SAMS ENGINEERING คว้ารางวัลธุรกิจซ่อมบำรุงเวทีระดับเอเชีย แปซิฟิก ย้ำศักยภาพวิศวกรรมไทย สู่ฮับระดับภูมิภาค

บริษัท แซมส์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานและสนับสนุนวิศวกรรมด้านอากาศยานที่ครอบคลุมสนามบินมากที่สุดในประเทศไทย ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมบำรุงรักษาอากาศยานของประเทศ ขึ้นแท่นบริษัทไทยรายแรกและรายเดียวที่คว้ารางวัล “SME ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งปี” (MRO SME of the Year) จากเวทีอันทรงเกียรติระดับภูมิภาค MRO Asia-Pacific Awards 2025 ณ ประเทศสิงคโปร์ ตอกย้ำบทบาทบริษัทของคนไทย ที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างความมั่นคงทางวิศกรรมการบินด้วยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของเที่ยวบิน สะท้อนศักยภาพวิศวกรรมของประเทศบนเวทีโลก มุ่งสู่การเป็นฮับการซ่อมบำรุงเครื่องบินระดับภูมิภาค
นายรนนท์ มินทะขิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แซมส์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (SAMS Engineering Co., Ltd.) หรือ SAMS กล่าวถึงความสำเร็จในการได้รางวัลในครั้งนี้ว่า SAMS เป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน สัญชาติไทย 100% ที่ลงทุนด้านเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯเติบโตและได้รับความไว้วางใจให้เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของสายการบินชั้นนำต่างๆทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
โดย SAMS ได้ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานแก่เที่ยวบินระหว่างประเทศแบบประจำ ที่เดินทางมายังท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน คลอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นหน่วยซ่อมสัญชาติไทย ภายใต้ใบรับรองหน่วยซ่อมในราชอาณาจักรไทย - ประเภทที่ 1 หรือ CAAT 145 และในปัจจุบัน เราคือหนึ่งในบริษัทซ่อมบำรุงอากาศยานอิสระของไทย ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการบินของต่างประเทศมากที่สุด อาทิ CAAM มาเลเซีย, CAAP ฟิลิปปินส์, DGCA อินเดีย, AAK คาซัคสถาน, MOLIT เกาหลีใต้, CAAS สิงคโปร์ CAASL ศรีลังกา, DGCA Indonesia อินโดนีเซีย และในอนาคตอันใกล้ FAA ของสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องยืนยันว่า SAMS Engineering ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากล มีมาตรฐานตามกฎหมาย และข้อกำหนดของแต่ละประเทศทั้งในด้าน ความปลอดภัย คุณภาพงาน และประเภทของเครื่องบินที่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการได้
ล่าสุด SAMS เป็นรายแรกและรายเดียวในไทยที่ได้รับรางวัล "MRO SME of the Year" จากงาน MRO Asia-Pacific Awards 2025 เวทีอันทรงเกียรติระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกที่จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยคณะกรรมการจาก Aviation Week องค์กรชั้นนำด้านข้อมูลและสื่ออุตสาหกรรมการบินระดับโลก อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานสัญชาติไทยรายแรกในประวัติศาสตร์ของงานประกาศรางวัล MRO Asia-Pacific Awards อันนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย และเป็นบทพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งด้านเทคนิคการบริหารจัดการ และการส่งมอบโซลูชันการบำรุงรักษาอากาศยานแบบครบวงจร (Comprehensive and Reliable MRO Solutions) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลในระดับสูงสุด โดยรางวัล MRO Asia-Pacific Awards 2025 ไม่ใช่เป็นเพียงความภาคภูมิใจของ SAMS เท่านั้น แต่ยังส่งผลเชิงบวกโดยตรงต่ออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน:
ความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางการบิน: การให้บริการ MRO ที่ได้มาตรฐานระดับสากลช่วยให้มั่นใจได้ว่าฝูงบินพาณิชย์ที่ให้บริการในประเทศและภูมิภาคมีความปลอดภัยสูงสุด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก:การที่ผู้ประกอบการไทยสามารถคว้ารางวัลระดับโลกได้ สะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงและการสนับสนุนทางเทคนิคของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาผู้ให้บริการจากต่างประเทศ และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศศักยภาพวิศวกรรมการบินไทย:ความสำเร็จนี้เป็นเครื่องตอกย้ำความสามารถและความมุ่งมั่นของบุคลากรด้านวิศวกรรมของไทยที่สามารถนำความเชี่ยวชาญระดับโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมในประเทศ
"เรารู้สึกเป็นเกียรติและปลาบปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล MRO Asia-Pacific Awards ความสำเร็จนี้เกิดจากความทุ่มเทอย่างเต็มที่ของทีมงานวิศวกรรม SAMS ทุกคน ที่ทำงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดและมุ่งเน้นการส่งมอบโซลูชันที่เชื่อถือได้มาโดยตลอด รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของวิศวกรไทยบนเวทีโลก และเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการบริการการบินจากประเทศไทยสู่ระดับโลกต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเราในการเป็น ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ที่สุด เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและสร้างความมั่นคงทางวิศวกรรมการบินของประเทศไทยอย่างยั่งยืน" นายรนนท์ กล่าว
เกี่ยวกับ บริษัท แซมส์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (SAMS Engineering Co., Ltd.)
SAMS Engineering ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานแบบเบา (Line Maintenance) ซึ่งได้รับใบรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ใบอนุญาตเลขที่ CAAT AMO.0655) โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการ เพื่อรองรับสายการบินระหว่างประเทศที่เข้ามายังประเทศไทยให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้นำในการให้บริการโซลูชัน MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) สำหรับอากาศยานและการสนับสนุนทางเทคนิคในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานครอบคลุมงานด้าน Line Maintenance อย่างครบวงจร โดยมีขอบเขตการให้บริการหลัก ได้แก่ 1. Line Maintenance Support : การตรวจเช็คและดูแลอากาศยานก่อนขึ้นบินและหลังลงจอด (Transit Check) รวมถึงการตรวจสอบอากาศยานตามรอบการใช้งาน เช่น Daily Check, Weekly Check และการซ่อมบำรุงตามแผนงานจนถึงระดับ A-Check 2. Defect Rectification การแก้ไขจุดบกพร่องหรือความผิดปกติเล็กน้อยที่พบหลังการปฏิบัติการบิน
อาทิ ระบบไฟฟ้า หรือระบบย่อยต่าง ๆ เพื่อให้อากาศยานพร้อมกลับสู่การใช้งานอย่างปลอดภัย 3. AOG Support (Aircraft on Ground) การให้บริการซ่อมบำรุงแบบเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้อากาศยานสามารถกลับไปปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบิน 4. Major Component Replacement การถอดและติดตั้งอุปกรณ์หลักของอากาศยาน เช่น Engine และ APU โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและขั้นตอนที่ได้รับการรับรอง บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าให้กับสายการบินและผู้ประกอบการด้านการบินทั่วโลก