ที่ผ่านมาซื้อปลาทองตัวละเท่าไหร่ไม่รู้!! KR Goldfish Farm บ้านโป่ง ทำราคาสูงตัวละ 100,000 บาท

“ปลาทอง” ปลาสวยงามเบอร์ต้นๆ ที่หลายคนเลือกเลี้ยง โดยอาจจะไม่รู้ว่า แหล่งผลิตปลาทอง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นเบอร์ต้นที่หลายๆประเทศทั่วโลกบินมาซื้อกัน ซึ่งสืบเนื่องมาจากปลาทองจากแหล่งผลิตอำเภอบ้านโป่ง ได้ไปชนะการประกวด กวาดรางวัลชนะเลิศ มาจากหลายเวที ในต่างประเทศ สร้างชื่อและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาช้านาน
วันนี้ พามารู้จักแหล่งผลิตปลาทองคุณภาพเกรดส่งประกวด และเกรดส่งออก ฟาร์มแห่งนี้ ถ้ามีเงินในกระเป๋า ไม่ถึงหลักพันอย่าเข้าไปนะ เพราะราคาของเค้าอยู่ที่ตัวละ หลายพันบาท ไปจนถึงหลักหมื่น และปลาทองหลักแสนก็เกิดขึ้นแล้วที่ฟาร์มแห่งนี้ KR Goldfish Farm บ้านโป่ง ราชบุรี
ทิ้งเงินเดือนหลายหมื่นมาเลี้ยงปลา
นายจักรกฤษณ์ การุณงามพรรณ เจ้าของ KR Goldfish Farm ฟาร์มเลี้ยงปลาทอง ปลาสวยงาม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เล่าว่า จุดเริ่มต้นมาจากตนเองเคยเป็นพนักงานบริษัทด้านคอนซูมเมอร์ ข้ามชาติ ในประเทศไทย ทำงานที่นั่น นานหลายปี แต่วันหนึ่งมีความรู้สึกว่าตัวเบือการเป็นลูกจ้าง ต้องการอยากจะทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ และมีความสุข
จนกระทั่งเมื่อปี 2554 เกิดน้ำท่วมใหญ่ ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอิ่มตัวกับการทำงานประจำ ก็เลยตัดสินใจลาออก และได้มีโอกาสเดินทางมาที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งที่นั่น เขาจะเป็นแหล่งที่เลี้ยงปลาสวยงาม โดยเฉพาะปลาทอง กันเยอะมาก ตนเองชื่นชอบการเลี้ยงปลาสวยงามอยู่แล้ว และมีคนในพื้นที่ต้องการจะขายที่ดิน ตนเองก็เลยตัดสินใจซื้อเอาไว้ จำนวน 3 ไร่
หลังจากได้ที่ดินมาแล้ว ก็โค่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ และขุดทำบ่อเลี้ยงปลา ส่วนความรู้ต่างๆ ในการเลี้ยงปลา อาศัยประสบการณ์จากการที่เคยเลี้ยงเล่น และบวกกับความรู้ที่ได้จากคนในพื้นที่เพื่อน พี่ น้องๆ ที่เลี้ยงปลาทองอยู่แล้ว เราก็มาลองผิดลองถูกเอาเอง ในช่วงแรกต้องบอกว่า ไม่ได้อย่างที่ต้องการ แต่ก็ถือว่า เป็นการหาประสบการณ์
ตั้งใจยกระดับปลาทองบ้านโป่ง เป็นที่รู้จัก
“โดยความตั้งใจในการเลี้ยงปลาทองของผม ตั้งใจว่าจะนำความรู้ประสบการณ์จากการเคยทำงานประจำในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทข้ามชาติ มาใช้กับการบริหารจัดการที่เป็นระบบ กับการทำฟาร์มปลาของเรา ซึ่งถ้าประสบความสำเร็จ จะเป็นแบบอย่างให้กับคนที่เลี้ยงปลาในพื้นที่ และยกระดับแหล่งเลี้ยงปลาสวยงามของประเทศไทย อย่าง บ้านโป่ง ราชบุรีให้เป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามที่คนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นึกถึงเมื่อต้องการปลาสวยงาม”
