กรมพัฒนาธุรกิจฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนนอมินีตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ ร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เวลา 13.30 น. ได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย และทีมปราบนอมินี เข้าร่วมประชุมรวมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนตามคำเชิญของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ ตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หลังได้รับเรื่องร้องเรียนเบาะแสว่ามีคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ประกอบธุรกิจค้าปลีกโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการจัดหางาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ร่วมให้ความเห็นและบูรณาการการตรวจสอบร่วมกัน
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทรงศัก สายเชื้อ) เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ พบว่าร้านค้าเป็นลักษณะแผงลอย ซึ่งกำหนดให้ผู้ค้าต้องลงทะเบียนกับเจ้าของตลาด โดยต้องแสดงเอกสารครบถ้วน และทางตลาดมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับคนต่างด้าวเข้ามาเป็นนอมินีอย่างเข้มข้น ถ้าพบว่าร้านค้าเป็นของคนต่างด้าวโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีจะยกเลิกการให้เช่าแผงทันที และหากร้านค้ามีแรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่มีเจ้าของเป็นคนไทย และมีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าว ซึ่งจากการสุ่มตรวจของกรมการจัดหางานพบว่า แรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง
ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจากการตรวจสอบในพื้นที่ตลาด เบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลหรือพฤติการณ์ที่เป็นร้านค้าของคนต่างด้าวโดยใช้คนไทยอำพรางเป็นนอมินีหรือเป็นการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งหากตรวจพบการกระทำความผิดดังกล่าวภายหลังกรมจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด เพราะถือเป็นการประกอบธุรกิจค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หากคนต่างด้าวดำเนินการโดยไม่ขออนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมายถือเป็นความผิดมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท หรือจำคุกตั้งแต่ 1 - 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
อธิบดีพูนพงษ์ฯ เน้นย้ำว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย คุ้มครองผู้ประกอบการไทย และป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ทั้งนี้ การถือหุ้นแทนคนต่างชาติถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีได้ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ รับเรื่องร้องเรียนปัญหานอมินี เพื่อร่วมกันสร้างระบบการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม