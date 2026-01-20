(ชมคลิป) 5 แฟรนไชส์อาหาร-เครื่องดื่ม น่าสนใจปี 2569

เปิด 5 แฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มน่าสนใจในปี 2569 สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่กำลังมองหาธุรกิจที่ลงทุนง่ายและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี พร้อมกับบอกรายละเอียดสิ่งที่ได้จากการซื้อแฟรนไชส์ทั้ง 5 แบรนด์
เริ่มต้นที่แฟรนไชส์ที่ 1.เศรษฐีชา
แฟรนไชส์เศรษฐีชาเริ่มก่อตั้งในปี 2568 ท่ามกลางธุรกิจชากาแฟที่ผุดขึ้นเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องในประเทศไทย แต่เศรษฐีชาก็ยังคงยึดมั่นก้าวเข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มชาที่การแข่งขันค่อนข้างสูง เพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองชาจากทางแบรนด์
แฟรนไชส์เศรษฐีชามีราคาเริ่มต้นที่ 19,900 บาท ระยะสัญญา 5 ปี งบการลงทุน 19,900-69,900 บาท โดยรูปแบบธุรกิจคือการขายแฟรนไชส์
รูปแบบแฟรนไชส์มีทั้งหมด 4 รูปแบบได้แก่
1.Set เศรษฐีใหม่ 19,900 บาท สิ่งที่จะได้รับคือ ป้ายครบชุดแถมฟรีพร้อมขาตั้งป้าย, อบรมหลักสูตรฟรี พร้อมเอกสารสรุปสูตร, ฟรีวัตถุดิบที่บังคับใช้, ไม่หัก % จากยอดขาย และ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
2.Set เศรษฐีสร้างตัว 33,000 บาท สิ่งที่จะได้รับ คือ ป้ายครบชุดแถมฟรีขาตั้งป้าย, อบรมหลักสูตรฟรี พร้อมเอกสารสรุปสูตร, ฟรีวัตถุดิบที่บังคับใช้และอุปกรณ์, อุปกรณ์เครื่องซีลฝาอัตโนมัติ, ถังต้มน้ำไฟฟ้าขนาด 11 ลิตรและ 6 ลิตร, อุปกรณ์ครบชุด, ไม่หัก % จากยอดขายและไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
3.Set เศรษฐีมือโปร 39,900 บาท สิ่งที่จะได้รับ คือ ป้ายครบชุดและฟรีขาตั้งป้าย, อบรมหลักสูตรฟรีพร้อมเอกสารสรุปสูตร, วัตถุดิบครบทุกเมนู, อุปกรณ์ครบชุดพร้อมเปิด, อุปกรณ์เครื่องซีลฝาอัตโนมัติ, ถังต้มน้ำไฟฟ้าขนาด 11 ลิตร และ 6 ลิตร, ลูกค้าเตรียมแค่น้ำถัง น้ำแข็งและรอเรียน, ไม่หัก % จากยอดขายและไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
4.Set มหาเศรษฐี 69,900 บาท สิ่งที่จะได้รับ คือ ป้ายครบชุดและฟรีขาตั้งป้าย, อบรมหลักสูตรฟรีพร้อมเอกสารสรุปสูตร, วัตถุดิบครบทุกเมนู, อุปกรณ์ครบชุดพร้อมเปิด, อุปกรณ์เครื่องซีลฝาอัตโนมัติ, ถังต้มน้ำไฟฟ้าขนาด 11 ลิตรและ 6 ลิตร, ซุ้มขนาด 2x2x2.5 เมตร, ลูกค้าเตรียมแค่น้ำถัง น้ำแข็งและรอเรียน, ไม่หัก % จากยอดขายและไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
ติดต่อแฟรนไชส์
โทร.095-1917191, Facebook : เศรษฐีชา ชานมไข่มุก - Settea Cha
2.แฟรนไชส์ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมู
แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมู ก่อตั้งเมื่อปี 2563 เริ่มขายแฟรนไชส์ปี 2564 เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเน้นเรื่องใส่ใจวัตถุดิบชูกากหมูเป็นจุดเด่น โดยมีลักษณะกิจการคือ แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว ปัจจุบันมีทั้งหมด 44 สาขา
โดยมีค่าแฟรนไชส์ 80,000 บาท งบการลงทุนตั้งแต่ 150,000-500,000 บาท รูปแบบธุรกิจ คือ การขายแฟรนไชส์ และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 8-12 เดือน
สิ่งที่จะได้รับ คือ
1.สิทธิ์ในการใช้แบรนด์ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมู
2.ทางแบรนด์สอนทุกขั้นตอนสำหรับการเปิดร้าน โดยมีการเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับเปิดร้าน, รายการอุปกรณ์, แหล่งซื้อและวิธีการใช้, การเลือกวัตถุดิบและซัพพลายเออร์, ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การปรุง การขายและการจัดเก็บทั้งหมดในการขายแต่ละวัน, สอนเคล็ดลับความอร่อยต่างๆ เช่น วิธีทอดกากหมูให้ฟูกรอบ การเลือกถั่วและคั่วถั่วลิสง, การปรุงให้อร่อย การลวกเส้นอย่างไรให้นุ่มและการหมักหมูอย่างไรให้นุ่มอร่อย เป็นต้น
3.แนะนำเรื่องการสรรหาพนักงาน หน้าที่การทำงานของแต่ละคน กฎระเบียบการทำงานอย่างละเอียด
4.แนะนำและทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ เช่น ใบสต็อค ใบเมนูและกฎระเบียบของพนักงาน
5.ออกแบบป้ายสื่อต่างๆ ของร้านให้ เช่น ป้ายเมนู ป้ายรูปก๋วยเตี๋ยว ป้ายหน้าร้าน ธงญี่ปุ่น เป็นต้น
6.แนะนำขั้นตอนและวิธีการสมัครเดลิเวอรี่ทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นไลน์แมน แกร็บฟู้ดและช็อปปี้ฟู้ด
7.สอนวิธีการทำโซเชียลที่จำเป็นต้องมีทั้งหมด เช่น การทำเพจและโปรโมต
8.ช่วยทำรูปและคลิปวิดีโอคอนเทนต์ในเพจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เพจ
9.ลงรายละเอียดเป็นหนึ่งในสาขาของแฟรนไชส์และช่วยโปรโมตผ่านเพจกลาง
10.มีการเรียนจากหน้างานจริงที่สาขาที่เปิดอยู่จริง ฝึกจริง ทำจริง สถานการณ์จริง
11.ส่งพนักงานมาฝึกในสถานการณ์จริงตั้งแต่ร้านเปิด-ปิด ก่อนวันเปิดจริง
12.สอนหน้างาน 2-3 วัน ในวันเปิดร้านวันแรกจนสามารถทำเองได้เป็น
13.มีห้องไลน์แยกของแต่ละสาขา สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ถ้าเจอปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องแก้ไข
14.สามารถมาดูงานหรือเรียนซ้ำได้ในกรณีที่เปลี่ยนพนักงานใหม่
ติดต่อแฟรนไชส์
โทร.099-5196362 Facebook : แฟรนไชส์ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมู เพจหลัก
3.แฟรนไชส์กุยช่ายสวรรค์
แฟรนไชส์กุยช่ายสวรรค์ ก่อตั้งเมื่อปี 2563และเริ่มขายแฟรนไชส์เมื่อปี 2564 โดยมีแนวคิดการทำธุรกิจจากอาม่า คือ “ถ้าลื้อจะขายของ ลื้ออย่าหวงของ” ปัจจุบันขยายสาขาไปกว่า 100 สาขาโดยมีค่าแฟรนไชส์เริ่มต้น 9,999 บาท ระยะเวลาสัญญา 1 ปี รูปแบบธุรกิจ คือ การขายแฟรนไชส์และขายส่ง มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 วัน – 3 เดือน
ค่าแฟรนไชส์มีทั้งหมด 4 แพคเกจ ได้แก่
1.ราคา 9,999 บาท
2.ราคา 19,990 บาท
3.ราคา 49,999 บาท
