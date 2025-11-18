แอสเซทไวส์ เปิดแคมเปญ “Grow Together” ชวนร้านค้า SME ไทยเข้าร่วม ขับเคลื่อน-ขยาย Living Ecosystem ต่อยอดคอมมูนิตี้ “AssetWise Club”

แอสเซทไวส์ต่อยอดคอมมูนิตี้แห่งความสุข “AssetWise Club” ด้วยเครือข่ายพันธมิตรกว่า 100 ราย มอบสิทธิพิเศษและจัดกิจกรรมถึงโครงการทุกเดือน รองรับลูกบ้านกว่า 60,000 ราย พร้อมเดินหน้าแคมเปญ “Grow Together” เปิดรับร้านค้าไทยทั้ง SME และร้านดังร่วมเป็นพันธมิตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและขยาย Living Ecosystem ผ่านสิทธิประโยชน์ 7 มิติควบคู่การอัปเกรด Digital CRM Platform บน Line OA: AssetWise Club ให้ลูกบ้านเชื่อมต่อทุกความสุขได้ง่ายขึ้นในที่เดียว
นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” กล่าวว่า นอกจากการส่งมอบบ้านและคอนโดมิเนียมคุณภาพแล้ว แอสเซทไวส์ยังให้ความสำคัญกับ “บริบทของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต” จึงได้ยกระดับการดูแลและสร้างความผูกพันกับลูกบ้าน (CRM) อย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของการให้บริการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ช่วยเสริมคุณภาพการอยู่อาศัย รวมถึงสร้างคอมมูนิตี้ร่วมกัน โดยเพิ่มรูปแบบสิทธิพิเศษและกิจกรรมใหม่ภายใต้ AssetWise Club ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกบ้านและพันธมิตรกว่า 100 ราย
โดยบริษัทมุ่งสร้างประสบการณ์อยู่อาศัยให้ลูกบ้านมีความสุขในทุกวันผ่าน “AssetWise Club” มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2568 ที่ครอบครัวแอสเซทไวส์เติบโตจนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 60,000 ราย บริษัทจึงพัฒนา AssetWise Club ให้เติบโตไปพร้อมกับลูกบ้าน ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรกว่า 100 ราย เพื่อมอบสิทธิพิเศษที่ครอบคลุมหลากหลายไลฟ์สไตล์ รวมถึงการลงพื้นที่จัดกิจกรรมถึงโครงการหมุนเวียนกันไปในทุกเดือน ซึ่งได้รับความสนใจและมีลูกบ้านเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้ AssetWise Club เป็นคอมมูนิตี้แห่งความสุขที่ช่วยเติมเต็มทุกมิติของการใช้ชีวิต
ล่าสุด AssetWise Club ได้เปิดตัวแคมเปญ “Grow Together” เดินหน้าขยาย Living Ecosystem ให้ลูกบ้านแอสเซทไวส์สามารถเข้าถึงสินค้าบริการคุณภาพและรับสิทธิพิเศษที่หลากหลายยิ่งขึ้น พร้อมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สนับสนุนร้านค้าไทยให้เติบโตไปด้วยกัน ด้วยการเปิดรับร้านค้าพันธมิตรทั้งรายเล็ก รายใหญ่ รวมถึงลูกบ้านที่มีธุรกิจของตัวเอง ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร คาเฟ่ ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การพัฒนาตนเอง สัตว์เลี้ยง และบริการหลากหลายประเภท โดยร้านค้าจะได้รับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ ตรงใจลูกค้า และโปรโมทผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ AssetWise Club ที่เข้าถึงลูกบ้านในโครงการที่อยู่อาศัยถึง 75 โครงการ ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี และระยอง
“เป้าหมายของ AssetWise Club คือการสร้างความสุขให้กับลูกบ้านอย่างยั่งยืน และสร้างความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาว เราจึงต่อยอดการดูแลลูกบ้าน (CRM) ให้เป็นมากกว่าการมอบสิทธิพิเศษ พัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน หรือ CSV (Creating Shared Value) ที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าพันธมิตรตั้งแต่ธุรกิจ SME ไปจนถึงแบรนด์ดังได้เติบโตไปด้วยกัน โดยมี AssetWise Club เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมระหว่างร้านค้ากับลูกบ้าน เราหวังว่าแคมเปญ Grow Together จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น เพื่อให้ทุกคนใน Living Ecosystem ของแอสเซทไวส์โตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง” นายกรมเชษฐ์ กล่าว
นายกรมเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน AssetWise Club ได้ขยายการมอบสิทธิพิเศษให้ครอบคลุมความสุขของลูกบ้านทั้ง 7 มิติ ได้แก่ Health & Wellness, Home & Living, Service & Lifestyle, Learning, Dining & Café, Travel และ Pet ซึ่งเป็นการต่อยอดจากปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มความหลากหลายของร้านค้าและบริการให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกบ้านแอสเซทไวส์ อาทิ ร่วมกับ FutureSkill จัดหาหลักสูตรด้าน Marketing และ AI ให้ลูกบ้านลงเรียนผ่านทางออนไลน์, จัด Zero Waste Project ให้ลูกบ้านคัดแยกขยะเพื่อลดขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ และจัด Friends Get Friends Program เปิดโอกาสให้ลูกบ้านชวนเพื่อนมาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของ AssetWise Club เพื่อสร้าง Living Ecosystem ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน บริษัทยังยกระดับการดูแลความสุขของลูกบ้านด้วย Digital CRM Platform ให้ลูกบ้านสามารถเข้าถึงกิจกรรมและรับสิทธิพิเศษได้สะดวกในที่เดียวบน Line OA: AssetWise Club ซึ่งพัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้น ทั้งการสมัครสมาชิก การรับสิทธิประโยชน์ และการติดตามข่าวสารที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของแต่ละบุคคล (Personalized) ช่วยให้ลูกบ้านได้ส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ตรงใจ และเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
