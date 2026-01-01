10 อาชีพ ได้รับความสนใจ ปี 2568 จากจำนวนผู้เข้าชมผ่านคอลัมน์ SMEsผู้จัดการ

10 อาชีพที่ได้รับความสนใจ ในช่วงปี 2568 จากยอดจำนวนผู้เข้าชมผ่านการนำเสนอในคอลัมน์ SMEsผู้จัดการ ในทุกช่องทาง ทั้ง เวบไซต์ www.mgronline.com ช่องทางโซเชียล ฯ เพจเฟซบุ๊ก ยูทูบ และ Tiktok
++ ปลาดุกอบโอ่ง++ ร้านราชาอบโอ่ง “ครัวนายช่าง” จังหวัดปทุมธานี
ช่างหยี-กฤษสมัย ประยงค์ เจ้าของร้าน เล่าว่า เดิมตนเองเปิดร้านซ่อมเครื่องยนต์และโรงกลึง พอช่วงโควิดระบาด เป็นเหตุทำให้ต้องหาอาชีพใหม่ เพิ่มขึ้นมา และที่เลือกทำปลาดุกอบโอ่ง เริ่มมาจาก ครอบครัวทำปลาขาย จังหวัดชัยนาท ก็เลยให้แม่ส่งปลาแดดเดียวมาให้ขาย โพสต์ขาย เป็นการแบ่งปันอาหารในยามที่ยากลำบาก ส่วนที่มาของปลาดุกอบโอ่งมาจาก ขนส่งมันปิดตัวลง หันมาทำ“ปลาดุกย่าง”
ตอนแรกใช้เตาย่าง แต่พอมีสั่งเข้ามาเยอะ เตาเริ่มไม่พอ หันมาใช้โอ่ง การทำปลาดุกอบโอ่ง อาจจะเป็นเรื่องใหม่ ในช่วงนั้น เพราะส่วนใหญ่ อบโอ่งจะเป็นไก่อบโอ่ง แต่ปลาดุกไม่ค่อยมีคนทำกัน ซึ่ง ช่างหยี ต้องลองผิดลองถูก ดูว่า ต้องใส่ถ่านอย่างไร ต้องเจาะรูโอ่งมันลึกมันตื้นขนาดไหน ทุกอย่างต้องลองเอง จนได้ ปลาดุกอบโอ่ง ที่สมบูรณ์ ถูกใจลูกค้า สั่งกันมาอย่างถล่มทลาย เพราะการอบโอ่ง กับการย่างเตา ให้รสชาติอร่อย แตกต่างกัน
++“กะเพราอันธพาล”++ ดอนเมือง ผัดกะเพราสูตรไร้น้ำมัน รสชาติเผ็ดร้อน
ผัดกะเพรา เมนูยอดนิยมของคนไทย ร้านไหนมีสูตรเด็ด ลูกค้าแน่นทุกร้าน และหนึ่งในนั้น กะเพราอันธพาล ของ “ศักดิ์สิทธิ์ ฉัตรศิริศุภเลิศ” ตลาดบุญอนันต์ ดอนเมือง กะเพราที่รสชาติเผ็ดร้อน ด้วยพริก 5 ชนิด ไม่เลี่ยนเพราะร้านนี้ ไม่ใช้น้ำมันในการผัด เน้นเนื้อ เน้นเครื่อง ทุกวันแถวยาวรอคิวเพื่อซื้อผัดกะเพรา จานละ 25 บาท
ศักดิ์สิทธิ์ บอกว่า “ชื่อร้านกะเพราอันธพาล เจ้าของบอกว่า ไม่ได้มีนิสัยนักเลงโหดร้ายอะไร แต่มาจากรสชาติที่ จัดจ้าน ดุดัน เผ็ดโหดแรง! เราเป็นกะเพราที่เน้นให้คนกินอิ่ม ได้อารมณ์ กะเพราแบบคนรุ่นเก่า ที่มีความเผ็ด ร้อน ของรสชาติกะเพราที่แท้จริง กับกะเพราจานละ 25 บาท
เจ้าของร้าน พูดถึงผลตอบแทนกำไร หลายคนตั้งคำถาม ว่าขายเท่านี้ จะได้กำไรเหรอ เจ้าของร้านบอกว่า กำไรนะได้ แต่ผมไม่เคยคิดว่า จะได้กำไรเท่าไหร่ ความสำเร็จของผมคือ ต้องขายได้ และขายหมดทุกวัน แค่นี้ไม่ขาดทุน และได้กำไรเท่าไหร่ผมไม่ได้คิด แต่ได้กำไรแบบยั่งยืน
