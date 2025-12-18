“คุณตาผลไม้ทรงเครื่อง” ตลาดวังหลัง พลิกวิกฤตกลายเป็นโอกาส ขายยังไงได้วันละ 60,000 บาท

ร้านคุณตาผลไม้ทรงเครื่อง เป็นร้านขายผลไม้สด และผลไม้แช่อิ่มทรงเครื่อง ที่ใครไปเดินเที่ยว หรือ เดินชอปปิ้งย่านตลาดวังหลัง พระนคร กรุงเทพฯ ก็จะต้องแวะร้านผลไม้ทรงเครื่องร้านนี้ เพราะด้วยความอลังการณ์ของผลไม้สดที่วางเรียงรายกว่า 16 รายการ และอัดแน่นด้วยเครื่องจิ้มที่มีให้เลือกกันจุกๆ ถึง 9 อย่าง ทำต่อมน้ำลายแตกจนอดใจไม่ไหวต้องควักกระเป๋าจัดไป
ตกงานช่วงวิกฤต กลายเป็นโอกาส สร้างรายได้หลักหมื่นต่อวัน
“ปาลิดา โตคุณาลัย” (คุณตา) เจ้าของร้านคุณตา ผลไม้ทรงเครื่อง กรุงเทพฯ เล่าว่า ตนเองเปิดร้านคุณตาผลไม้ทรงเครื่องมากว่า 30 ปี จุดเริ่มต้นมาจาก เมื่อครั้งปี 2540 ฟองสบู่แตก ตอนนั้นตัวเองทำงานประจำที่บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง และตนเองเกิดตกงานไม่มีงานทำ และต้องหาอาชีพใหม่ ว่าจะทำอะไรดี และวันหนึ่ง ได้มาเดินที่ตลาดสำเพ็ง เห็นแม่ค้าขายผลไม้ทรงเครื่อง ซึ่งขายดี มีคนเข้ามาต่อคิวซื้อตลอดเวลา ก็เลยตัดสินใจคุยกับเขา เพื่อจะได้ขอสูตรของเค้ามาขายบ้าง และก็ได้ตกลงกัน ทางเจ้าของร้านยินดีที่จะสอนสูตรการทำเครื่องจิ้มให้
โดยตนเองจ่ายเงินไป 20,000 บาท เพื่อแลกกับสูตรทำเครื่องจิ้มในตอนนั้น พอได้สูตรมาก็นำมาลองผิดลองถูก อยู่นานเป็นเดือน เสียน้ำตาลไปหลายกิโลมาก กว่าจะได้สูตรที่นำมาพัฒนาต่อ ก่อนจะขายอย่างจริงจัง และเมื่อทางวิทยาลัยในวังหญิง ได้เปิดหลักสูตรอบรมเรียนการทำเครื่องจิ้ม และผลไม้แช่อิ่มตำรับชาววัง ตนเองได้ไปเรียน ทำให้ได้สูตรเครื่องจิ้มหลากหลายสูตร ตามที่ขายอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงสูตรการทำผลไม้แช่อิ่ม
ทั้งนี้ สูตรเครื่องจิ้มของร้านคุณตา ผลไม้ทรงเครื่อง มีให้ลูกค้าได้เลือกมากถึง 9 สูตร ได้แก่ กะปิกุ้ง กะปิปลาร้า กะปิปลาย่าง กะปิโหว่ กะปิแห้ง น้ำปลาหวาน ปลาร้าหวาน น้ำตาลปี๊บ และไฮไลท์ที่หาจากที่ร้านอื่น ไม่ได้ คือ สูตรที่มีชื่อว่า “ออล้อ” เป็นสูตรโบราณของภาคเหนือ ที่ทำจากน้ำตาลอ้อยก้อนเล็กๆ ทางภาคเหนือ จะมีน้ำอ้อยก้อนเล็กๆ แบบนี้ ใช้กันในการทำอาหารและทำเครื่องจิ้ม มาตั้งแต่โบราณ
