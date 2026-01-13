อโวคาโดสมูทตี้ แฟรนไชส์จาก “แม่ปลูกลูกขาย” เริ่มจากปลูกเองสู่ธุรกิจสุดปังที่มีกว่า 90 สาขา

แบรนด์แม่ปลูกลูกขาย เป็นแบรนด์ผักและผลไม้ที่เกิดจากแนวคิดของคุณแม่ที่ปลูกอะไรก็จะขายอันนั้น จนสามารถเติบโตมาได้จนต่อยอดสาธุรกิจแฟรนไชส์อโวคาโดสมูทตี้และสลัดอโวคาโดที่มีสาขากว่า 90 สาขา
โดยการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นทางแบรนด์มองเห็นถึงวิกฤตเศรษฐกิจผักและผลไม้ในประเทศไทย จึงมองหาโอกาสจากวิกฤตดังกล่าวด้วยการนำผักและผลไม้ที่ปลูกเองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แนวคิด By mommy,For me and To You
อโวคาโด กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพเพราะมีประโยชน์และไขมันดีที่ช่วยคอเลสเตอรอลในร่างกายได้เป็นอย่างดี พร้อมกับวิตามินและแร่ธาตุครบครัน ซึ่งทำให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันหันมารับประทานอโวคาโดกันมากขึ้น นอกจากนี้อโวคาโดยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มหรือเมนูทานเล่นเพื่อสุขภาพได้เป็นอย่างดี ทางแบรนด์จึงนำเอาข้อดีของอโวคาโดมาพัฒนาและขายเครื่องดื่มอย่างอโวคาโดสมูทตี้และสลัดอโวคาโด เพื่อรองรับและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
จุดแข็งของแบรนด์ แม่ปลูกลูกขาย นั้นจะเน้นที่เรื่องต้นทุนต่ำเพราะนำวัตถุดิบมาจากสวนของตนเอง ภาพลักษณ์แบรนด์ที่อบอุ่นและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเน้นการเล่าเรื่องที่อบอุ่นจากในครอบครัวผ่านเมนูอาหารสู่ผู้บริโภค จึงทำให้ผู้บริโภคสนใจได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีระบบแฟรนไชส์ที่ชัดเจน
ระบบแฟรนไชส์ของ แม่ปลูกลูกขายมีทั้งหมด 3 ขนาด ได้แก่
1.ขนาด S ราคา 89,000 บาท ลักษณะพื้นที่จัดตั้งร้านจะเหมาะกับพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและศูนย์อาหาร โดยมีจุดเด่นคือ ลงทุนต่ำ คืนทุนไว
2.ขนาด M ราคา 129,000 บาท ลักษณะพื้นที่จัดตั้งร้านจะเหมาะกับพื้นที่รูปแบบคีออส 2x2 เมตร มีจุดเด่นคือ ขนาดกะทัดรัด ทำเลอิสระ
3.ขนาด L ราคา 199,000 บาท ลักษระพื้นที่จัดตั้งร้านจะเหมาะกับคีออสขนาด 2x2 เมตร และมีจุดเด่นคือเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง
สิ่งที่จะได้รับได้แก่
1.อุปกรณ์และวัตถุดิบมากกว่า 60 รายการ
2.ระบบ POS พร้อมใช้งาน
3.การตกแต่งคีออสตามแพคเกจ
4.การอบรมและคู่มือการบริหาร
อย่างไรก็ตามแบรนด์แม่ปลูกลูกขายเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์อาหารสุขภาพที่น่าสนใจ เนื่องจากตลาดสุขภาพในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมและผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก การตัดสินใจหรือเริ่มต้นทำธุรกิจแฟรนไชส์อาหารเพื่อสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี
ที่มา : taokae café
ติดต่อเพิ่มเติม
Facebook : แม่ปลูกลูกขาย Farm By Mom