++กาแฟพันธุ์ไทย++ แฟรนไชส์ มาแรงสุดปี 2568 ลากยาวถึง 2569
ช่วงปี 2568 แฟรนไชส์กาแฟร้อนแรงสุด ก็ต้องยกให้กับ กาแฟพันธุ์ไทย จากกาแฟในปั้มน้ำมัน PT จากร้านกาแฟเกือบขาดทุน แต่กลับมาได้ ด้วยยอดขาย 1,000 ล้าน เพียงปีเดียว และมีการขยายสาขาไปทั่วประเทศ มีสาขากว่า 1,150 สาขา และตั้งเป้าในปี 2570 มีสาขาให้ได้ครบ 5,000 สาขา และตอนนี้เป็นลองแค่เพียง อะเมซอน ที่ปัจจุบันมีสาขากว่า 4,277 สาขา
หลังจากที่ ทีมงาน SMEsผู้จัดการ ได้สรุปรายละเอียดการลงทุนแฟรนไชส์ ของกาแฟพันธุ์ไทย ออกไป หลายคนให้ความสนใจ เข้ามาดูกันเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความต้องการลงทุนและเป็นเจ้าของร้านกาแฟพันธุ์ไทยของ นักลงทุนไทยให้ความสนใจ และวาดฝันจะได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟพันธุ์ไทย เราจึงมองว่า กาแฟพันธุ์ น่าจะเป็นแฟรนไชส์ ที่มาแรงที่สุดในปี 2568 และ 2569 ที่กำลังจะถึงนี้ ส่วนใครสนใจ และต้องการดูรายละเอียดการลงทุนแฟรนไชส์กาแฟพันธุ์ ดูได้ผ่านทุกช่องทาง SMEsผู้จัดการ
สายเกษตร มาแรงหลายตัว
รับสังคมผู้สูงอายุ
++ฟาร์มไก่ป่าลูกผสม++ จังหวัดปราจีนบุรี
การเลี้ยงไก่ ไม่ว่าจะเป็นไก่สายพันธุ์ไหน ตอบรับดีทุกสายพันธุ์ สำหรับการนำเสนอผ่านคอลัมน์ SMEsผู้จัดการ เริ่มที่ไก่ป่าลูกผสมของ “นายจิรานุวัฒน์ จันทวงษ์” เจ้าของฟาร์มไก่ป่าลูกผสม จังหวัดปราจีนบุรี จากนักเลงไก่ชน ที่ครอบครัวขอให้เลิกเข้าบ่อนไก่ชน แต่เลี้ยงไก่มาตั้งแต่อายุ 15 ปี จะให้เลิกที่เดียวไม่ได้ ก็เลยไปเอาไก่ป่าลูกผสมมาเลี้ยง จากเลี้ยงเอาไว้ไปแข่งนับดอก แข่งประกวดเสียงขันของไก่ ตามที่ชอบ กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ เพราะมีคนมาขอซื้อไก่ ตอนนี้ กลายเป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่มีไก่ป่าลูกผสมขายนับร้อยตัว
สำหรับลูกค้าของ ฟาร์มไก่ป่าลูกผสม ปราจีนบุรี นอกจากนักเลงไก่นับดอก แล้ว ตลาดผู้สูงอายุ ให้การตอบรับดีมาก เพราะเลี้ยงง่าย ไม่ต้องดูแลเยอะ ผู้สูงอายุที่อยากจะเลี้ยงไก่ไว้คลายเหงา จะเลือกไก่ป่าลูกผสมไปเลี้ยง
และนอกจากไก่ป่า ก็ยังมีไก่ยักษ์บราซิล และ ไก่สวยงาม อย่างไก่ซิลกี้ ที่ลงเมื่อไหร่คนเข้ามาดูกันเป็นจำนวนมาก เพราะการเลี้ยงไก่ ไม่ได้แค่ความเพลิดเพลิน ยังได้ไข่เอาไว้กิน เมนูหลักของคนไทย ไม่ต้องไปซื้อไปหา หรือเลี้ยงขายก็ได้เช่นกัน
