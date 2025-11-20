มูลนิธิสัมมาชีพ มอบ 13 รางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 11 คว้าบุคคลต้นแบบปลุกพลัง ศก. ฐานราก-เอสเอ็มอี

มูลนิธิสัมมาชีพ ประกาศมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2568 รวม 13 รางวัล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสัมมาชีพท้องถิ่น แกนกลางเศรษฐกิจไทย” เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการที่ดำเนินงานบนหลัก สัมมาชีพ คือ ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างต้นแบบจุดประกายไอเดีย การทำธุรกิจที่มีคุณภาพให้แก่ คน วิสาหกิจชุมชน และเอสเอ็มอี เพื่อเป็นแกนกลางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า มูลนิธิสัมมาชีพได้จัดงานมอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพครั้งที่ 11 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เพื่อยกย่องผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบการตามแนวทางสัมมาชีพ นั่นคือ การยึดหลักไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน โดยรางวัลดังกล่าวได้มอบให้กับวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เอสเอ็มอี ไปจนถึงผู้บริหารองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนในการร่วมพัฒนายกระดับเศรษฐกิจฐานราก พร้อมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
“รางวัลนี้มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นการเชิดชูเกียรติบุคคล วิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอี และปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพที่มีประกอบการอย่างมีสัมมาชีพ และมีบทบาทช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และการจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีต่างๆ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ ที่ได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิและชุมชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม”
"ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์" คว้ารางวัลบุคคลต้นแบบ
ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้บุกเบิกธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งจนบริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ของโลก ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2568 รางวัลนี้มอบให้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ มีความดีงาม และมีบทบาทส่งเสริม สิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคมควบคู่ธุรกิจ ซึ่ง ดร.พจน์ ได้วางนโยบายขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของหอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด “Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโต” โดยเน้นการสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ, การขยายตลาดด้วยนวัตกรรม (Digital, AI, ESG), การพัฒนาบุคลากร (Talent Development), และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Empowering Public – Private Partnerships) เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการทุกระดับ ตั้งแต่เกษตรกรถึงธุรกิจขนาดใหญ่
รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบ (3 ราย)
สำหรับรางวัล ปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบ มอบให้กับผู้ที่สร้างสรรค์พัฒนางานที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยั่งยืน และขยายเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม ได้แก่
1. นางเสงี่ยม แสวงลาภ (อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย) ผู้นำพัฒนา “บ้านนาต้นจั่น” จากหมู่บ้านเกษตรกรรมสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้และงานให้คนรุ่นใหม่กลับคืนถิ่น
2. นาวาตรีสถาพร สกลทัศน์ (อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่) ผู้สร้าง สัมมาชีพกาแฟเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยเปลี่ยนพื้นที่ไร่ข้าวโพดเป็นไร่กาแฟอินทรีย์ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชน
3. นายปิยณัฎฐ์ อิสสระสงคราม (จ.ระนอง) ผู้พัฒนา “หัตถศิลป์ดิ้นโบราณบาบ๋า-ยาหยา” ที่ใกล้สูญหาย ให้กลับมาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแฟชั่น สร้างรายได้ให้ชุมชน
รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ (4 ราย)
รางวัล เอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ มอบให้กับเอสเอ็มอีที่สร้างธุรกิจให้เติบโตบนหลักสัมมาชีพ ควบคู่ไปกับการมีบทบาทส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่
1. บริษัท เอ็มมันนี่ บรอดแบนด์ จำกัด (จ.อุดรธานี) บริการอินเทอร์เน็ตที่ช่วย ขยายเครือข่ายเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี
2. บริษัท มิลค์ พลัส แอนด์ มอร์ จำกัด (จ.ปทุมธานี) ผู้ผลิต น้ำหัวปลี และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีบทบาทส่วนสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ
3. บริษัท บุญยวง อินดัสทรี จำกัด (จ.สุโขทัย) ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องจักรกลทางการเกษตร สำหรับเกษตรกรรายย่อย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
4. บริษัท เวย์ เมคเกอร์ จำกัด (จ.สมุทรปราการ) ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ และให้ความรู้ด้าน การตลาดออนไลน์แก่ชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย
รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ (5 ราย)
รางวัล วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ มอบให้กับกลุ่มที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมมาปรับใช้ และมีส่วนช่วยแก้ปัญหาชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่
1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านวังร่อง (จ.เพชรบูรณ์) ปรับระบบการผลิตสู่ เกษตรอินทรีย์ โดยเชื่อมโยงกับระบบตลาดสมัยใหม่ (เช่น Lemon Farm)
2. วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปบ้านเสี้ยว (จ.อุตรดิตถ์) พลิก มะขามพื้นถิ่น ให้เป็นสินค้าสร้างมูลค่าภายใต้แบรนด์ “มะขามบ้านเสี้ยว” ส่งเสริมคนรุ่นใหม่คืนถิ่น
3. วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมชิโบริสีธรรมชาติแม่อิง (จ.พะเยา) สร้างอาชีพหัตถกรรม ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ทดแทนภาคเกษตร และสร้างงานคนเปราะบาง
4. ตลาดโอ๊ะป่อย ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านท่ามะขาม (จ.ราชบุรี) แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ถ่ายทอดวัฒนธรรม ควบคู่แนวคิด Zero Waste เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวยั่งยืน
5. สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด (จ.พัทลุง) เป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิก พัฒนาอาชีพ และสร้างกิจการต่างๆ จึงมีบทบาทสำคัญด้านการสร้างรายได้และสวัสดิการชุมชน
เชื่อมความสำเร็จสู่ข้อเสนอนโยบาย
นอกจากการมอบรางวัล มูลนิธิฯ ยังจัดเวทีวิชาการ “นวัตกรรมสังคมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” เพื่อถ่ายทอดบทเรียนความสำเร็จของผู้ประกอบการชุมชน และนำผลการศึกษาไปจัดทำ ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนต่อภาครัฐต่อไป รางวัลต้นแบบสัมมาชีพเหล่านี้ จึงเป็น รากฐานสำคัญ ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