จุดขายจัดวางให้อลังการณ์ มีตัวเลือกให้ลูกค้าเยอะ
นอกเหนือจากรสชาติที่ลูกค้าชอบ
คุณตา เล่าว่า หลังจากได้สูตรน้ำจิ้มลงตัวเป็นที่พอใจทั้ง 9 สูตร เธอได้เปิดร้านขาย โดยเช่าพื้นที่ตลาดวังหลัง การเปิดร้านในตอนแรกขายเป็นผลไม้แช่อิ่มก่อน วันแรกขายดีมากเลย ขายดีจนไม่มีเวลานับเงิน วันแรกขายได้ 8,000 บาท ตอนนั้นคิดเลยว่า เรามาถูกทางแล้ว และตอนหลังสังเกตเห็นว่าคนชอบรสชาติจัดจ้าน ในแบบเครื่องจิ้มของเรา แต่หลายคนไม่ชอบกินของดอง เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นผลไม้สด แทน
โดยเลือกผลไม้ตามฤดูกาลในช่วงนั้น แต่ผลไม้หลักๆที่ทางร้านจะมีทุกช่วงนั้นก็คือ ตะลิงปิง มะขามอ่อน มะม่วงหาวมะนาวโห่ ส่วนมะม่วงเบา และกระท้อน ทรงเครืองมีขายตามฤดูกาล และผลไม้อื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น สตอว์เบอรี่ มะยงชิด และอื่นๆ มีขายตามฤดูกาล อย่างไรก็ดีในแต่ละวันทางร้านจะมีผลไม้วางเรียงราย ทั้งผลไม้แช่อิ่มและผลไม้สดกว่า 16 ชนิด ซึ่งการที่มีผลไม้และเครื่องจิ้มให้ลูกค้าเลือกจำนวนเยอะ กลายเป็นจุดขายที่ทำให้หลายคนที่ผ่านมาเห็นก็ต้องแวะเข้ามาซื้อไปทดลองกินก่อน และถ้าชอบก็จะกลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ ร้านคุณตาผลไม้ทรงเครื่อง ได้รับการตอบรับดีมาตลอด 30 ปีที่ขายที่ตลาดวังหลัง
ทั้งนี้ กว่าจะมาถึงวันนี้ “คุณตา” เล่าว่า ในช่วง 4-5 ปีแรก ก็ต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลานเหมือนกัน ถ้าใจไม่สู้ หรือไม่มีความอดทนมากพอ ก็คงถอดใจและถอยไปแล้ว แต่ด้วยความที่ใจสู้ สู้อดทนลองผิดลองถูก พัฒนาตัวเองมาจนถึงวันนี้ วันที่สามารถบอกใครๆ ได้ว่า เราก็เป็นตำนานของร้านผลไม้ทรงเครื่อง ที่เมื่อใครนึกถึงผลไม้ทรงเครื่อง ก็จะนึกถึง “ร้านคุณตาผลไม้ทรงเครื่องตลาดวังหลัง”
เหลือเงินก้อนสุดท้าย ถ้าขายไม่ได้วันนั้น คือไม่มีเงินซื้อข้าวกิน
ปาลิดา (คุณตา) เล่าว่า ตอนที่ตัดสินใจจะเปิด “ร้านคุณตา ผลไม้ทรงเครื่อง” วันนั้น ไม่มีเงินเลย ก็เลยตัดสินใจเอาเสื้อผ้า รองเท้า ที่เรามีเกือบทั้งหมด ขนไปขาย ตอนนั้นไปขายที่วังหลังนี่แหละ ได้เงินมา 3,000 บาทมาลงทุนเปิดร้าน พอได้มาเปิดร้าน คิดแค่ว่า วันนี้ จะต้องขายให้ได้ ทำทุกวิถีทาง ร้องเรียกลูกค้าตลอด เพราะถ้าวันนี้ ขายไม่ได้ ก็คงจะไม่มีเงินซื้อข้าวกิน แต่โชคดีวันแรกขายได้ และขายดีมากถือว่าเดินมาถูกทาง ทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อ แม้ว่า การต่อสู้ระหว่างทางไม่ได้ราบเรียบ เจออุปสรรคบ้าง แต่เราก็ผ่านมันมาได้ เคยขายได้มากสุด และช่วงพีคสุด เคยขายได้มากถึงวันละ 60,000 บาท
ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีคนสนใจ และต้องการจะขายผลไม้ เหมือนร้านคุณตา ผลไม้ทรงเครื่อง ทางคุณตา ก็ได้มีการจำหน่ายเครื่องจิ้มให้ ส่วนผลไม้จะดูเป็นตลาดๆ ไป ซึ่งปกติผลไม้ที่ขายที่ร้านคุณตา มีทั้งหมด 16 ชนิด ใช้ผลไม้ต่อวันมากถึง 100 กิโลกรัม ซึ่งแต่ละชนิด ไม่ต่ำกว่า 5 กิโลกรัมต่อวัน ผลไม้ที่ได้รับนิยมมากที่สุด มะม่วงเบา ตะลิงปิง มะขามอ่อน กระท้อน และพระเอกของร้าน คือ มะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึ่งแหล่งผลไม้ มาจากจังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี
อัดแน่นเครื่องจิ้ม และ ผลไม้ต้องสดใหม่
โดยจุดขายของร้านคุณตา ผลไม้ทรงเครื่อง “คุณตา” บอกว่า อยู่ที่เครื่องจิ้ม ซึ่งเป็นสูตรเครื่องจิ้มที่เข้มข้นมาก เราไม่ห่วงเครื่องใส่เต็มในเครื่องจิ้มทุกตัว เช่น กุ้ง ก็เป็นกุ้งจริง ๆ กะปิที่เลือกใช้ ก็ต้องเป็นกะปิที่เราเลือกมาแล้ว ว่าต้องรสชาติที่ดี คือ กะปิจากเกาะช้าง และต้องนำมาผ่านกระบวนการปลุกกะปิ เป็นวิธีการแบบโบราณ เป็นการแบ่งกะปิออกเพื่อให้ได้กะปิที่มันฟูขึ้น หรือ มะพร้าวต้องเป็นมะพร้าวขูดขาว และ ถั่วคั่วใหม่ทุกวัน เป็นต้น ทำให้ได้สูตรเครื่องจิ้มที่เข้มข้นสูงมาก รสชาติจัดจ้าน ส่วนน้ำจิ้มที่เป็นไฮไลท์ของทางร้าน คือน้ำจิ้มสูตรออล้อ ซึ่งเป็นสูตรโบราณ จากทางภาคเหนือ รสชาติจัดจ้าน เหมาะสำหรับคนที่ชอบรสชาติเผ็ด
และที่สำคัญ ต้องทานกับผลไม้ที่ต้องสดใหม่ และสะอาด ดังนั้น ในส่วนผลไม้ คัดเลือกมาอย่างดี ต้องเป็นผลไม้ที่สดใหม่ ที่ทำขายแบบวันต่อวัน โดยขายในราคาชุดละ 60 บาท เลือกผลไม้กี่ชนิดก็ได้ทางร้านจะให้เครื่องจิ้ม 2 อย่าง คือราดเลย 1 อย่าง และให้กับไปอีก 1 อย่าง ในส่วนผลไม้แช่อิ่ม เป็นสูตรที่ “คุณตา” ได้ไปเรียนมาจากวิทยาลัยในวังหญิง เป็นสูตรการดองแช่อิ่มแบบในวัง หลายคนชอบทานผลไม้ดอง ก็จะชื่นชอบผลไม้แช่อิ่มของทางร้าน
ติดต่อ Facebook : คุณตากระท้อนทรงเครื่อง
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *