ปิดฉากไปอีกราย ไลฟ์ทั้งน้ำตา ก่อนประกาศเลิกผลิตขนมเปี๊ยะมีสุข Meesuk

ประกาศปิดฉากอีกราย สำหรับขนมเปี๊ยะชื่อดังบนโลกออนไลน์ ในช่วงที่่ผานมา สำหรับขนมเปี๊ยะ มีสุข Meesuk ที่มีการไลฟ์สดขายผ่านช่องทางโซเชียลฯ
คุณเช สาวสวย เจ้าของขนมเปี๊ยะมีสุข และช่องMeesukstore ทาง Tiktok ประกาศขอเลิกผลิตขนมเปี๊ยะมีสุข หลังแบกภาระ เอาเงินทุนส่วนตัวมาซัพพร็อต จ่ายเงินเดือนพนักงาน นานกว่า 6 เดือน ถ้ายังยื้อที่จะไปต่อ เงินส่วนตัวที่มีอยู่ก็คงจะหมด หลังออเดอร์ทางโซเชียลฯ ไม่มีเข้ามาเลย
โดยคุณเช เล่าว่า หลังออเดอร์ ขนมเปี๊ยะมีสุข และขนมอื่นๆที่ผลิตที่ยังขายได้ มีแค่หน้าร้าน ทำให้ไม่สามารถแบกภาระตรงนี้ได้อีกต่อไป จึงได้ตัดสินใจออกมาแจ้งกับลูกค้าผ่านไลฟ์สดทั้งน้ำตา ว่าตนเองจำใจต้องเลิกผลิตขนมเปี๊ยะมีสุข และเลิกผลิตสินค้าตามกระแสอื่นๆ เพราะการมีโรงงานและผลิตเอง ต้นทุนไปจมอยู่ตรงนั้นเยอะมาก ที่ผ่านมาต้องทิ้งสินค้าไปเยอะมาก ก่อนจะประกาศปิดโกดัง เหลือเพียงห้องเล็กๆ สำหรับไลฟ์สดที่จะยังคงทำงานอยู่
คุณเช บอกว่า เธอตั้งใจมากที่จะทำงานตรงนี้ เพราะความฝันที่อยากจะเป็นเหมือนพี่พิมรี่พาย เธออยากรวย เพราะเธอมาจากครอบครัวที่ยากจน อยากจะมีเงิน และอยากจะให้พนักงานของเธอรวยไปพร้อมกับเธอ แต่ความฝันก็ต้องดับลงตรงนี้ เธอต้องมาเริ่มต้นใหม่
ทั้งนี้ อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ความผิดพลาดในครั้งนี้ให้กับคนอื่นๆ ที่มีความฝันและเดินมาเส้นทางเดียวกับเธอ ความผิดพลาดในครั้งนี้ เพราะคิดการณ์ใหญ่เกินไป ไปสร้างโรงงานผลิต และการผลิตสินค้าอิงตามกระแสมากเกินไป เงินทุนไปจมอยู่ที่วัตถุดิบ และการบริหารจัดการโรงงาน เมื่อสินค้าขายไม่ได้ ก็ขาดทุน
การเริ่มต้นใหม่ คือ การหันมาไลฟ์สดสินค้าของคนอื่นๆ โดยคุณเช บอกว่า เธออาจจะไปขอขนมหรือ สินค้าแบรนด์อื่นๆมาไลฟ์ และปักตระกร้า เพราะเงินส่วนตัวที่เธอมีอยู่ตอนนี้ไม่ได้เยอะ ที่จะมาลงทุนสต็อก หรือ ซื้อสินค้ามาขาย แต่ถ้าเราใช้การปักตระกร้า จะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ขายได้เท่าไหร่ ก็แค่นั้น ไม่มีสินค้าเหลือทิ้ง เหมือนกับที่ตนเองทำเหมือนที่ผ่านมา