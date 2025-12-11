เปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้า รถยนต์ในฝัน” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2026” ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ

เปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้า รถยนต์ในฝัน” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2026” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าเปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “โตโยต้า รถยนต์ในฝัน” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2026” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทย ชิงรางวัลระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น
โครงการ Toyota Dream Car Art Contest ดำเนินต่อเนื่องภายใต้แนวคิด “รถยนต์ในฝัน” เป็นเวทีศิลปะสำหรับแสดงทักษะการวาดภาพ และเป็นกิจกรรมการประกวดระดับนานาชาติโดยผลงานชนะเลิศในระดับประเทศจะได้รับการคัดเลือกไปประกวดต่อในเวทีโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก และนับเป็นโครงการสำคัญที่โตโยต้าดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปีทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพ พัฒนาความรู้ และเสริมสร้างทักษะทางศิลปะ พร้อมทั้งส่งเสริมจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ อีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจต่อเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต
ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในระดับประเทศ สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของทั้ง 3 รุ่น และบริษัทฯ จะมอบทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม พร้อมกับการนำผลงานของผู้ชนะเลิศทั้ง 9 ผลงาน ส่งเข้าร่วมประกวด “TOYOTA Dream Car Art Contest” ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยคว้ารางวัลระดับโลกมาแล้วกว่า 47 รางวัล
โดยโครงการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงการประสานความร่วมมือในการส่งผลงานจากสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งจากโรงเรียนภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนกลุ่มเด็กด้อยโอกาส และเด็กกำพร้า เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ถ่ายทอดความฝัน และจินตนาการผ่านผลงานศิลปะ
ตลอดจนผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะแก่นักเรียนก่อนการประกวด ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างเต็มที่
โครงการในปีนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องภายใต้เเนวคิด “รถยนต์ในฝัน”
โดยมีรายละเอียดของโครงการ และการรับสมัครเข้าประกวด ดังนี้
การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่นระดับอายุ
• ระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี
• ระดับอายุ 8 - 11 ปี
• ระดับอายุ 12 - 15 ปี
รางวัลการประกวดระดับประเทศในแต่ละระดับอายุ
• รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
• รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร
• รางวัลชมเชย 7 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท และประกาศนียบัตร
สำหรับการประกวดระดับประเทศ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในแต่ละรุ่นจำนวน 3 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน และประกาศผลผู้ชนะ
การประกวดใน เดือนมิถุนายน 2569
ผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ รางวัลที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ
รวม 9 ผลงาน จะได้รับสิทธิ์ส่งเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก
รางวัลการประกวดระดับโลก
ทุนการศึกษาจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน ประเทศญี่ปุ่น
• Grand Prize Winner ผู้ชนะเลิศได้รับ ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 USD โรงเรียนได้รับ ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 USD
• Best Finalist ผู้ชนะเลิศได้รับ ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 USD
• Special Award ผู้ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 USD โรงเรียนได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 USD
เชิญสมัครร่วมกิจกรรม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านช่องทางออนไลน์ และที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ
ช่องทางการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร เเละสมัครออนไลน์ได้ที่ www.toyota.co.th/toyotadreamcarthailand
วิธีการส่งผลงาน ส่งผลงานจริงทางไปรษณีย์ :
บริษัท ดีรติ จำกัด (ผู้ประสานงานโครงการ)
14 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 19 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 095 741 6959
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569
จุดประกายความฝัน จุดประกายทุกจินตนาการ ส่งเสริมเด็กไทย กับการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้า รถยนต์ในฝัน” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2026”
ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Toyota Dream Car Art Contest
Website : www.toyota.co.th/toyotadreamcarthailand