(ชมคลิปสั้น) “ชีวิตใหม่” อาชีพสร้างแรงบันดาลใจควบรายได้ไม่ธรรมดา Best of 2025

จากเจ้าของบริษัทสู่พ่อค้าขายหมูทอดข้างร้านเซเว่นฯ ปัง! ไม่ใช่เล่นยอดต่อวันไม่ต่ำกว่า 7-8 พันบาท
“ส่วนมากจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ทำงานช่วงเช้าและช่วงเย็นผ่านไปผ่านมาเขาก็มาแวะซื้อกลับไปทาน ก่อนหน้านี้ผมเคยขายของทอดเหมือนกันแต่ขายอยู่แป๊บเดียวเป็นตลาดกลางคืน ผมมองว่าแบบนั้นค่อนข้างที่จะปิดถ้าเกิดคนเขาไม่รู้ซึ่งต่างจากเซเว่นฯ ใครผ่านไปผ่านมาคือเขาสามารถมองมาเห็นได้เลยแล้วเขาก็จะรู้ได้ว่าเออนี่คือร้านนี้นะ นี่คือร้านนี้นะ รวม 2 รอบ (เช้า&เย็น) ประมาณ 7,000 ขึ้นอันนี้เป็นยอดขายครับ 7-8 พันแล้วแต่ แล้วเราเปิดขายทางไรเดอร์ด้วยครับ มีเดลิเวอรีด้วย”
พ่อค้าหน้าใหม่ที่เพิ่งจะเปิดกิจการร้านขายหมูทอดได้ยังไม่ถึงขวบปีดี “บอล-นรพงศ์ สุนทรมณฑล”เจ้าของร้านหมูทอดโป๊ยก่าย ในวัย 39 ย่าง 40 ปีแต่ความน่าสนใจของร้านนี้ ไม่เพียงแต่เรื่องของยอดขายที่เราจะเล่าสู่กันฟังหากยังมีเรื่องของ “ทำเลค้า” พร้อมด้วยเงื่อนไขที่น่าสนใจมาก ๆ เกี่ยวกับการเช่าที่ขายของ ซึ่งอยู่ในทำเลเดียวกันกับร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-11 ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นโอกาสดีสำหรับหลาย ๆ คน ที่มีทุนน้อยแต่อยากจะลองค้าขายอย่างมาก ๆ รายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาฟังพี่บอลเขาจะเล่าให้ฟัง จากเจ้าของบริษัทที่ตั้งใจไว้ตอนแรกว่าจะมาลองค้าขายเพื่อนำรายได้จากส่วนนี้กลับไปต่อทุน(เป็นเงินหมุน) สำหรับกิจการงานช่างติดตั้งระบบฯ ต่อไป แต่ที่ไหนได้! ทำไปทำมาขายหมูทอดข้างร้านเซเว่นฯ แล้วเห็นรายได้ที่เกิดขึ้นต่อวันได้ชัดมากกว่า กลายเป็นวันนี้เจ้าตัวบอกอย่างเต็มปากเต็มคำว่า เป็นอาชีพหลักไปแล้วภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 1 ปีดี!
