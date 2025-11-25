ลาออกงานประจำมาปั้น “บ้านผักสด” ผู้จัดหาวัตถุดิบผัก-ผลไม้ ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ

เปิดเส้นทางการเป็น “บ้านผักสด” ผู้จัดหาวัตถุดิบผักและผลไม้รายใหญ่ ส่งออกทั้งในและต่างประเทศ จากการสั่งสมประสบการณ์จากงานประจำจนสามารถมีความรู้และหันมาสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง แม้หนทางจะพบเจอกับสภาวะเศรษฐกิจรูปแบบใดก็ฝ่าฟันจนธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแบรนด์ที่หลายคนรู้จัก
นางสาวกัลป์ยกร กุลรัชหิรัญ หรือ เล็ก เจ้าของธุรกิจบ้านผักสด เล่าว่า เธอเป็นอดีตมนุษย์เงินเดือนที่มองเห็นโอกาสจากศักยภาพของตลาดอุตสาหกรรมอาหารที่เติบโตและกล้าจะออกจากเซฟโซนเพื่อเดินหน้ามุ่งสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานประจำในบริษัทแห่งหนึ่งที่ส่งออกผลไม้ไปยังต่างประเทศ โดยเธอมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อผักและวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ ทำให้ได้เรียนรู้ระบบการคัดเลือกคุณภาพผัก มาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม การเจรจาต่อรองกับผู้ค้าและเครือข่ายธุรกิจ
ทั้งนี้จุดเปลี่ยนสำคัญของธุรกิจนั้นเกิดจากลูกค้าโรงงานผลิตอาหารที่ต้องการวัตถุดิบผักบางรายการที่ขาดตลาด ทำให้นำประสบการณ์และความชำนาญส่วนตัวมาบริหารจัดการ จนสามารถหาวัตถุดิบคุณภาพดี ส่งต่อให้ลูกค้าได้สำเร็จ สร้างความพึงพอใจและได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้เองทำให้เธอกล้าตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อมาลุยธุรกิจจัดหาวัตถุดิบผักสดและผลไม้เป็นของตัวเองอย่างเต็มตัว โดยมีชื่อธุรกิจว่า “บ้านผักสด”
นอกจากนี้ “บ้านผักสด” แจ้งเกิดจากความเชี่ยวชาญในการสรรหาวัตถุดิบผักและผลไม้ที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งเธอได้มีการลงตลาดสำรวจสินค้าด้วยตัวเองเพื่อสร้างความเข้าใจคุณลักษณะของผักและผลไม้แต่ละชนิดอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากความต้องการของลูกค้าแต่ละรายย่อมแตกต่างกัน ควบคู่กับการยกระดับและพัฒนา วางระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ รวมถึงจัดการเวลาส่งมอบสินค้าได้ถูกต้องตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด ทำให้กลายเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
สำหรับสินค้าของบ้านผักสดนั้นส่วนใหญ่จะเป็น พริก กระเทียม หอมหัวใหญ่ แครอท มันฝรั่งและผลไม้ตามฤดูกาล โดยทางแบรนด์จะรับซื้อจากแหล่งค้าส่งสำคัญของประเทศ เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น หลังจากนั้นจะนำมาคัดแยก ทำความสะอาด ตัดแต่ง และบรรจุก่อนส่งไปยังกลุ่มลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ในขั้นต่อต่อไปนั่นเอง
จุดเด่นของ “บ้านผักสด” อยู่ตรงที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดหาวัตถุดิบเท่านั้น แต่ยังพัฒนาการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะการสร้างมาตรฐาน ตั้งแต่การคัดสรรผักสดคุณภาพที่ต้องสวย สด สะอาดและปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด การตัดแต่งและบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน จนถึงการบริหารจัดการด้านการขนส่งที่ตรงเวลา นอกจากนี้ยังพัฒนาโรงงานสู่มาตรฐาน GMP และ HACCP พร้อมกับสามารถรองรับการป้อนวัตถุดิบสู่โรงงานผลิตอาหารชั้นนำระดับประเทศได้
ความท้าทายที่สำคัญของธุรกิจซื้อขายวัตถุดิบผักและผลไม้นั้น จำเป็นต้องควบคุมต้นทุนให้สอดคล้องกับความผันผวนของปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อราคาสินค้าเกษตรกรต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องการติดตามสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจ และอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อราคาวัตถุดิบทั้งสิ้น ทำให้ต้องบริหารจัดการต้นทุน และสแกนเป็นรายชั่วโมงเพื่อจะได้บริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสมและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ
ทั้งนี้มีหนึ่งตัวอย่างบททดสอบที่สะท้อนถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายนี้ได้เป็นอย่างดี คือ กรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีนโยบายเพิ่มการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศคู่ค้า ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารหลายแห่งชะลอการสั่งซื้อวัตถุดิบ เพราะรอดูสถานการณ์และความชัดเจนเรื่องผลการเจรจาจะถูกจัดเก็บภาษีที่สัดส่วนเท่าไหร่
“ช่วงนั้นตลาดซบเซาอย่างมาก ลูกค้าหลายรายระงับการสั่งสินค้า แต่บ้านผักสดไม่ยอมแพ้ ปรับตัวเลือกที่จะหันไปสร้างตลาดใหม่ในประเทศแทนด้วยการเสนอส่งให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่ยังจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานพริกแกง โรงงานอาหารสัตว์ ตัวแทนผู้ค้าปลีก รถเร่และแม้กระทั่งการเปิดแผงตลาดขายด้วยตัวเอง เพื่อระบายสินค้าและสร้างรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทาง หลังจากผลเจรจาภาษีกับสหรัฐฯ เกิดความชัดเจน คำสั่งซื้อจากโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาอีกครั้ง กลายเป็นว่าธุรกิเติบโตอีกเท่าตัวเพราะมีลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่” คุณเล็ก ระบุ
นอกจากนี้ธุรกิจ “บ้านผักสด” เป็นธุรกิจกลางน้ำที่ใช้ “เงินทุนหมุนเวียน” ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะต้องซื้อวัตถุดิบผักและผลไม้เป็นจำนวนมากเพื่อนำมาคัดเกรด ตัดแต่ง จัดเก็บและขนส่ง กระบวนการเหล่านี้ล้วนจำเป็นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง ซึ่งทางแบรนด์ก็ได้รู้จักกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธพว. หรือ SME D Bank สาขารังสิต ที่เข้ามาสนับสนุนเงินลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เข้าใจผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ระยะเวลาผ่อนชำระที่ยาวนาน ช่วยให้กิจการของบ้านผักสดมีสภาพคล่องเพียงพอและมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถเดินหน้าขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและกล้าที่จะขยายตลาดต่อ
สำหรับแผนธุรกิจในอนาคตนั้น “บ้านผักสด” วางแผนมุ่งเป้าการเติบโตในฐานะผู้จัดการวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ขยายตลาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมพัฒนามาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันและพร้อมต่อยอดด้วยการรับผลิตหรือ OEM และบริการห้องเย็น พร้อมทั้งขยายช่องทางสร้างรายได้ใหม่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ
อย่างไรก็ตามธุรกิจ “บ้านผักสด” เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับสภาวะเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ และไม่เพียงพัฒนายังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจให้สามารถยืนอยู่ในตลาดได้ รวมถึงเป็นตัวอย่างสำคัญในการนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานมาปรับใช้เพื่อสร้างธุรกิจของตัวเองให้แจ้งเกิดขึ้นได้