++เป็ด คอลดั๊ก และเป็ดแมนดาริน ++ ฟาร์มเบิร์ดบ้านอู๊ด
นอกจากไก่ ก็ยังมีเป็ดสวยงาม ที่หลายคนให้ความสนใจ เช่น เป็ดแมนดาริน และเป็ดคอลดั๊ก ที่ผ่านมา เป็ดทั้งสองชนิดแม้จะมาจากประเทศเมืองหนาว แต่สามารถปรับตัวและเลี้ยงในประเทศไทยได้
“ยศนันท์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา” ผู้เลี้ยงเป็ดคอลดั๊ก เจ้าของ ฟาร์มเบิร์ดบ้านอู๊ด เล่าว่า เป็ดคอลดั๊ก เป็นเป็ดที่มีความน่ารัก ตัวเล็ก ตัวอ้วน กลมๆ ทำให้คนนิยมเลี้ยงไว้เป็นสัตว์สวยงาม ตามคาเฟ่ ร้านอาหาร หรือ รีสอร์ท ซึ่งต้องบอกว่าราคาไม่ธรรมดา จึงเป็นแรงจูงใจให้คนอยากเลี้ยง ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท เกรดสวย 5,000 บาท เลี้ยง 5 เดือนก็ได้เป็ดที่พร้อมผสมพันธุ์และออกไข่ ซึ่งไข่ราคาฟองละ 200 บาท ถึง 250 บาท
ยศนันท์ บอกว่า เลี้ยงมาได้ 2 ปี ลูกค้าหลัก คาเฟ่ ที่ต้องให้เราเข้าไปเติมเป็ดตลอด เพราะเวลาเลี้ยงไป เป็ดอาจจะตายไปบ้าง โดนสัตว์อื่น เอาไปกินบ้าง ที่ผ่านมา ได้ลูกค้าหลักเป็นคาเฟ่ เดือนหนึ่งมีส่งขายเป็ด จำนวน 100 ถึง 200 ตัว ตลาดต่างประเทศ มีส่งไข่ไปขายที่ประเทศสิงคโปร์ ลูกค้าจะเป็นคาเฟ่ ร้านอาหาร รีสอร์ต และสวนสัตว์มินิ ต่างประเทศ ก็ส่งไข่ไปขายได้ ราคาฟองละ 200 บาท ถึง 250 บาท เข้าวงการมา 2 ปี ความต้องการยังไม่พอ คาเฟ่ เป็นลูกค้าประจำ ได้ลูกค้าต่อเนื่อง
ส่วนเป็ดแมนดาริน เป็ดที่ตลาดมีความต้องการสูง เพราะเป็นเป็ดมีสีขนที่สวยงาม ผู้เลี้ยงหลายคน สามารถตั้งราคาขายได้ตัวละหลักหมื่นบาท สร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี
++หมูทอดโป๊ยก่าย++ ข้างเซเว่น เลิกทำธุรกิจมาขายหมูทอดรวยกว่า
“บอล-นรพงศ์ สุนทรมณฑล”เจ้าของร้านหมูทอดโป๊ยก่าย เล่าว่า ตนเองเปิดร้านขายหมูทอด โดยเลือกทำเลใกล้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11 เพราะมองว่า ทำเลเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้รสชาติของหมูทอด บอกว่าคิดไม่ผิด เพราะจากเดิม บอล ทำงานอยู่กับครอบครัว เปิดบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ ส่วนตัวมาเปิดบริษัทรับติดตั้งระบบป้องกันภัย แต่ที่มาทำหมูทอด เพราะส่วนตัวเป็นชอบกินหมูทอด และมีสูตรที่หลายคนได้ชิมก็บอกว่าอร่อย
ทั้งนี้ หมูทอดเป็นอาหารที่กินง่าย หลายคนชื่นชอบราคาไม่แพง ทำให้ขายง่าย ผมก็เลยตัดสินใจลองมาขายหมูทอด ผลตอบรับออกมาดีตั้งแต่วันแรก มียอดขาย 7-8 พันบาท ต่อวัน และที่เลือกขายหน้าเซเว่นเพราะมีที่จอดรถให้กับลูกค้า จากทำเล่น ตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้ว และกิจการอื่นๆ ก็ทำน้อยลงไป และค่อยเลิกไป เหลือแค่ขายหมูทอด สบายใจกว่า เพราะลงทุนน้อย ขายง่าย