โฮมเมดขนมปังฝรั่งเศสเงินแสน! กว่า 4 ปีลูกค้าไม่เคยแผ่ว “แมวดิ้นเบเกอรี่” ซาวร์โด เบรด อยากชิมต้องจองคิวเท่านั้น
“ข้อดีอย่างหนึ่งของการขายซาวร์โดคือคนที่มาทำและก็ขายจริงจังอาจจะยังไม่เยอะ เพราะฉะนั้นคู่แข่งเราก็อาจจะน้อย แล้วเราก็มั่นใจว่าไม่ใช่มั่นใจเราเชื้อเชิญเลยว่าอยากให้ทุกคนมาขาย งงไหมครับ? มาขายเถอะครับ ๆ มาขายเลยเพราะอะไร? มันยาก!!! ขายเลยไม่เป็นไรไม่กลัวคู่แข่ง เพราะว่าเรามั่นใจว่ามันยาก(หัวเราะ) มันเหมือนถ้าเราทำง่าย ๆ ทุกคนก็เข้ามาทำเหมือนกันทุกบ้านก็ทำได้หมด แต่ตัวนี้เผอิญเราแอบรู้มาว่ามันยากนี่หว่าเพราะฉะนั้น อยากทำมาเลยครับ ขายเลย(หัวเราะ) เพราะฉะนั้นก็เลยไม่กลัวว่าจะมีคู่แข่งหรือเปล่าเพราะว่า เราอยากให้มีด้วยซ้ำมันจะได้ทำให้แบบว่าของยากเลยกลายเป็นของง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ย คือก็วางแผนเอาไว้ว่าอยากจะให้ใหญ่กว่านี้แล้วก็สามารถที่จะแบบเป็นกิจการที่มั่นคงได้มากกว่านี้ ก็วางแผนเอาไว้อาจจะเป็นปีที่5 อย่างตอนนี้มันประมาณขึ้นปีที่ 4 แต่ตอนนี้เราคุมคุณภาพเอาให้มันนิ่งก่อนอันนี้ก็พูดได้อย่างเปิดเผยเลยว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งระดับแบบว่าเชฟคนอื่นที่ทำกันมาหลายปีเราอยากจะให้ตัวเองไปใกล้เคียงตรงนั้นก่อนอย่างเงี้ยครับ แต่ตอนนี้เท่าที่ทำน่าจะเต็มมือแล้วมากกว่านี้น่าจะตึงมือ”บัณฑิต เทียนรัตน์ หรือคุณเกรท เจ้าของร้าน “แมวดิ้น” Bakery Sourdough bread ร้านดังในโซเชียลฯ เป็นความบังเอิญและถือว่าโอกาสดีมาก ๆ สำหรับการได้มารู้จักกับ(อดีต)คนข่าวด้วยกัน ในวันนี้กับชีวิตบทบาทใหม่ ที่เราต่างรู้สึกกับมันเหมือนกันเลยว่า “ขายของไม่เป็น/ไม่เคยขายของ” เพราะชีวิตที่ผ่านมาขับเคลื่อนด้วย Passion และงานทางด้านศิลปะ (Arts) ตามใจรักล้วน ๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปและการได้ลองทำในสิ่งใหม่ดูบ้าง ก็ค้นพบว่า มันเสิร์ฟทั้งใจและก็ เสิร์ฟกระเป๋าสตางค์ของเราได้อีกด้วยนะ!
ส่งคาเฟ่และร้านเบเกอรี่ชื่อดัง “สุดปัง” ออร์เดอ7 วันไม่มีพัก! ขนมปังกรอบแผ่นบาง(3มม.) ทำสดก่อนส่งเท่านั้น
