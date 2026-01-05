(คลิป) มังคุดดำเปลือกแข็งของเหลือทิ้ง ถูกนำมาเพิ่มมูลค่า “ควีนนี่ กัมมี่” จับมือไต้หวัน ดันส่งออกหลายประเทศ

“มังคุดราชินีผลไม้” ที่ไม่ได้โดนใจแค่คนไทย แต่ต่างชาติเองก็ชื่นชอบในรสชาติมังคุด ในช่วงที่ผลผลิตออกน้อย มังคุดเคยราคาสูงถึง กิโลกรัมละ50-60 บาท จากสวน แต่เมื่อเกษตรกรปลูกกันเยอะ ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำเกิดขึ้นทุกปี เกษตรกรยุคใหม่ ต้องรับมือด้วยการหาวิธีการแปรรูปและขายให้ได้ เป็นที่มาของ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมังคุดหวาน แบรนด์ควีนนี่ ของ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มมังคุดหวานเพื่อการส่งออก ลำเลียง
เกษตรยุคใหม่ ต้องรวมกลุ่ม
แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
นายสุริยา ศิริวงษ์ ประธาน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มมังคุดหวานเพื่อการส่งออก ลำเลียง เล่าว่า เราเป็นกลุ่มวิสหกิจชุมชนแปรรูปมังคุด และการส่งออกมังคุด จากจังหวัดระนอง โดยปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรปลูกมังคุดในพื้นที่จำนวน 144 ราย บทบาทหน้าที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มังคุดหวาน ลำเลียง ฯ แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ลักษณะ อย่างแรก คือ การรวบรวมผลผลิตมังคุดสดนำมาแยกเกรดเพื่อคัดคุณภาพมังคุดที่ได้มาตรฐาน ส่งให้กับพ่อค้าคนกลางตัวแทนทำตลาดส่งออก นำไปส่งขายต่างประเทศ ตรงนี้ทำกันมานานกว่า 40 ปี
ในส่วนของรูปแบบที่ 2 เนื่องจากปัญหามังคุดที่ไม่ผ่านการคัดเกรด และไม่สามารถขายเป็นผลสดได้ คือ มังคุดดำ ที่มีเปลือกแข็ง มังคุดพอเก็บแก่จัด และทิ้งไว้เปลือกจะแข็ง แต่เนื้อในยังดี และมีรสชาติหวาน ทางกลุ่มก็จะนำมาแปรรูป เป็นมังคุดกวน และน้ำมังคุดพร้อมดื่ม ซึ่งการแปรรูปทั้งสองแบบนี้ เราทำมานานแล้ว แต่เนื่องด้วยลูกค้าของเราจะเป็นกลุ่มวัยกลางคน 40 ปีขึ้นไป
“กัมมี่มังคุด” หวังเจาะตลาดวัยรุ่น
โดนใจต่างชาติ เตรียมโกอินเตอร์
ทั้งนี้ ทางกลุ่มเราต้องการเจาะตลาดวัยรุ่น และเยาวชน ล่าสุด จึงได้พัฒนาต่อยอดออกมาเป็นมังคุดในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ โดยการทำออกมาในรูปแบบของกัมมี่ และ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตโกโก้ จังหวัดสงขลา คือ การนำมังคุดกวนยัดไส้ช็อกโกแลต ซึ่งผลตอบรับของกัมมี่มังคุด ได้รับการตอบรับดีมาก และเชื่อว่า มังคุดกวนสอดไส้ช็อกโกแลต ของเราจะได้รับการตอบรับดีเช่นกัน
ในส่วนของการแปรรูป ได้รับการตอบรับจากลูกค้าต่างประเทศ ที่ได้ชิมชื่น โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น ชื่นชอบกันมาก และล่าสุดมีพันธมิตรจากทางไต้หวัน ก็นำไปทดลองตลาดอยู่ คาดว่าถ้าขายได้ดี ก็คงจะได้ส่งออกไต้หวัน สำหรับกัมมี่ มังคุด
เกษตรกรยุคใหม่ ถ้าแปรรูปไม่เป็นอยู่ยาก
นายสุริยา ประธานกลุ่มฯ เล่าว่า การทำเกษตรในปัจจุบัน เกษตรกรจะต้องรู้จักหาวิธีการแปรรูปควบคู่ไปด้วย การที่สามารถแปรรูปได้เหมือนการได้รับวัคซีน เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บ ป้องกันไม่ได้รุนแรงได้ เพราะการทำเกษตรไม่แน่นอน เมื่อผลผลิตออกมาจำนวนมากราคาตกต่ำ ถ้าขายแบบราคาถูกสมัยนี้ ต้นทุนสูง ทำให้ขาดทุนได้ ต้องรู้จักหาทางออก โดยการแปรรูป
