FIT Auto จับมือ KING GEN พัฒนาธุรกิจส่งเสริมบริการยานยนต์ไฟฟ้า สร้างเครือข่าย EV Service Networkมาตรฐานใหม่ของไทย

FIT Auto จับมือ KING GEN ร่วมพัฒนาธุรกิจส่งเสริมการใช้และให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า สร้างเครือข่าย EV Service Network มาตรฐานใหม่ของไทย
คุณรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)(OR) พร้อมด้วย คุณพรทิพย์ ตรงกิ่งตอน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณอภิชาติ เพียรเจริญ กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ระหว่าง ศูนย์บริการยานยนต์
FIT Auto และ KING GEN เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้ รวมถึงการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างครบวงจร โดยจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาธุรกิจด้านการตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า (EV After-Sales Service Point) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า และวางรากฐานสู่การขยายเครือข่ายบริการยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต
ภายใต้ความร่วมมือนี้ FIT Auto จะทำหน้าที่เป็น Service Point ให้บริการตรวจเช็กและซ่อมบำรุงตามระยะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า KING GEN ที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto รวมถึงมีแผนขยายผลสู่การให้บริการลูกค้า EV ทั่วไปในอนาคต โดยในระยะแรก FIT Auto จะให้บริการในส่วนของ งานซ่อมเบา (Minor Service) เช่น การเปลี่ยนยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่ และเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หล่อลื่นต่าง ๆ เพื่อยกระดับและสร้างความพร้อมของบุคลากรและระบบงานก่อนขยายสู่บริการเต็มรูปแบบในอนาคต
คุณรชา เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับ KING GEN ในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของ FIT Auto ในการยกระดับศูนย์บริการให้พร้อมรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน Mobility ของ OR ที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการครบวงจรสำหรับทั้งเครื่องยนต์สันดาป (ICE) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อมอบความสะดวกสบายและความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในยุคการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด”
ด้านคุณพรทิพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “KING GEN มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร และการร่วมมือกับ FIT Auto ครั้งนี้สะท้อนบทบาทของเราในฐานะพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน EV Ecosystem ของประเทศไทย เราเชื่อว่าการพัฒนาเครือข่ายบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และเป็นกุญแจสำคัญในการขยายตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในระยะยาว”
ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่าง FIT Auto และ KING GEN ถือเป็น จุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่าย EV Service Network ที่เชื่อมโยงผู้ให้บริการ เทคโนโลยี และพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ OR และ FIT Auto ในฐานะผู้นำศูนย์บริการครบวงจรยุคใหม่ (One Stop Service) ที่พร้อมขับเคลื่อนอนาคตพลังงานสะอาดของประเทศไทย