“ก็เลยเป็นจุดแข็งของเราว่าขนมปังทำไมถึงแผ่นตรง สวย และก็ขนมกินแล้วรู้สึกว่ามันไม่กระด้าง ไม่เป็นตัวเนื้อขนมปังจนเกินไป มันผสมกันระหว่างเนยกับขนมปังก็คือมันจะทำให้ได้รสชาติดี ซึ่งเราก็คัดสรรมา ว่าเราต้องการ 3 มม.เท่านั้น แล้วก็จะถามเป็นฟีดแบ็คถึงแม้ว่าลูกค้าเป็นเจ้าประจำก็ตาม สั่งกันมา 5-6 ปีเราก็จะฟีดแบ็คกลับไปตลอด เป็นไงบ้าง ช่วงนี้ขายดีไหม ช่วงนี้รสชาติคงที่ไหม หรือช่วงนี้ในการอบคือสีมันมีความเข้มไปไหม อะไรอย่างเงี้ยครับ ณ เวลานี้ถ้าเป็นช่วงวันปกติ(จ.-ศ.) ที่ชัยไปทำงานจะมีทีมงานน้อง ๆ คอยทำไว้ให้ก็จะได้อยู่ประมาณวันละ 150 ห่อ ที่ยืนพื้นเลย แล้วก็ถ้าเป็นช่วงวันหยุด(ส.-อา& นขตฤกษ์) ที่ชัยอยู่ทำด้วยก็จะได้ตั้งแต่ประมาณ 250-300 ห่อ/วัน อันนี้คือเต็มที่แล้ว” สุดปังขนมปังกรอบธุรกิจเสริมที่ทำควบคู่มากับงานประจำนานกว่า 7 ปีแล้วสำหรับ “คุณชัย-เฉลิมศักดิ์ วงศ์สุวรรณ” ในวัยเพียงแค่ 35 ปีเท่านั้น แต่ทว่าด้วยความที่เป็นคนขยันขวนขวายทำมาหากินอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง ทำมาแล้วหลากหลายอาชีพมากจนกระทั่งสุดปังเพราะขนมปังกรอบ ขายออนไลน์ผ่านทาง facebook ส่วนตัวแบบไม่ได้มีการโปรโมตใด ๆ ด้วยนะ เป็นโพสต์แบบออร์แกนิคล้วน ๆ เลย ไม่น่าเชื่อ!
Best of Sharing : เข้ามาต่อยอดธุรกิจแม่ขายผลไม้ปอกให้พร้อมทานใต้ถุนอาคารสำนักงานแค่ ‘จ-ศ’ ยอดขายวันละ3 หมื่น!
“จริง ๆ คุณแม่ทำมาประมาณเกือบ 20 ปีได้แล้วครับ พวกผมก็มาได้ประมาณ 5-6 ปี จากขายหน้าร้านอย่างเดียวเราก็ยังมีเดลิเวอรีผ่านแอพพลิเคชันแพลตฟอร์มต่าง ๆ แล้วก็พวก จัดเบรกจัดประชุมและก็กระเช้าอะไรต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาก็เป็นการต่อยอดธุรกิจ”มนุษย์เงินเดือน พนักงานออฟฟิศ ที่ไม่เคยคิดเรื่องมาค้าขายไม่เลย! นายจรัสรวี ฉายทอง หรือโค้ก และนายจตุรภัทร ชยุตพงศธัช หรือไอซ์ ทั้งสองคนอายุ 34 ปีเท่ากันหลังจากที่ผันตัวมาเป็นพ่อค้าเพื่อเข้าสานต่อธุรกิจของแม่ “ร้านผลไม้สดคุณโจ” ตลาดนัด ใต้อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ทองหล่อ หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อ คือ สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วง 6 ปีที่แล้วก็ต่อเนื่องยาวมาจวบถึงปัจจุบันนี้กลายเป็นหัวเรี่ยวแรงหลักให้กับครอบครัวแทน
Best of Sharing :ราคาเริ่มที่40บ. บัวลอยเม็ดเล็ก X สีพาสเทล สูตรนี้พัฒนาร่วมแชทจีพีทีได้น้ำกะทิหอมหวานละมุนตำรับชาววังแท้ ๆ
