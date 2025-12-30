ลูกแพ้แม่เลยสร้างแบรนด์! Apple Monkey ธุรกิจอาหารออร์แกนิกสำหรับเด็ก ได้มาตรฐานสากล พร้อมลุยตลาดโลก

ทำความรู้จักแบรนด์ Apple Monkey แบรนด์ธุรกิจอาหารออร์แกนิกสำหรับเด็กที่เริ่มต้นสร้างแบรนด์จากการแพ้อาหารของลูก ทำให้ริเริ่มทำเป็นแบรนด์ของตัวเองขึ้นมา โดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลักและถูกต้องตามหลักนโยบาย โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความรักและความห่วงใยของคนเป็นแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งต่อความอร่อยและปลอดภัยให้กับลูกน้อยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว
คุณอัญชลี เทวะอักษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารสุขภาพดี จำกัด เจ้าของแบรนด์ “Apple Monkey” เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจว่า ความสำเร็จในวันนี้ ล้วนเกิดจาก “หัวใจของความเป็นแม่” ย้อนกลับไป 17 ปีก่อน หลังจากลูกชายตัวน้อยรับสารอาหารจากน้ำนมแม่ครบ 6 เดือน และเริ่มเข้าสู่วัยหัดกินอาหาร เธอมองหาอาหารเสริมสำเร็จรูปในท้องตลาด แต่กลับพบว่า ลูกมีอาการแพ้อาหารและผื่นขึ้นตามตัว แม้จะเปลี่ยนยี่ห้อหรือสูตรอาหารก็ไม่ดีขึ้น ความห่วงใยของคนเป็นแม่ กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอทุ่มเทศึกษาและลงมือทำอาหารเมนูต่างๆ ให้ลูกน้อยด้วยตัวเอง โดยเลือกใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากข้าวหอมมะลิ ผักและผลไม้ปลอดสารเคมี ปรุงอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ลูกได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
ทั้งนี้ความรักของแม่ที่อยากให้ลูกได้กินของดีมีประโยชน์ สร้างผลลัพธ์ที่ดีเกินคาด อาการแพ้อาหารของลูกหายเป็นปลิดทิ้ง เด็กน้อยกลับมาแข็งแรง สดใส และยิ้มได้อย่างมีความสุข บ่งบอกได้ว่า “อาหารที่ดีเป็นพลังเปลี่ยนชีวิตเด็กได้อย่างแท้จริง” เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ ในการสร้างธุรกิจของแบรนด์ “Apple Monkey” ที่ตั้งใจสร้างผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กที่ปลอดภัย อร่อย และดีต่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิดง่าย ๆ ว่า “สิ่งที่ลูกเรากินได้ เด็กคนอื่นก็ควรกินได้เช่นกัน”
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ “Apple Monkey” คือ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายกว่า 40 รายการ ครอบคลุมทั้งอาหารเสริมและของว่างสำหรับเด็ก เช่น โจ๊กข้าวกล้องผสมปลาแซลมอนหรือตับไก่ ข้าวเกรียบข้าวหอมมะลิออร์แกนิกหลากรสชาติ ฟิงเกอร์ฟู้ดมิกซ์เบอร์รี่ คุกกี้กลูเตนฟรี และวาฟเฟิลข้าวหอมมะลิ เป็นต้น ทุกผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย ทั้งด้านการเคี้ยว การหยิบจับ และการกลืน เพื่อให้การกินเป็นการเรียนรู้ที่สนุกและปลอดภัยในเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังเลือกใช้วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างเข้มงวดจากการทำเกษตรออร์แกนิกทั่วประเทศ โดยเฉพาะ “ข้าวหอมมะลิออร์แกนิก” ที่เป็นฐานของผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น ข้าวเกรียบ ขนม และคุกกี้ นอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่อ่อนโยนเหมาะกับเด็กเล็ก ทุกชิ้นผ่านมาตรฐานออร์แกนิกทั้งในประเทศและระดับสากล ปราศจากสีแต่งกลิ่น ไม่มีสารกันบูด และไม่มีส่วนผสมที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ เด็กจึงสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย
คุณอัญชลี บอกเล่าความใส่ใจด้วยแววตาเป็นประกายและเปี่ยมสุข ว่า “Apple Monkey” ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดที่ยึดมั่นในความจริงใจและความเชื่อมั่นที่จะส่งมอบสิ่งดีที่สุดให้แก่เด็กๆ เป็นหัวใจสำคัญ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ ด้วยมาตรฐานออร์แกนิกแท้ ที่ให้ความสำคัญกับ “ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ” ทุกขั้นตอนจึงต้องพิถีพิถันและได้มาตรฐานสูงเป็นพิเศษ พร้อมให้ข้อมูลอย่างโปร่งใส บนฉลากระบุรายละเอียดส่วนประกอบทุกอย่างอย่างชัดเจน เพื่อให้พ่อแม่มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดถูกปิดบัง เพราะทุกคำที่ลูกได้รับ คือ ความรับผิดชอบและคำมั่นสัญญาที่แบรนด์มีต่อผู้บริโภค พร้อมส่งต่อโอกาสและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ผ่านการสร้างระบบนิเวศของความยั่งยืน ผ่านการทำเกษตรสัญญา (Contract Farming) ทั่วประเทศ ควบคู่กับการทำงานกับเกษตรกรที่ปลูกข้าว ผัก และผลไม้ออร์แกนิกโดยตรง เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสม่ำเสมอ
ความมุ่งมั่นจากใจจริงคือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลาสำคัญนี้เอง ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยสาขารังสิต เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ช่วยเติมทุนเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนขยายกิจการ ลงทุนซื้อที่ดินและสร้างโรงงานใหม่ สำหรับเก็บวัตถุดิบและสต็อกสินค้า รองรับการขยายกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
คุณอัญชลี บอกเล่าความรู้สึกว่า สิ่งที่ประทับใจยิ่งกว่านั้น คือ SME D Bank ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเงินทุน แต่ยังทำหน้าที่เป็น “ที่ปรึกษาธุรกิจ” ที่ช่วยให้คำแนะนำ เช่น การบริหารสต็อก การจัดการเครดิตเทอม การควบคุมจำนวนสินค้าคงคลัง หรือแม้แต่การจัดระบบบัญชี คำปรึกษาดังกล่าวช่วยให้ Apple Monkey ปรับปรุงระบบภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัจจุบัน Apple Monkey ไม่เพียงจำหน่ายสินค้าในประเทศเท่านั้น แต่ยังขยายสู่ตลาดต่างประเทศกว่า 12 ประเทศทั่วเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายตลาดสู่ตะวันออกกลาง โดยเริ่มจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างแดน เพื่อมุ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าชาวมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานฮาลาลและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพราะเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและสอดคล้องกับแนวทางของบริษัท ที่ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยสำหรับเด็กเป็นอันดับแรก
อย่างไรก็ตาม จากคุณแม่คนหนึ่งที่เริ่มต้นจากครัวเล็ก ๆ ความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อลูกน้อย ได้พิสูจน์แล้วว่า ความรักที่บริสุทธิ์สามารถกลายเป็นธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมได้จริง แบรนด์ Apple Monkey จึงไม่เพียงเป็นธุรกิจผลิตสินค้าอาหารสำหรับเด็กที่ได้รับความนิยมในไทยและต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เห็นว่า ธุรกิจที่ดีต้องเริ่มจากเจตนาที่ดี และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
