OWNDAYS มอบแว่นตาฟรีชาว “หาดใหญ่” ผ่านโครงการ “ส่งมอบความชัดเจน ส่งต่อพลังใจให้กัน”

OWNDAYS (โอนเดส์) แบรนด์ร้านแว่นตาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น นำโดยทีมผู้บริหารและเหล่าพนักงาน เดินหน้าสานต่อพันธกิจแห่งการให้ ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งมอบแว่นตาฟรีจำนวนกว่า 200 อัน ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ 13-14ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาสืบเนื่องจากวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในวงกว้าง OWNDAYS จึงขออาสาเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยคืนรอยยิ้มพร้อมการมองเห็นที่ชัดเจนให้กลับมาสู่ทุกคนอีกครั้ง
ร้านโอนเดส์ สาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่ OWNDAYS ได้เปิดพื้นที่ให้เป็นจุดบริการประชาชน โดยจัดทีมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลตรวจวัดสายตา พร้อมส่งมอบแว่นตาคุณภาพครบชุดให้แก่ผู้ประสบภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาสายตาอย่างทันท่วงที ไม่จำกัดสิทธิ์ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ แต่เปิดกว้างสำหรับผู้ประสบภัยทุกท่าน
บรรยากาศตลอดทั้ง 2 วัน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น โดยมีพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่ประสบภัยเดินทางมาแสดงสิทธิ์รับแว่นตาเป็นจำนวนมาก ซึ่ง OWNDAYS รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่ “ผู้ให้” และได้ยืนเคียงข้างช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤต
กิจกรรม CSR ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การแจกสิ่งของ แต่คือการส่งมอบ “โอกาส” และ “ความสุข” ผ่านแว่นตา เพราะเราเชื่อมั่นว่าแว่นตาที่ดี ไม่เพียงช่วยให้มองเห็นชัดเจน แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ การลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความตั้งใจจริงของ OWNDAYS ในการดูแลสุขภาพสายตาของคนไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