ทั้งนี้ เดิมการเลี้ยงปลาสวยงามบ้านโป่ง จะยึดโยงกับพ่อค้าคนกลาง หรือเอเย่นต์ พาลูกค้ามาที่ฟาร์ม ซึ่งเอเย่นต์เหล่านี้ จะทำปลาสวยงามส่งออก พอต้องการปลาจะพาลูกค้าจากประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และอีกหลายประเทศ ทั้งในยุโรป เอเชีย และอาหรับหรือตะวันออกกลาง มาเลือกซื้อปลาที่ฟาร์มเป็นการดิวกันผ่านเอเย่นต์ หลังจากนั้น ลูกค้าประจำกัน
ปลาทอง บ้านโป่ง คว้ารางวัลระดับแชมป์มาแล้วหลายประเทศ
“ผมเองมองว่า ถ้าเราทำเป็นระบบ สามารถที่จะขายตรงไปยังลูกค้าในต่างประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านเอเย่นต์ ซึ่งหลังจากที่ผมได้เข้ามาทำ ค่อยๆทำความรู้จักกับลูกค้าในต่างประเทศ ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ก จากเดิมเราขายปลาในประเทศ 50เปอร์เซ็นต์ และพอเรามีการบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นระบบมากขึ้น และฟาร์มของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น จากการส่งปลาเข้าประกวดและไปคว้ารางวัลในหลายเวที ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ฟาร์มของเราเป็นที่รู้จัก และมีลูกค้าเข้ามาซื้อปลาจากเราเยอะขึ้นทุกปี มาจนถึงปัจจุบันผ่านมากว่า 10 ปี”
ทั้งนี้ หลังจากที่ปลาสวยงามจาก ฟาร์มของเราไปคว้ารางวัลหลายเวที ทำให้เราสามารถเลือกจะขายปลาให้กับลูกค้าที่ไม่มองเรื่องราคา แต่มองที่ความสวยงามของปลาเป็นหลัก ส่งผลให้ฟาร์ม ปลาของเรา จะต้องพัฒนาปลาเกรดคุณภาพส่งออก และเกรดปลาประกวด เท่านั้น เพื่อรองรับกับกลุ่มลูกค้าของเรา ปัจจุบันสัดส่วนการขายในประเทศของเราลดลงเหลือเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ซึ่งเป็นปลาที่ตกเกรดนำมาขายในประเทศ
ราคาหลักพันถึงหลักหมื่นบาทต่อตัว
สำหรับอีก 90 เปอร์เซ็นต์ขายเป็นปลาเกรดส่งออก และปลาเกรดประกวด ส่วนราคาขายปลาที่ฟาร์มของเรา เริ่มต้นหลักหลายพันบาท จนถึง หลายหมื่นบาท ส่วนราคาปลาทองจากฟาร์มของเราเคยทำได้สูงสุดตัวละหลักแสนบาทจากปลาที่ชนะการประกวด ส่วนสายพันธุ์ปลาทองที่เราเลี้ยงจะมีแค่ 2 สายพันธุ์ คือ ฮอลันดา และ ตระกูลสิงห์ โดยประเทศส่งออก จีน มาเลเซีย ไต้หวัน เกาหลี อินโดนีเซีย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลาง
ความยากในการทำปลาประกวด ปลาส่งออก
ส่วนความยากของการทำปลาสวยงามเกรดส่งออกและประกวด คือ มาตรฐาน ความสมบูรณ์ของปลา โดยสีของปลาจะต้องสวย โครงร่างของปลาจะต้องเป็นไปตามที่ตลาดต้องการ แต่ความยากที่สุดในตอนนี้ คือ การพัฒนาสายพันธุ์ปลา ที่หลายประเทศ เริ่มที่จะทำได้เหมือนกับเรา และการที่จะยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดนี้ ต้องพัฒนาขึ้นไปอีก ตรงนี้ เป็นความยากที่ต้องทำให้ได้ เพื่อรักษาตลาดเอาไว้ให้ได้ ส่วนหนึ่งต้องไปดูว่า ต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นผู้นำในตลาดนี้มีการพัฒนาไปอย่างไร ก็ต้องนำมาพัฒนาต่อ
