เลยตัดสินใจขยายกิจการและมาลงทุนทำกล่องพลาสติกอย่างเต็มตัว มาจนถึงทุกวันนี้
โดยแต่ละปี มีการเติบโตไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันมีออเดอร์เดือนหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านกล่อง ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำกัน จะมีลูกค้าใหม่แวะเวียนเข้ามาบ้าง ประมาณสัก 10 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าของเรามาจากทั่วประเทศ และเป็นลูกค้าคนไทยทั้งหมด ยังไม่ได้มีการส่งออก เพราะกำลังการผลิตไม่ได้เยอะ แค่พอขายในประเทศเท่านั้น
ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน รับมือแข่งราคาสู้ตลาดจีน
สำหรับปัญหาตอนนี้ ของโรงงานผลิตกล่องพลาสติก คือ การแข่งขันจากสินค้าที่ผลิตจากประเทศจีน เพราะต้นทุนถูกกว่า สามารถทำราคาได้ถูกกว่า ต้องปรับตัวโดยการลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน เพื่อที่จะได้สามารถขายในราคาที่สามารถแข่งกับคู่แข่งอย่างตลาดจีนได้ โดยปรับตัวของเราเริ่มจากการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต และมีการลงทุนติดแผงโซล่าเซลล์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงด้วย
นอกจากนี้ เครื่องจักรใหม่ ทำให้เราสามารถผลิตกล่องพลาสติกในรูปแบบใหม่ๆ ดีไซน์ทันสมัย ที่รองรับกลุ่มตลาดพรีเมี่ยม ทำให้เราสามารถขายกล่องพลาสติกในราคาที่แพงขึ้นได้ ตอนนี้ มีทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าได้มากขึ้นด้วย ส่วนกล่องพลาสติกรูปแบบเดิม จะยังสามารถทำราคาเดิมให้กับลูกค้าได้ ทำให้ยังสามารถแข่งกับตลาดจีนได้ โดยเน้นคุณภาพที่ดี กว่า สินค้าจากจีน ในราคาที่สามารถแข่งขันได้
สร้างความแตกต่างสินค้า ด้วยดีไซน์ และคุณภาพ
นายประทีป เล่าว่า ที่ผ่านมาการออกแบบกล่องอาหารของ MMEC ให้ความสำคัญกับลูกค้าต้องการจะทำกล่องอาหารให้ลูกค้าสามารถนำไปเป็นจุดขายให้กับธุรกิจของเค้าได้ เช่น การออกแบบฝากล่องอาหารที่ไม่จำเป็นต้องเป็นฝากล่องสีขาว แต่ยังสามารถออกแบบฝากล่องให้มีสีสันต่างๆ ได้หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็น และทางโรงงานของเรายังมีบริการสกรีนฝากกล่องเพื่อให้สามารถติดต่อได้สะดวก ง่ายต่อการจดจำ และไม่ทำให้สับสนหากเจอแบรนด์คู่แข่งที่ใช้กล่องอาหารคล้ายกัน
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทย
สำหรับภาพรวม ในปี 2567-68 มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทยขยายตัว 5.4%และ 3.7% ตามลำดับ โดยได้รับแรงหนุนจาก 1) มูลค่า การจำหน่ายในประเทศที่เติบโต 0.6% และ 3.7%ตามลำดับ ตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจร้านอาหาร และอุตฯ อาหารและเครื่องดื่ม และ 2) มูลค่าการส่งออกขยายตัว 12.0%และ 3.6%ตามลำดับจากความต้องการของประเทศคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น
ในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการคาดถูกบั่นทอนจากราคา เม็ดพลาสติกในปี 2567-68 ที่สูงกว่าในอดีต (ปี 2562-63) ราว 2-13% อีกทั้ง ความสามารถในการแข่งขันทัองตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ยังถูกกดดันจากการเข้ามาตีตลาดของจีนที่มีข้อได้เปรียบทั้ง ด้านต้นทุนและเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกบาง ประเภทอาจได้รับผลกระทบจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้คู่ค้า หันไปใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ ในอนาคต ธุรกิจนี้อาจจะต้องต่อยอดสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มี ความยั่งยืน อาทิ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ายุคใหม่ และสอดรับกับ แนวนโยบายด้าน ESG และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำตอบโจทย์เมกะเทรนด์
ติดต่อ www.mmecpackaging.com