4.ราคา 59,999 บาท
โดยเงื่อนไขการลงทุนจะมีค่าเก็บแรกเข้า สัญญารายปี ปีละ 5,000 บาท ในปีต่อๆ ไปเก็บค่าแรกเข้า 5,000 บาท/ปี หรือตามที่บริษัทกำหนด โดยจะได้รับป้ายรูปแบบใหม่และป้ายสื่อโฆษณาการันตีคุณภาพจากรายการทีวี พร้อมคอนเทนต์โปรโมตอีก 2 คลิป
สิ่งที่จะได้รับ คือ
1.การสนับสนุนการเทรนขาย การจัดหน้าร้านในวันแรกที่เปิดขาย
2.การสนับสนุนทำโปรโมตคอนเทนต์ช่องทาง TikTok 1 คลิป และช่องทาง Facebook 1 โพสต์
3.ป้ายสื่อการันตีคุณภาพจากรายการทีวี 1 ภาพและภาพรีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์ 5 ภาพ
ติดต่อแฟรนไชส์
โทร. 064-8657927, 080-4584333 Facebook : กุยช่ายสวรรค์
4.แฟรนไชส์ ติดนม ลองแล้วจะติดใจ
แฟรนไชส์นมไข่มุกที่ถือกำเนิดจากจังหวัดตรังที่มีเมนูหลากหลายกว่า 250 เมนู ก่อตั้งเมื่อปี 2565 และเริ่มขายแฟรนไชส์ในปีเดียวกัน
โดยมีค่าแฟรนไชส์อยู่ที่ 24,900 บาท งบการลงทุน 30,000-100,000 บาท รูปแบบธุรกิจเป็นแฟรนไชส์และมีระยะเวลาการคืนทุนที่ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง
การลงทุนแฟรนไชส์มีทั้งหมด 4 แพคเกจ ได้แก่
1.Set 24,900 บาท มีของแถม 19 รายการไม่รวมซุ้ม เหมาะกับผู้ประกอบการที่ขายน้ำอยู่แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนเป็นแบรนด์
2.Set 34,900 บาท ของแถมวัตถุดิบอุปกรณ์พร้อมขาย 90 รายการ ไม่รวมซุ้ม ผู้ประกอบการสามารถจัดหารูปแบบซุ้มได้เองตามใจชอบ
3.Set 84,900 บาท พร้อมซุ้มมินิมอล 3.1 x 2.4 เมตร วัตถุดิบ อุปกรณ์พร้อมขาย
โดยไม่เก็บ % จากยอดขาย ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนและรายปี อัปเดตเมนูใหม่ตลอดและมีเมนูให้เลือกมากกว่า 250 เมนู
สิ่งที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องซื้อ คือ เฉพาะวัตถุดิบ ได้แก่ ผงชาเย็น ผงชาเขียว ชานมไต้หวัน ผงโอเลี้ยง แก้ว เพื่อควบคุมเรื่องคุณภาพและรสชาติชาให้เป็นไปในทางเดียวกัน ส่วนวัตถุดิบอื่นๆ สามารถซื้อเองได้ตามท้องตลาด
ติดต่อแฟรนไชส์
โทร.065-1501416, 089-7489464 Facebook : แฟรนไชส์ติดนม ลองแล้วจะติดใจ
5.แฟรนไชส์โชกุน สเต็ก
แฟรนไชส์โชกุนสเต็กเริ่มก่อตั้งแบรนด์เมื่อปี 2553 และขายแฟรนไชส์ในปีเดียวกัน โดยมีลักษณะกิจการเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ ระยะเวลาสัญญา 3 ปีและมีระยะเวลาการคืนทุนอยู่ที่ 6-12 เดือน
ทางแบรนด์เปิดเผยว่าไม่มีค่าแฟรนไชส์แต่จะจ่ายค่าอุปกรณ์แทนโดยมีราคาอยู่ที่ 19,900 บาท พร้อมอุปกรณ์ดังนี้
1.เคาเตอร์สเต็กโชกุน
2.เตาย่างสเต็ก
3.เตาทอดเฟรนฟราย
4.อุปกรณ์หน้าเตา
5.ร่มโลโก้ 2 ชุด
6.ป้ายเมนู
7.ผ้ากันเปื้อน
8.คู่มือ
9.วัตถุดิบเปิดร้าน
สำหรับผู้ประกอบการที่มีอุปกรณ์บ้างแล้ว สามารถเลือกซื้อเฉพาะที่จำเป็นได้ไม่บังคับ
สิ่งที่จะได้รับ คือ การจัดฝึกอบรมในสถานประกอบจริง คู่มือการทำและมีทีมช่วยในวันเปิดร้าน
ติดต่อแฟรนไชส์
โทร.086-5718802 Facebook : แฟรนไชส์สเต็กโชกุน
ที่มาข้อมูลแฟรนไชส์ : ThaiFaranchise center
