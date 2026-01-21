ทุเรียนไทยลำบากแน่ ไม่แค่เวียดนาม วันนี้ อินโดนีเซียส่งออก 'ทุเรียนแช่แข็ง' สู่ตลาดจีนผ่านทางทะเล

เมื่อวันอังคาร (6 ม.ค.) จีนจัดพิธีต้อนรับตู้คอนเทนเนอร์ทุเรียนแช่แข็งตู้แรกจากอินโดนีเซียที่ส่งออกมายังจีนในเมืองชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน โดยนับเป็นการนำเข้าทุเรียนแช่แข็งจากอินโดนีเซียเข้าสู่ตลาดจีนผ่านเส้นทางการขนส่งทางทะเลอย่างเป็นทางการ
ก่อนหน้านี้ มีทุเรียนแช่แข็งจากอินโดนีเซียพร้อมวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในจำนวนไม่มากนัก โดยขนส่งมาทางอากาศเพื่อทดลองจำหน่ายเท่านั้น
ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกส์ทางทะเลและห่วงโซ่ความเย็นที่พัฒนาแล้ว ทุเรียนแช่แข็งจากอินโดนีเซียจะสามารถส่งเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างต่อเนื่องในปริมาณมาก ช่วยเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนและอินโดนีเซีย
สินค้าล็อตแรกจำนวน 23 ตันเป็นเนื้อทุเรียนและทุเรียนแช่แข็งแบบบดละเอียดจากอินโดนีเซีย ซึ่งนำเข้าโดยบริษัทกว่างซี เจียหรง ฟูด เทคโนโลยี จำกัด (Guangxi Jiarong Food Technology) ได้ถูกส่งออกจากท่าเรือจาการ์ตาเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2025
หลังจากผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว สินค้าได้มาถึงคลังสินค้าทัณฑ์บนในเขตการค้าเสรีครบวงจรชินโจวเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2026 ซึ่งถือเป็นการเปิดเส้นทางขนส่งทางทะเลแบบด่วนสำหรับผลไม้สดจากอินโดนีเซียสู่ตลาดจีนโดยตรง
อู๋จวิ้นอี้ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทฯ กล่าวว่าการเปิดเส้นทางขนส่งด่วนนี้จะช่วยร่นระยะเวลาของห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการ และช่วยให้ทุเรียนคุณภาพสูงจากอินโดนีเซียเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น
หลี่อี้ชุน เจ้าหน้าที่ท่าเรือชินโจว เผยว่าเราได้จัดตั้ง "ช่องทางสีเขียว" สำหรับการผ่านพิธีการศุลกากรของผลไม้นำเข้า และสร้างห้องคัดกรองและตรวจสอบเบื้องต้นชุดแรกทั่วประเทศแล้ว โดยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้ใช้ประโยชน์จากนโยบายเกื้อหนุนอย่างเต็มที่
ขอขอบคุณ : Xinhua News