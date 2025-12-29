ซีพีออลล์ ปั้น “สินค้าชุมชน” สู่ “ไอเทมระดับประเทศ” ในงาน OTOP CITY 2025 ชูแนวคิด SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เข้าร่วมงาน OTOP CITY 2025 จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 20–28 ธันวาคม 2568 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมเปิดบูธภายใต้แนวคิด “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” เพื่อยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีโอกาสเติบโตบนเวที Modern Tradeได้อย่างมั่นคง
ในปีนี้ เซเว่น อีเลฟเว่น ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์ “3 ให้” ประกอบด้วย ให้ช่องทางจำหน่าย ให้ความรู้ และให้เชื่อมโยงเครือข่าย โดยภายในงานได้เตรียมกิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ 7-Eleven Pop Up Store ที่รวบรวมสินค้า OTOP คุณภาพคัดสรรจากทั่วประเทศกว่า 200 รายการ มาจัดแสดงและจำหน่าย
นอกจากด้านการตลาดแล้ว ซีพี ออลล์ ยังมุ่งเน้นการเป็น “พี่เลี้ยง” ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยผ่าน OTOP Business Matching ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตสินค้าได้ร่วมเจรจาธุรกิจและรับคำแนะนำโดยตรงจากทีมคัดเลือกสินค้าของ เซเว่นฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่พร้อมให้คำแนะนำ ติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการ OTOP ที่ต้องการขยายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาสินค้า การตลาด และการเข้าสู่ระบบจัดจำหน่ายของเซเว่นฯ พร้อมทั้งมี ศูนย์ให้คำปรึกษา ที่รวมผู้เชี่ยวชาญจากหลายแขนงมาให้ความรู้พร้อมคำแนะนำต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้สินค้าชุมชนก้าวสู่ระบบจัดจำหน่ายที่ได้มาตรฐานสากล
ภายในบูธยังมีโซน 7-Eleven “ชุมชนรู้ใจ ใกล้ๆ คุณ” ซึ่งเป็นโมเดลการสร้างศูนย์รวมกิจกรรมชุมชน ทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการเปิดพื้นที่หน้าร้านเซเว่นฯ ในการขายสินค้า ขายอาหาร บริการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนให้กับท้องถิ่น
รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่นักช้อปด้วยบริการ SPEED-D บริการขนส่งพัสดุด่วนที่ช่วยส่งสินค้ากลับบ้านในราคา เริ่มต้นเพียง 15 บาท เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าภายในงานให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
สำหรับสินค้าไฮไลต์ที่จะนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ อาทิ ก๋วยจั๊บอุบล ตรา จั๊บจั๊บ, น้ำพริกปลาสลิดโบราณ ตรา ป้าแว่น, ซีอิ๊วขาว ตรา กวางดาวทอง, แคปวัว ตรา โคปอง, น้ำไตปลาปรุงสำเร็จ ตรา กินดี, แป้งหมักไก่สูตรไก่ทอดหาดใหญ่, มะม่วงเบาแช่อิ่ม ตรา เจ๊หงษ์, ชาชงบัวบก ตรา อภัยภูเบศร, กล่องของขวัญข้าวตังทูน่าหยอง ตรา ทูเน่, ชุดของขวัญน้ำพริกรสเด็ด ตรา แม่จู้, และสินค้าสุขภาพอย่าง ยาสีฟันสมุนไพร ตรา ชีววิถี เป็นต้น
การเข้าร่วมงาน OTOP CITY 2025 ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อน “สินค้าชุมชน” ให้ก้าวสู่การเป็น “สินค้าระดับประเทศ” โดยเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมผลักดันผู้ประกอบการในฐานะพันธมิตรที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
