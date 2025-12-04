น้ำท่วมใต้ SME ล้มนานไม่ได้ !! วิกฤตโอกาส ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคุณนายทั้งขายทั้งแจก - ร้านดอกไม้คาร์เนชั่นงานศพมีงบเท่าไหร่จัดให้

เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ส่งผลกระทบในวงกว้างหลายพื้นที่ ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ ต่างได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ และมหาอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปรับตัวกันอย่างไร
น้ำยาซักผ้าแบรนด์คุณนาย
สินค้าโกดังสงขลาเสียหายทั้งหมด
นัฐลินทร สุทธิการ เจ้าของ บริษัท คุณนาย 2020 จำกัด ทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาล้างจาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จังหวัดสงขลา เล่าว่า ตนเองทำผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดประกอบด้วยน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาล้างจาน ภายใต้แบรนด์ “คุณนาย” โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีพื้นที่โกดัง เก็บสินค้า เพื่อกระจายสินค้าอยู่ที่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง และกะบี่
ทั้งนี้ ที่มีจุดกระจายสินค้าหลายจุด เพราะใช้ช่องทางการขายสินค้า ผ่านการออกบูทตามตลาดสด และตลาดนัด ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ทั้งหมด ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ น้ำท่วมจังหวัดสงขลา โกดังเก็บสินค้าของตนเองก็โดนน้ำท่วม น้ำสูงมาก และมาเร็วมาก ทำให้ไม่สามารถเก็บสินค้าออกมาได้เลย ทำให้สินค้าเสียหายทั้งหมด รวมประมาณ 70,000 บาท ซึ่ง สินค้าโดนน้ำท่วมและเปื้อนโคลน แม้ว่า สินค้าด้านในจะไม่เสียแต่เราก็ไม่ได้นำออกมาจำหน่าย แต่นำมาแจกจ่ายให้คนที่ได้รับกระทบจากน้ำท่วม ที่ต้องการนำน้ำยาเหล่านี้ ไปใช้ซักผ้าทำความสะอาด ที่เปื้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วม
ช่องทางออนไลน์ช่วยประคับประคองกิจการ
ในส่วนของบริษัทเอง ตอนที่พื้นที่เกิดน้ำท่วม ไม่สามารถออกไปขายสินค้าได้ นับจนถึงวันนี้ ผ่านมากว่า 2 สัปดาห์ และคาดว่าจะยังออกตลาดไม่ได้เต็มที่ประมาณเกือบ 1 เดือน ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในขณะที่กำลังซื้อ ไม่แน่ใจว่าน้ำท่วมครั้งนี้ กำลังซื้อของคนในพื้นที่จะกลับมาเหมือนเดิมไหม ก็ต้องมาลุ้นกันอีก เดิมเฉพาะพื้นที่สงขลา มีรายได้ต่อวัน 10,000 กว่าบาท เดือนหนึ่งประมาณ 300,000 บาท ครั้งนี้ คาดความเสียหายตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
สำหรับ การปรับตัว หันมาใช้ช่องทางการขายออนไลน์เพิ่มขึ้นมา แต่เดิมไม่ได้ถนัดการใช้ช่องทางออนไลน์ เพราะเริ่มจากเปิดรับตัวแทน และตัวแทน ก็นำสินค้าไปขายออนไลน์แทนเรา แต่ตอนหลังการเปิดรับตัวแทน การแข่งขันมันสูง ตัวแทนของเราขายแบรนด์อื่นๆ ด้วย ก็เลยยกเลิกขายผ่านตัวแทน หันมาลงตลาดเอง โดยการออกบูท ตามตลาดนัดบ้าง ตามตลาดสดบ้าง ใช้พนักงานของเราเป็นคนขาย
ติดต่อ โทร.06-2425-2888
ร้านดอกไม้คาร์เนชั่น หาดใหญ่
เปิดมา 40 ปี น้ำท่วมครั้งนี้เอาไปหมด
นายประทีป ดำดี เจ้าของ ร้านดอกไม้คาร์เนชั่น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เล่าว่า จากสถานการณ์น้ำท่วม ร้านของตนเองตั้งอยู่หน้าวัดเกาะเสือ ซึ่งเป็นส่วนที่น้ำท่วมสูงที่สุด ทำให้ร้านของเราเสียหายทั้งหมด รวมถึงรถห้องเย็นส่งดอกไม้ จมไปพร้อมกับน้ำเคลื่อนย้ายรถไม่ทัน ความเสียหายครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จ่ายและใช้ไปกับการซ่อมแซม และทำร้านใหม่ รวมถึงซ่อมรถ ต้องเร่งทำเพื่อจะได้กลับมาดำเนินกิจการได้ต่อให้เร็วที่สุด ตอนนี้ ต้องช่วยตัวเองก่อน อย่าได้คาดหวังเงินเยี่ยวยา ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในพื้นที่รายอื่นๆ ก็ต้องทำเช่นเดียวกับเรา