“จาก Passion ธุรกิจซื้อมาขายไปที่จุดประกายให้ แต่ว่าร้าน “บ้านบัวลอย” ไม่ใช่! ผู้ช่วยคนใหม่อย่าง Chat GPT จึงต้องเข้ามา” เด็กนิเทศจุฬาฯ สู่อาชีพอิสระ “ช่างเทคนิคตัดต่อ” ฟรีแลนซ์แต่เริ่มรู้สึกเบื่ออยากมีธุรกิจของตัวเอง“วิน-ธนวัฒน์ จันทร์กระจาย”อายุ 28 ปีเจ้าของร้าน “บ้านบัวลอย” ย่านสี่แยกวังหิน เล่าให้เราฟังว่า หลังจากเรียนจบมาตนเองก็ทำงานคนเบื้องหลังอยู่ฝ่ายตัดต่อเป็นฟรีแลนซ์มาตลอด เพราะด้วยไม่ชอบระบบการทำงานที่เป็นรูทีนอยู่แต่เดิม จนกระทั่งเมื่อ 3 ปีที่แล้วมีโอกาสได้ลองทำธุรกิจร่วมกับเพื่อน ๆ เป็นครั้งแรกเปิดคาเฟ่เล็ก ๆ อยู่กันที่แก่งกระจาย แล้วฟีดแบ็คที่ได้คือมันดีมาก ๆ จนคิดอยากต่อยอด กลับมาเปิดธุรกิจเล็ก ๆ เป็นของตนเองอยู่แถวบ้านโดยร่วมกันกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่บ้านเราอยู่ละแวกเดียวกันด้วย
Best of Sharing : แค่เปลี่ยนความหมายทำยอดขายพุ่งหลักแสนต่อเดือน! จากถังแตกขนมโบราณสู่ “ถังทอง” ขนมไทยสุดพรีเมียมกินแล้วร่ำรวย
“ทำไมขนมห้างฯ ถึงสามารถขายได้แพงกว่า ทำไมขนมไทยต้องแบบอยู่ตามงานวัดทำไมถึงขายราคาได้ถูกกว่าทั้ง ๆ ที่วัตถุดิบมันเป็นวัตถุดิบที่ดีมาก ๆ เราคิดว่าเราอยากจะยกระดับตัวขนมไทยให้มันมีความพรีเมียมมากขึ้นและเราก็อยากจะเอามันเข้าห้างฯ” ท่ามกลางบรรยากาศผู้คนสุดคึกคักเดินชิมเดินช้อปกันขวักไขว่ภายในงานเทศกาลอาหารไทยบริเวณชั้น G โซนด้านหน้ากูร์เมต์ มาร์เก็ต ของห้างสยามพารากอน และเป็นวันแรกของการมาออกบูธที่นี่สำหรับหนุ่ม ๆ เจ้าของแบรนด์ “Tawad ขนมถังทอง” โดยมี “ต่อ-อภิวัฒน์ นาวีเรืองรัตน์” และ “ปุ๊ย-ปวัน สุขศิริวงษ์” เป็นตัวแทนเพื่อนทั้ง 4 คนในการรับหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ“ขนมของเรามันเป็นขนมที่มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่น เป็นอาหารไทยชนิดหนึ่งที่อร่อยแต่ว่าถูกลืมเลือนจากวัยรุ่น เราก็เลยคิดว่าขนมนี้มันน่าจะแบบว่าสามารถสร้างตลาดและมูลค่าเพิ่มได้ก็เลย หยิบยกขนมนี้ขึ้นมาทำ Branding ใหม่โดยใช้ชื่อว่า Tawad ขนมถังทอง”ถังแตกภาพจำของมัน ความหมายมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้น เป็นขนมที่โดนบูลลี่ ทั้ง ๆ ที่มันเป็นขนมที่ดีเราก็เลยรู้สึกว่า อยากเปลี่ยนชื่อมัน เป็นถังทอง ซึ่งถังทองพอเราใส่คำว่า “ทอง” เข้าไปเพื่อที่จะให้มันมี Value มากขึ้น ให้คนกินรู้สึกว่าลบภาพ Negative จากถังแตกออกไปจะได้รวยกันทั้งคนกินทั้งคนขาย“ยอดก็เป็นหลักแสนครับเปิดมาเดือนแรกก็เป็นหลักแสน(แสนบาท) อยู่แล้ว แต่คืออย่างที่บอกครับเราไม่สามารถวัดความแน่นอนจากยอดตรงนี้ได้ ณ ตอนนี้เพราะว่าในช่วงเดือนแรก ๆ ของการเปิดธุรกิจมันมาจากคนรู้จักเป็นส่วนใหญ่แต่ก็เกิน เกินที่คาดหวังไว้เหมือนกันแต่ว่าเราพยายามจะทำให้ได้ไปไกลกว่านี้มาก ๆ ครับ”