สำหรับมังคุดที่นำมาแปรรูป มังคุดดำเกษตรกรขายไม่ได้ รับซื้อจากเกษตรกร นำมาแปรรูปสามารถขายได้กว่า การขายผลสด เพิ่มมูลค่าให้มากกว่า 2 เท่า โดยราคามังคุดดำที่ซื้อมา อยู่ในช่วงที่ราคามังคุดตก ช่วง 3 เดือนที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเยอะ เดือน พ.ค. ก.ค. ไปจนถึง ส.ค. ช่วงที่ราคาตกมังคุดสดขายกิโลกรัมละ 12 บาท แต่ถ้าต่ำกว่า 12 บาท เกษตรกร จะขาดทุนแล้ว
ส่วนมังคุดดำราคาถูกกว่านั้นอีก ช่วงนั้นจะช้อนรับซื้อไว้ และนำมาแช่แข็ง ทำให้เรามีมังคุดมาใช้แปรรูปได้ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ดี ช่วงนี้ ยังรับซื้อได้ไม่เยอะ เพราะกำลังการผลิตยังไม่เยอะ ถ้าสามารถส่งออกได้ และมีตลาดกว้างกว่านี้ เราก็คงจะรับซื้อได้เยอะกว่านี้ ช่วยเกษตรกร ผู้ปลูกมังคุด ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ ปัจจุบัน จะรับซื้อเฉพาะสมาชิกในกลุ่มเท่านั้น อย่างไรก็ดี ในอนาคต ข้างหน้ามีแผนที่จะสร้างโรงงานผลิต แปรรูปมังคุด เพื่อการส่งออก ด้วย
ช่องทางการขายพร้อมรับOEM
ในส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายมังคุด ของเรา จะแบ่งออกเป็นมังคุดสด จะคัดเกรดส่งออกต่างประเทศ ส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานการส่งออก จำหน่ายในประเทศ ส่งไปขายตามแหล่งจำหน่ายผลไม้สดทั่วประเทศ ส่วนการแปรรูป ตอนนี้ ยังแปรรูปไม่เยอะ มีช่องทางการขายหลัก คือ การออกร้านงานโอทอป ทั่วประเทศ และ การจำหน่ายในร้านขายของฝากในจังหวัดระนอง
นายสุริยา บอกว่า ถ้าใครสนใจ และต้องการจะให้เราผลิตมังคุดแปรรูปภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ทางเราก็ยินที่จะผลิตให้ ในอนาคตจะมีสินค้าแปรรูป อีกหลายรูปแบบ ที่ผลิตออกมาจำหน่าย ใครที่มีช่องทางการตลาด หรือ อยากจะสร้างแบรนด์สินค้า ที่ผลิตจากมังคุดหวาน ก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้ หรือ มีมังคุดและต้องการจะแปรรูป ก็ทักมาคุยกันได้เช่นกัน
“ผมค่อนข้างมั่นใจในผลิตภัณฑ์แปรรูปมังคุดของเราว่าเมื่อลูกค้าได้ชิม จะต้องกลับมาซื้อซ้ำ และเป็นเช่นนั้นจริงๆ และที่สำคัญลูกค้ามั่นใจได้ว่า มังคุดแปรรูปที่กิน ผลิตมาจากมังคุดจริงๆ ไม่ได้มีส่วนผสมปรุงแต่งรสชาติ ซึ่งมังคุดที่เราเลือกมาใช้ จะเลือกเฉพาะมังคุดดำเปลือกแข็งซึ่งมีรสหวาน เท่านั้น ทำให้ไม่ว่าจะเป็นมังคุดกวน น้ำมังคุดพร้อมดื่ม หรือ ล่าสุด กัมมี่มังคุด จะมีความหวานตามธรรมชาติ และหลายที่ได้ชิมชื่นชอบ ซึ่งวัดจากหลายคนได้ชิมมักจะต้องกลับมาซื้อซ้ำ
สำหรับคนที่ต้องการจะสร้างแบรนด์ เนื่องจากเราเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด มีมังคุดที่หาซื้อได้ในราคาไม่แพงในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำ และเกษตรกรขายไม่ได้ ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่ด้วยกัน และทำราคาต้นทุนที่ไม่สูงได้ เพื่อให้คนที่ต้องการจะนำไปทำแบรนด์ สามารถนำไปตั้งราคาขายที่สร้างรายได้และทำกำไรได้
ติดต่อ โทร.08-1396-4192