ส่วนการซื้อพันธุ์ปลาใหม่ๆจากต่างประเทศ เข้ามาก็มีบ้าง ถ้าต้องการสายพันธุ์ใหม่ๆ เช่นเดียวกับในต่างประเทศ เวลาต้องการสายพันธุ์ปลาใหม่ ก็ต้องมาซื้อเรา ซึ่งเวลามีการประกวดปลาในเวทีต่างประเทศ ก็จะมีที่เราส่งปลาเข้าประกวดเอง และ ลูกค้าที่ซื้อปลาของเราไปและนำไปประกวด ปัจจุบันมีลูกค้า 2 กลุ่ม กลุ่มแรกที่ซื้อไปขายต่อ หรือ นำไปผสมพันธุ์และขาย และอีกกลุ่มมาซื้อเพื่อนำไปประกวดโดยตรง ฟาร์มของเราต้องเลี้ยงปลาให้ได้เกรดคุณภาพทั้งส่งออกและประกวด ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะมีลักษณะปลาที่คุณภาพใกล้เคียงกัน ไม่ต่างกันมาก
เวทีประกวดปลาทอง บ้านโป่ง ที่ยอมรับจากทั่วโลก
นายจักรกฤษณ์ เจ้าของฟาร์ม KR Goldfish เล่าว่า นอกจากจะทำปลาเกรดคุณภาพส่งขายแล้ว ยังร่วมกับเพื่อนจัดอีเวนต์ประกวดปลาสวยงาม ที่ บ้านโป่ง ราชบุรี โดยได้เชิญคณะกรรมการจาก 10 ประเทศ มาร่วมตัดสินใจ และมีปลาจากหลายประเทศมาประกวดในงานด้วย ซึ่งงานที่จัดบ้านโป่ง ถือว่า เป็นงานการประกวดปลาสวยงามที่ยิ่งใหญ่ และหลายประเทศให้การยอมรับ สังเกตได้จากทุกปีที่เราจัดงาน โรงแรมในพื้นที่จะถูกจองเต็มทุกโรงแรม ตั้งแต่ก่อนการจัดงาน ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 6 แล้ว
ตลาดปลาทอง จากบ้านโป่งขายกันที่ไหน
สำหรับการขายปลาสวยงาม จากแหล่งผลิตปลาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จะแบ่งออกเป็น 2 ตลาด ถ้าเป็นปลาเกรดคุณภาพ จะมีเอเย่นต์มาติดต่อเพื่อขายต่อไปยังต่างประเทศ โดยเอเย่นต์เหล่านี้จะพาลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อปลาถึงฟาร์ม แต่ปัจจุบันลูกค้าประจำกัน จะไม่ได้เดินทางมา แต่ใช้การดูผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนปลาทองตกเกรดส่งออก จะมีขาย 2 ตลาด คือ ที่ตลาดนัดจตุจักร ในวันพุธ และ ตลาดปลาสวยงามที่บ้านโป่ง ในตอนคืนวันอาทิตย์ ตรงนี้ จะมีพ่อค้า มาหาซื้อปลาจากตลาดตรงนี้ไปขายต่อ
กว่าจะมาเป็น KR Goldfish
นายจักรกฤษณ์ เล่าว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องบอกว่า 2-3 ปีแรกก็ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูก ตอนนี้ผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว เราก็ได้ช่วยยกระดับคุณภาพการเลี้ยงปลาสวยงาม บ้านโป่ง ราชบุรี ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และยังช่วยระดับคุณภาพปลาสวยงามจากประเทศไทย ให้แข็งแกร่งมากขึ้น หลายประเทศก็ยังคงปักหมุด และเลือกที่จะมาซื้อปลาสวยงามจากบ้าน โป่ง ราชบุรี ประเทศไทย
“ปัจจุบัน KR Goldfish Farm ได้มีการขยายบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มเป็น 2 แห่ง มีปลาสวยงามที่เลี้ยงเกือบ 10,000 ตัว และยังมีฟาร์มที่ร่วมกับเพื่อนอีก 2 แห่ง การเติบโตถือว่าอยู่ในระดับที่ดี และถือว่าตัดสินใจไม่ผิดที่ออกมาทำธุรกิจเอง เพราะผ่านมาถึงตอนนี้ อายุวัยเกษียณ 60 ปี แต่ยังมีกิจการที่สร้างรายได้ให้กับเรา และส่งต่อให้ลูกๆ ได้ ในอนาคต และที่สำคัญตลาดปสาสวยงามจากประเทศไทย ก็ยังคงเป็นเบอร์ต้นๆ ที่ทั่วโลกนึกถึง”
สนใจ ติดต่อ Facebook : Chakkrit karoonngamphan (KR Goldfish Farm)