++ขนมปังฝรั่งเศส++ “แมวดิ้น” ร้านดังในโซเชียลฯอยากกินต้องจองคิวเท่านั้น
บัณฑิต เทียนรัตน์ หรือคุณเกรท เจ้าของร้าน “แมวดิ้น” Bakery Sourdough bread ร้านดังในโซเชียลฯ เล่าว่า เดิมตนเองทำงานข่าว ก่อนชีวิตจะพลิกผันมาเป็นพ่อค้าขายขนมปัง มาจากวันหนึ่งพี่สาวเอาขนมปัง ซาวร์โด มาให้ชิม เป็นขนมปังฝรั่งเศส มีความหนึบเหนียวสู้ฟัน และมีรสชาติออกเปรี้ยว ตอนนั้นคิดว่า ขนมปังอะไร เราคงทำไม่ได้ ก็เลยมุ่งไปที่การทำขนมปังทั่วไป แต่พอทำจริงๆรู้ว่าต้องสู้กับคู่แข่งรายอื่นๆ สุดท้ายกลับมาที่ ซาวร์โด ขนมปังฝรั่งเศส
โดยการขายเน้นการขาย ออนไลน์ รับออเดอร์เดือนหนึ่ง 3 รอบๆ ละ 170 ก้อน ที่รับแค่นี้ เพราะกำลังมีแค่นี้ ซึ่งตอนนี้ก็มีแผนที่อาจจะต้องเพิ่ม เพราะมีลูกค้าบางคนเริ่มบ่นเปิดแค่ 3 รอบ ไม่ทันใจ ส่วนชื่อแมวดิ้นตาย มาจากทำในคอนโดเล็ก พื้นที่ห้องครัวเท่าแมวดิ้นตาย ก็เลยตั้งชื่อ ร้านว่าแมวดิ้นตาย
++ผลไม้ทรงเครื่องวังหลัง++ “ร้านคุณตา” อัดแน่นด้วยเครื่องจิ้ม เคยขายวันละกว่าครึ่งแสน
ผลไม้ทรงเครื่อง ผลไม้แช่อิ่ม ที่มาพร้อมเครื่องจิ้มอัดแน่นไปด้วยเนื้อๆ เน้นๆ เปิดขายที่ไหนไม่ผิดหวัง ยอดขายถล่มทลาย แต่ถ้านึกถึง ผลไม้ทรงเครื่อง หลายคนก็ต้องนึกถึง ร้านคุณตา ตลาดวังหลัง เปิดมากว่า 30 ปี วันนี้ ได้กลายเป็นตำนานที่ใครนึกถึงผลไม้ทรงเครื่อง และจะต้องนึกถึง ร้านของเธอ เพราะอัดแน่นไปด้วยเครื่อง จิ้มให้เลือกกว่า 9 ชนิด ผลไม้สด และผลไม้แช่อิ่ม วางเรียงรายไม่ต่ำกว่า 16 ชนิด สาวๆ คนไหนเดินผ่านร้านนี้ มีอันที่จะต้องต่อมน้ำลายแตก อย่างแน่นอน ไม่แปลกที่เจ้าของร้าน คุณตา เคยให้สัมภาษณ์ ว่า ยอดขายที่เธอขายได้สูงสุดในวันหนึ่ง เกือบกว่า ครึ่งแสนบาท
แม้ว่าคุณตา ผ่านการออกสื่อ มาอย่างโชกโชน แต่เมื่อเราหยิบ เรื่องของคุณตา มาลง คนอ่านยังให้ความสนใจและเข้ามาอ่าน กันเป็นจำนวนมาก มองว่า ผลไม้ทรงเครื่อง น่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนอยากจะทำ
++บ้านผักสด++ บริการจัดหาผักและผลไม้สด ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในประเทศและต่างประเทศ
