สำรวจพบ ชาปรุงสำเร็จ 11 แบรนด์ ใช้สีสังเคราะห์เกินเกณฑ์กฎหมายกำหนดเสี่ยงอันตราย

สภาผู้บริโภค ร่วมกับนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ทำการสำรวจชาปรุงสำเร็จจำนวน 15 ยี่ห้อ ทดสอบสีในชาปรุงสำเร็จ เพื่อเฝ้าระวังสินค้าด้วยการทดสอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า พบชาปรุงสำเร็จ 11 ยี่ห้อ จากตัวอย่าง 15 ยี่ห้อ ใช้สีสังเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทำผู้บริโภคเสี่ยงรับสารอันตรายต่อสุขภาพ
โดยมีชาปรุงสำเร็จ อนุญาตให้ใส่สีได้จำนวน 9 ตัวอย่าง ใส่สีเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด คือ 1. Bluemocha ชาแดงชาไทย, 2.LongBeach Thai Tea, 3. Tenju ชาไทย ,ดอยชาไทย 4. ชาแดง ชาไทย,5.ชาไทยผงปรุงสำเร็จลุงเป๋อ ตราฮิลล์คอฟฟ์, 6. ม้าบิน ชาแดงอัสสัม, 7.เจดี ไทยชา ชาไทยผงปรุงสำเร็จ,8.บอนกาแฟ ชาผงปรุงสำเร็จ สูตรต้นตำรับ, และ9. ชาไทย ตรานกอินทรีย์ทอง
โดยมีการตรวจพบสี 4 ชนิดหลัก คือ Tartrazine, Ponceau, Sunset yellow และ Brilliant blue
ส่วน 4 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ จากการสำรวจครั้นี้ ได้แก่ 1.มังกรบิน, 2.666, 3.ชาตรามือ และ 4.ชาไทยตราสิงห์
นอกจากนี้ ยังมีชาใบไม่แต่งกลิ่น ไม่ผ่านมาตรฐาน จำนวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ 1.ช้างทอง ชาผงปรุงสำเร็จ สูตรชาไทย,2.ชาใต้ ตราอินทรีแดง โดยไม่ผ่านมาตรฐาน โดย พบสีสังเคราะห์ Sunset yellow 82.56 มก./กก.และ 108.31 มก./กก.