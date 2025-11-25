โอกาสเกษตรไทย! เซเว่นฯ หนุน “กล้วย 4 สายพันธุ์” แปรรูปเป็น “ขนมไทย” กว่า 5 แสนลูก/วัน

“กล้วย” ไม่ได้เป็นเพียงผลไม้ประจำบ้านของคนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นในการส่งเสริมผลไม้ไทย เปิดช่องทางการจำหน่าย กล้วยไทย 4 สายพันธุ์ยอดนิยม ได้แก่ กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ และกล้วยเล็บมือนาง ให้มีจำหน่ายในร้านเซเว่นฯ รวม 530,000 ลูกต่อวัน พร้อมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยผู้ประกอบการไทย ทั้งผู้ผลิตรายใหญ่และคู่ค้า SME เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้ครบห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ “สวน” จนถึง “มือผู้บริโภค”
เชลฟ์ “กล้วยเซเว่น” ขับเคลื่อนเกษตรกรไทยกว่า 2,200 รายใน 43 จังหวัด
จากความตั้งใจของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย “กล้วยเซเว่น” ถือเป็นจุดเชื่อมระหว่างแรงปลูกของเกษตรกร กับความต้องการของตลาดสมัยใหม่ ปัจจุบัน เซเว่นฯ รับซื้อกล้วยสดจากเกษตรกรและเครือข่ายผู้รวบรวม กว่า 2,200 ราย จาก 43 จังหวัดทั่วประเทศ กล้วยเฉลี่ย 530,000 ลูกต่อวัน ผ่านความร่วมมือกับ SME ผู้รวบรวมผลผลิต ซึ่งทำหน้าที่คัดเลือก ควบคุมคุณภาพ และบรรจุกล้วยที่ผ่านมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย เพื่อส่งต่อสู่ผู้บริโภคผ่านร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศ
นอกจากเป็นช่องทางจำหน่ายผลผลิตขนาดใหญ่แล้ว เซเว่นฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการให้คำแนะนำด้านมาตรฐานการผลิตกับโรงงาน ทีมส่งเสริม และเกษตรกร ด้านแนวทางการปลูก การยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งมีการอบรมและแนะนำเกษตรกรถึงเทคนิคการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและยั่งยืน
จัดกล้วยล็อตใหญ่ ชู 4 สายพันธุ์ อร่อย มีประโยชน์
เซเว่นฯ เผย การบริโภคผลไม้ไทยในชีวิตประจำวันถือเป็นเทรนด์ที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะกล้วย ซึ่งมีทั้งความอร่อย รับประทานง่าย ราคาจับต้องได้ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทำให้กล้วยกลายเป็นสินค้าขายดีประจำร้านที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเป็นประจำ โดยมีกล้วย 4 สายพันธุ์รสชาติคุ้นเคยคนไทย ได้แก่
• กล้วยหอมทอง มีรสชาติหวาน กลิ่นหอมเฉพาะ เนื้อแน่นหนึบแต่นุ่ม ให้พลังงานและธาตุเหล็กสูง
• กล้วยน้ำว้า รสหวานมัน เนื้อแน่น ผลใหญ่ อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและวิตามิน ช่วยระบบขับถ่ายและหัวใจ
• กล้วยไข่ เนื้อหนึบหอม มีกลิ่นเฉพาะตัว อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนและวิตามินซี–อี ต้านอนุมูลอิสระและบำรุงเซลล์
• กล้วยเล็บมือนาง เนื้อนุ่มหนึบ มีกลิ่นหอมละมุน เวลาสุกเนื้อจะนุ่ม พลังงานดี มีทริปโตเฟน–วิตามินซี–ธาตุเหล็ก ช่วยบำรุงสมองและเสริมภูมิคุ้มกัน เนื่องจากกล้วยเล็บมือนางและกล้วยไข่จากเกษตรกรท้องถิ่น มีผลผลิตต่อวันในปริมาณจำกัด จึงมีจำหน่ายเฉพาะบางสาขา
เซเว่นฯ ต่อยอด “กล้วยสด” สู่สินค้าแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการ
นอกจากกล้วยสดที่ขายดีติดอันดับต้นๆ ของร้านเซเว่นฯ แล้ว ยังต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ “กล้วยไทย” ผ่านผลิตภัณฑ์แปรรูปสุดสร้างสรรค์จากขนมไทยโบราณ เช่น กล้วยปิ้ง กล้วยปิ้งพร้อมน้ำตาลมะพร้าว ขนมกล้วย และข้าวต้มมัด ที่เกิดจากการร่วมพัฒนากับผู้ประกอบการคู่ค้าของเซเว่น อีเลฟเว่น อย่าง “แม่ซู่กี๊ขนมไทย” และ “เคซี” โดยขนมได้รับการตอบรับดีจากผู้บริโภค เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จจากการผสาน “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เข้ากับ “โอกาสทางการตลาดสมัยใหม่
ด้านแม่ซู่กี๊ ขนมไทย SME ผู้ผลิตกล้วยปิ้ง กล้วยปิ้งพร้อมน้ำตาลมะพร้าว และขนมกล้วย ภายใต้แบรนด์ Ezy Sweet กล่าวว่า การนำของดีพื้นบ้านมาปรับให้เข้ากับยุคใหม่ ที่เซเว่นฯ ร่วมช่วยพัฒนาให้ได้รสชาติกลมกล่อม และควบคุมจุด CCP (Critical Control Point) ในการผลิตให้ได้มาตรฐาน 100% ก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยใช้กล้วยน้ำว้าสายพันธุ์ดี ซึ่งมีรสหวานหอมและเนื้อแน่น มีรสชาติที่ดีที่สุด คัดแหล่งที่มาและผู้ขายที่สามารถทวนสอบคุณภาพได้ กล้วยที่นำมาทำสินค้า มาจากภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย การควบคุมการปลูกในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการรื้อถอนปลูกใหม่เพื่อให้ได้กล้วยที่มีคุณภาพดีอยู่ตลอดเวลา
ด้านเคซี ผู้ผลิต ข้าวต้มมัด เผยว่า ข้าวต้มมัด คือขนมไทยโบราณ ที่สื่อถึงความอบอุ่นและความผูกพัน ผ่านห่อใบตองแท้และการมัดเป็นคู่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของวัฒนธรรมไทย โดยนำมาสร้างเรื่องราวใหม่ในรูปแบบที่สะดวก ทันสมัย แต่ยังคงรสชาติและเสน่ห์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน ขนความอร่อยมาจากวัตถุดิบคุณภาพจากภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และกล้วยน้ำว้าสุกพอดี รสชาติหวานมัน กลมกล่อม หอมกลิ่นใบตอง เพื่อส่งต่อความอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าความทรงจำ
“เราภูมิใจที่นำเอาขนมโบราณดั้งเดิม มาปรับแพ็คเกจให้เหมาะกับคนยุคใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี มียอดขายเติบโตทุกปี โดยทีมงานเซเว่นฯ เข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิต ทั้งด้านสูตร บรรจุภัณฑ์ และความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในคุณภาพและความอร่อยฟินทุกคำ” SME แม่ซู่กี๊ ขนมไทย เล่าเพิ่มเติม
ความสำเร็จของ “กล้วยเซเว่น” เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งส่งเสริมเกษตรกรสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ช่วยให้ของดีจากท้องถิ่นไทยเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกวัน รวมถึงให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ แหล่งข้อมูล และเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ กลยุทธ์ 3 ให้ ของโครงการ ได้แก่ ให้ช่องทางจำหน่าย ให้ความรู้ และให้การเชื่อมโยงเครือข่าย
