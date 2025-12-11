คาร์ฟินน์ ร่วมประชุมใหญ่ “ รวมพลังเครือข่ายสหกรณ์ฯ” ปลดล็อกกับดักกฎกระทรวงฯ สู่ความยั่งยืนแนวคิด WIN : WIN

เมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม 2568 สันติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) และสมาพันธ์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งประเทศไทย (สฌท.) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (ชสอค.) และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย (ชสค.) จัดประชุมใหญ่ “ รวมพลังเครือข่ายสหกรณ์และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ก้าวสู่ความยั่งยื่นด้วยหลักคิด WIN:WIN” ภายใต้ความร่วมมือจาก 3 กระทรวงหลัก 4องค์กร และ 109 เครือข่ายร่วมสนับสนุน ขับเคลื่อน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันติบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารจากเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม
สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ ทางบริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม และคาร์ฟินน์ ยังได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ โดยคาร์ฟินน์ ได้นำเสนอ ความร่วมมือใน 3 ด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก สหกรณ์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
นายเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยถึง การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ ในครั้งนี้ คาร์ฟินน์ได้นำเสนอความร่วมมือ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) โครงการรถยนต์ EV ใหม่ ทั้ง รย.1 และรย.18 รองรับการวิ่งรับงานผ่านแอปพลิเคชั่นฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับสมาชิกสหกรณ์
และ 2) โครงการคอนโดมิเนียมใหม่พร้อมผู้เช่า โดยครอบคลุม 8 ทำเลศักยภาพในกรุงเทพฯ สำหรับผู้อยู่อาศัยและลงทุน ให้ผลตอบแทน เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7 %ต่อปี พร้อมจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า 2 ปี และ 3) โครงการบัตรเมมเบอร์การ์ดพรีเมี่ยม สส.ชสอ. ฌาปนกิจสงเคราะห์ มอบสิทธิประโยชน์ฟรีค่าสมาชิกนาน 4 ปี สร้างความอุ่นใจและความคุ้มค่า ด้วยความคุ้มครอง 400% หรือวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1.2 ล้านบาท พร้อมสิทธิรับเงินต้นคืนทุก 3 ปี
นายเกียรติศักดิ์ กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ ว่า เป็นการประชุมที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั่วประเทศ และยังเป็นการประชุมที่ผู้นำสหกรณ์ จะได้มาแสดงวิสัยทัศน์ เชิงรุก เป้าหมายร่วมพัฒนาสวัสดิการ และโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับสมาชิก ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อจบการประชุมได้มี คณะผู้บริหารของสหกรณ์หลายแห่งได้แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการกับคาร์ฟิน อย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
โทร. 088-789-8956