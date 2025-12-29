ProEngy ผลิตภัณฑ์เติมพลังงาน เพิ่มมูลค่าข้าวสุรินทร์ สู่ นวัตกรรมกีฬา คนรักออกกำลังกาย

เอสเอ็มอีไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการต้องปรับตัว เพื่อรับมือและเพิ่มโอกาสทางการขาย สินค้าที่ผลิตภายใต้แนวคิดด้านนวัตกรรมวันนี้ ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คือ ทางรอดของผู้ประกอบการ ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง การผลิตสินค้านวัตกรรมได้สะดวกมากขึ้น
เพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสุรินทร์
สู่นวัตกรรมเติมพลังนักกีฬา
โดยวันนี้ พามารู้จักกับ ProEngy ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ออกกำลังกาย และกลุ่มนักกีฬา ซึ่งปัจจุบันความต้องการผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนวัตกรรมเพื่อนักกีฬา และคนรักการออกกำลังกายทั่วโลก มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะคนหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น
นายไกรยุทธ คงทวี เจ้าของแบรนด์ ProEngy เล่าว่า ProEngy ผลิตภัณฑ์เสริมพลังงานที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำหรับเสริมสร้างและฟื้นฟูสุขภาพทางกายและใจของนักกีฬา (Holistic Health and Recovery) ซึ่ง ProEngy เป็นหนึ่งในนวัตกรรมแบรนด์ไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก NIA ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพ ช่วยให้ทุกคนทั่วโลกได้สนุกกับการออกกำลังกายได้มากขึ้น
“จุดเริ่มต้นของ ProEngy มาจากการที่ผมเป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมชาติ จึงมีโอกาสได้เดินทางไปแข่งกีฬาในต่างประเทศ และพบว่านักกีฬาต่างชาติมีอาหารเสริมพลังงานที่ออกแบบมาเฉพาะทาง จึงเกิดคำถามว่า ทำไมบ้านเราที่มีวัตถุดิบดีๆ มากมาย แต่ทำไมเราไม่นำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมด้านโภชนาการสำหรับนักกีฬาและคนไทย”
ทั้งนี้ ด้วยพื้นฐาน “คุณไกรยุทธ” เป็นทั้งนักกีฬาและผู้ประกอบการธุรกิจข้าวในจังหวัดสุรินทร์ จึงเริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัว นั่นคือ "ข้าวหอมมะลิ" และนำมาต่อยอดด้วยกระบวนการป๊อปข้าวให้พองตัว จากนั้นจึงผสมผสานกับวัตถุดิบท้องถิ่นอื่น เช่น กล้วยตากจากพิษณุโลก สับปะรดภูแลและมะม่วงจากฉะเชิงเทรา โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์อาหารและวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
อาหารเสริมเพิ่มพลังงานสำคัญอย่างไรกับนักกีฬา
นายไกรยุทธ อธิบายถึงความสำคัญของอาหารเสริมพลังงานว่า ในระหว่างการออกกำลังกายหรือแข่งขัน ร่างกายจะสูญเสียพลังงาน ไกลโคเจน และน้ำจากเหงื่อ หากไม่ได้รับการเติมเต็มอย่างเหมาะสม อาจส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะนักกีฬาอาชีพที่ต้องการโภชนาการที่แม่นยำในแต่ละช่วงเวลา ทั้งก่อนแข่ง ระหว่างแข่ง และหลังแข่งเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย
โดยสิ่งที่ทำให้ ProEngy โดดเด่นกว่าคู่แข่งคือการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของเกษตรกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยวิทยาศาสตร์อาหารและวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างจริงจัง รวมถึงการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบาย เช่น Energy Gel ที่มีความหนืดน้อย กลืนง่าย ไม่ต้องดื่มน้ำตาม
นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงรสชาติที่ต้องอร่อยและเหมาะกับคนไทย ตามปรัชญาที่ว่า "อาหารต้อง Healthy และ Happy ไปพร้อมกัน” ในปัจจุบัน ProEngy มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตั้งแต่ Energy Bar สำหรับรับประทานก่อนการแข่งขัน Energy Gel ที่สามารถใช้ระหว่างการแข่งขันได้สะดวก และ Smart Carbohydrate รูปแบบผงชง ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดโลว์จีไอ และล่าสุดคือ Protein Bar ที่ใช้โปรตีนคุณภาพจากผลิตภัณฑ์นม โดยเน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ เทรนด์ออกกำลังกายโลก
โดยProEngy ได้ร่วมสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยที่ลงแข่งขันในซีเกมส์ แม้จะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการ แต่ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่นักกีฬาที่เป็นพันธมิตรโดยตรง ทั้งนักว่ายน้ำทีมชาติ นักกรีฑา และนักจักรยาน
ซึ่งหลายคนเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและมีฐานแฟนคลับ โดยนักกีฬาเหล่านี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ProEngy ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันจริง สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานที่เทียบเคียงระดับสากล การได้รับความไว้วางใจจากนักกีฬาระดับชาติถือเป็นการยืนยันศักยภาพของนวัตกรรมไทยที่สามารถรองรับการใช้งานในเวทีการแข่งขันระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“นวัตกรรมกีฬาในไทยกำลังเติบโตต่อเนื่อง สอดคล้องกับเทรนด์โลกที่ผู้คนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น
ทั้งด้านอาหาร อุปกรณ์กีฬา และเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้ มั่นใจว่าแบรนด์ไทยสามารถมีศักยภาพการแข่งขันกับแบรนด์ต่างชาติได้ โดยเฉพาะด้านวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิภาค เช่น รสมะม่วง สับปะรด และมะพร้าว ที่ต่างชาติไม่มี และการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ทั้งความรู้ด้านการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ ProEngy สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง แม้จะเป็นแบรนด์เล็กที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายด้าน ทั้งคู่แข่งแบรนด์ใหญ่ ต้นทุนการผลิตที่สูง และความท้าทายในการสร้างการรับรู้แบรนด์”นายไกรยุทธ กล่าวทิ้งท้าย
อุตสาหกรรมกีฬาและเวลเนส ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของธุรกิจและเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องไปถึงคุณภาพชีวิตของทุกคนโดยตรง เพราะการออกกำลังกายนอกจากการ "เผาผลาญแคลอรี่" หรือ "สร้างกล้ามเนื้อ" แล้ว ยังเป็นการลงทุนด้านสุขภาพระยะยาว การมีร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ผ่อนคลาย จะเป็นพลังงานในการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น การออกกำลังกายก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนสามารถทำได้อย่างสะดวก สนุก มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยพร้อมก้าวเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพของภูมิภาค มาร่วมฟิตไปกับนวัตกรรมไทยและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคต
ที่ดีกว่าไปพร้อมกัน