สำหรับ ร้านดอกไม้คาเนชั่น หาดใหญ่ เปิดมากว่า 40 ปี ปัจจุบัน มี 2 สาขาที่ ตัวเมืองสงขลา หน้าหอนาฬิกา ถนนคนเดิน และที่หาดใหญ่ หน้าวัดเกาะเสือ ซึ่งในส่วนตัวเมืองสงขลา น้ำท่วมไม่เยอะ ยังพอจะเปิดกิจการรับลูกค้าได้ตามปกติ ส่วนที่หาดใหญ่ ต้องการจะกลับมาเปิดให้เร็วที่สุดไม่เกิน ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้
ลูกค้างานศพหาดใหญ่ มีงบเท่าไหร่คุยกันได้ จัดให้เต็มที
ทั้งนี้ ด้วยความที่ร้านเปิดมานาน คนในหาดใหญ่ รู้จักเป็นอย่างดี และในช่วงที่ต้องการดอกไม้ เพื่อแสดงความไว้อาลัย สำหรับการจัดงานศพในครั้งนี้ ก็จะนึกถึงเรา ซึ่งเราเองก็เลยต้องกลับมาให้เร็ว เพื่อจะได้ช่วยคนหาดใหญ่ จัดงานศพให้ดีที่สุด และสวยที่สุด เพื่อส่งคนที่รัก จากเหตุการณ์น้ำท่วม ในราคาที่คุยกันว่า ญาติมีงบเท่าไหร่ และเราช่วยได้เท่าไหร่ มากกว่าจะไปหวังผลกำไรเยอะๆ ในช่วงนี้ ซึ่งตอนนี้ ลูกค้าที่หาดใหญ่ ก็คงจะเป็นลูกค้างานศพ ส่วนงานอื่นๆ ก็ยกเลิกไปหมด
ส่วนการกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติของคนหาดใหญ่ รวมถึงร้านดอกไม้ของตัวเอง กลับมาเปิดแบบเต็มรูปแบบได้ ก็คงจะหลังปีใหม่ 2569 ไปแล้ว ส่วนกำลังซื้อจะกลับมาเหมือนเดิมไหม ตรงนี้ไม่ได้คาดหวัง เท่าไหร่ คาดว่าคงจะต้องใช้เวลา ถ้าเมืองหาดใหญ่กลับมาปกติ นักท่องเที่ยวกลับมา กำลังซื้อคนในพื้นที่ ก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิม ในส่วนรายได้ของ ร้านดอกไม้คาเนชั่น หาดใหญ่ และสงขลา มีรายได้ต่อวันไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท ต่อเดือนหลักล้านบาท ทางร้านมีให้บริการ รับจัดขันหมาก รับจัดดอกไม้งานอีเวนต์ งานศพ พวงหรีด งานบวช รับจัดช่อดอกไม้ในโอกาสต่างๆ ฯลฯ
โดยมีทีมงานที่ประสบการณ์ ทำงานด้านจัดดอกไม้อยู่กับเรามานาน ส่วนการแข่งขันที่หาดใหญ่การแข่งขันมีสูง เพราะมีคนเรียนจบด้านคหกรรมมา ก็หันมาเปิดร้านดอกไม้ รับจัดดอกไม้ กันเยอะขึ้น กลุ่มนี้ประสบการณ์ น้อย แต่แข่งเรื่องราคามีการตัดราคากัน
ติดต่อ โทร.08-9733-9953
กระทบส่งสินค้าปลากระป๋องไปต่างประเทศ
“นีสรีน หลำสุบ " (คุณไหม) เจ้าของโรงงานผลิตปลากระป๋อง บริษัททวีชัย ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ อำเภอรัฐภูมิ จังหวัดสงขลา เล่าว่า โรงงานปลากระป๋อง ของตนเอง น้ำท่วมไม่เยอะ แต่เจอปัญหาคือ ขาดแรงงาน เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่คนในพื้นที่ ไม่สามารถมาทำงานได้จากน้ำท่วม ก็เลยทำให้การทำงานล่าช้าออกไป สินค้าที่จะส่งตามออเดอร์ ก็เลยขาดสต็อก แต่พยายามหาแรงงานอื่นๆ มาเสริมเพื่อผลิตให้ทันตามออเดอร์
เนื่องจากลูกค้าของเราทั้งหมด 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นต่างชาติ การส่งสินค้าไปทันตามกำหนด ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ โดยปัญหาที่เจอ คือ การเดินทางในช่วงน้ำท่วมถนนตัดขาด ทำให้เราส่งสินค้าลงเรือไม่ทัน ตรงนี้ เราก็ยอมจ่ายค่าขนส่งแทนให้ทางลูกค้า ไป และบอกถึงสถานการณ์ น้ำท่วม ลูกค้าก็เข้าใจ คาดว่า ทุกอย่างจะกลับมาปกติ พนักงานน่าจะกลับมาทำงานได้ตามปกติ ภายในสัปดาห์นี้ และในช่วงน้ำท่วมได้นำปลากระป๋องไปแจกให้กับกลุ่มเจ็ตสกี นำไปแจกผู้ประสบภัย และทางเทศบาลเห็นปลากระป๋องแบรนด์ของเราที่นำไปแจก ก็เลยมาสั่งปลากระป๋องของเราไปแจกผู้ประสบภัยในขณะนี้ด้วย
ติดต่อ โทร. 08-4997-1991
