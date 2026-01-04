เลือกตั้งนครปฐมระอุ! นักธุรกิจดังส่งป้ายปูพรม รณรงค์ ปลุกพลัง“กา”เห็นชอบ ประชามติ

การเมืองนครปฐม ร้อนต่อเนื่อง เมื่อ จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ หรือ ดร.อ้วน นักธุรกิจพันล้าน ทายาทอดีตผู้ว่าฯ ธปทและรัฐมนตรีฯ ปูพรมติดป้ายรณรงค์ให้ประชาชนใน จ.นครปฐม (ซึ่งเป็นจังหวัดที่นายจักรพันธ์อาศัยอยู่) ไปใช้สิทธิกาเห็นชอบ เพื่อนำไปสู่รัฐธรรมณูญใหม่ฉบับประชาชน ทั้งนี้จักรพันธ์ ยังแสดงความเห็นบนเฟสบุคส่วนตัวด้วยว่า “8 ก.พ. กา x เห็นชอบ💚🤟
รัฐธรรมนูญ 2560 ออกแบบให้ สว. ไม่ยึดโยงกับประชาชน
เริ่มจาก สว.แต่งตั้งโดย คสช. มีอำนาจเลือกนายกฯ เพื่อสืบทอดอำนาจต่อมาระบบ “เลือกกันเอง” ก็ซับซ้อน จนเกิด สว.ที่ผูกกับเครือข่ายการเมือง ประชาชนต้องทวงสิทธิออกแบบใหม่โดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง”
จักรพันธ์ได้ตั้งมูลนิธิเพื่อให้ความช่วยเหลือ เรื่องทุนการศึกษาและการแพทย์ใน จ.นครปฐมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องติดตามกันต่อไปว่าการเมืองในจังหวัดนครปฐมจะดำเนินไปในทิศทางใดต่อไป
สุดท้ายการปูพรมป้ายรอบนี้ ทำให้จักรพันธ์กลายเป็นตัวแทนของฝั่ง "เห็นชอบ" และฝั่งประชาธิปไตยในใจคนนครปฐมไปโดยปริยาย