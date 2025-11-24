พาณิชย์ x Facebook เปิดเวที AI Awakening สร้างพลัง SME ไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าปลุก SME ด้วย AI ภายใต้กิจกรรม “AI Awakening : A New Era for Thailand’s Digital Economy” ยกระดับศักยภาพ SMEs ไทย ด้วยองค์ความรู้ด้าน e-Commerce และการตลาดดิจิทัล พร้อมเทคนิคการใช้ AI สร้างคอนเทนต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และขยายตลาดสู่การเติบโตในโลกการค้าแห่งอนาคต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2568 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การสร้างผู้ประกอบการให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการต่อยอดธุรกิจ เป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ เราต้องการเห็นผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs และ Micro SMEs มีโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน สอดรับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวทาง "Quick Big Win" ที่มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ โดยเฉพาะการเสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มมูลค่าสินค้าไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ Digital Commerce อย่างเต็มรูปแบบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ Facebook ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงาน “AI Awakening : A New Era for Thailand’s Digital Economy” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางศุภจี สุธรรมพันธุ์) และผู้บริหารระดับภูมิภาคของ บริษัท เฟซบุ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเสวนา หัวข้อ“Thailand’s Vision for Smart Commerce : Innovation, Inclusion, and Internationalization” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้ง Workshop แบบเข้มข้น และอัปเดตเทรนด์การตลาดออนไลน์ อาทิ (1) Workshop “Meta AI & Ads Solutions for SME Growth” โดยคุณมัณฑิตา จินดา ผู้ก่อตั้ง Digital Tips Academy (2) การเสวนา “Decode AI Thailand : ปลดล็อกข้อจำกัด สู่โอกาสเศรษฐกิจดิจิทัล” โดย Startup ด้านเทคโนโลยีชั้นนำของไทย และ (3) การบรรยายหัวข้อ “Creative Reels on Your Radar” จากทีมผู้เชี่ยวชาญของ Meta ประเทศไทย
กรมฯ มุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการทำการค้าออนไลน์ผ่าน Social Commerce เพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตบนโลกดิจิทัลได้อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะ SMEs ไทย ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการการค้าออนไลน์ไปควบคู่กับด้านการตลาดดิจิทัล และการสร้าง Creative Content อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการค้าออนไลน์ได้อย่างครบวงจร เป็นการยกระดับผู้ประกอบการทุกกลุ่มให้มีความพร้อมในการแข่งขันด้านการค้าออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัล (Digital Ecosystem) ที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
อธิบดีพูนพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อคข้อจำกัด และสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทย ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเข้มแข็ง โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อ ‘ข่าวประชาสัมพันธ์’ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5959 หรือ Call center 1570