นางสาวกัลป์ยกร กุลรัชหิรัญ หรือ เล็ก เจ้าของธุรกิจบ้านผักสด เล่าว่า การมาทำธุรกิจบ้านผักสด ครั้งนี้ มาจากเดิมตนเองทำงานบริษัท ส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ลาออกมาเปิดบ้านผักสด จัดหาผักสด และผลไม้ ส่งโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศ และบางส่วนส่งออกไปขายต่างประเทศ ด้วย
โดยผักสด และผลไม้ที่จัดหาส่งให้กับ โรงงานนั้น จะต้องกระบวนการทำความสะอาด ตัดแต่งเพื่อให้โรงงานรับไป สามารถนำไปใช้ได้เลย ซึ่งก็ไม่ง่าย เพราะต้องมีหลายกระบวนการ กว่าจะได้ผักที่สะอาดพร้อมใช้งาน และที่สำคัญ จะต้องเป็นผักสด และผลไม้ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ถึงจะส่งให้กับโรงงานได้ ซึ่งในช่วงแรกเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับเรา เพราะไม่รู้ว่าจะต้องไปหาที่ไหน แต่พอทำไปสักระยะมีแหล่งที่ไปรับซื้อ และทำข้อตกลงร่วมกัน โดยวัตถุดิบผักสด หลักๆ ที่หาให้กับโรงงาน พริก กระเทียม หอมใหญ่ แครอท มันฝรั่ง ส่วนผลไม้จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ
++ตานี สยาม++ กระเป๋าจากกาบกล้วยตานี งานหัตถกรรมภูมิปัญญาคนไทย เวทีโลก
ปิดท้ายด้วยงานหัตถกรรม ภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจของคนไทยที่สินค้าโอทอป ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อย่างกาบกล้วยตานี ของ ธนกร สดใส ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “ตานี สยาม” ผลิตภัณฑ์กระเป๋า และของใช้ ผลิตมาจากกาบกล้วยตานี สามารถนำสินค้าขึ้นไปขายในเวทีระดับนานาชาติได้
ธนกร เล่าว่า ผลิตภัณฑ์ ตานี สยาม เป็นผลิตภัณฑ์ ทำจากกาบกล้วยตานี นำมาผ่านกระบวนการผลิต จนได้วัตถุดิบที่สามารถทดแทนหนัง ในการทำกระเป๋า และของใช้อื่นๆได้ โดยมีคุณสมบัติเหมือน กระเป๋าหนังสามารถกั้นน้ำได้ และไม่ก่อเกิดเชื้อรา
จุดเริ่มต้นของ “ตานี สยาม” มาจาก ตนเองเติบโตมาจากครอบครัว ที่ทำงานช่างสิบหมู่ในจังหวัดราชบุรี ในสกุลแทงหยวก และ สกุลบายศรี ซึ่งทำมาจากกาบกล้วยตานี ตนเองทำงานต่อจากครอบครัวเป็นรุ่นที่ 4 แต่ปัจจุบัน การใช้งานพวกนี้ลดน้อยลงไป และด้วยความคลุกคลี อยู่กับการสร้างสรรค์ผลงานจากกาบกล้วยของครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เกิดความผูกพันธ์ และสนใจความพิเศษวัตถุดิบจากธรรมชาติของกล้วย จนเป็นที่มาของความคิดต้องการอยากจะต่อยอด ไอเดียการทำกาบกล้วยมากกว่า การทำบายศรี ที่ครอบครัวทำอยู่ จนได้มาเป็น แบรนด์ตานี สยาม ปัจจุบันมีขายห้างสรรพสินค้าชื่อดัง และอีกหลายประเทศ ในยุโรป
