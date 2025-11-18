ท็อปส์ ท้องถิ่น ครบรอบ 3 ปี สร้างรายได้เอสเอ็มอีไทยโตกว่า 270% เผยเดินหน้าต่ออัดแคมเปญ “แสตมป์ของดี SME 4 ภาค”

ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉลองครบรอบ 3 ปี โครงการ “ท็อปส์ ท้องถิ่น” อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นแพลตฟอร์มขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “LOCAL DISCOVERIES” การส่งต่อเสน่ห์และเรื่องราวของสินค้าท้องถิ่นคุณภาพจากทั่วประเทศไทยสู่ผู้บริโภค โดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 2,700 ราย ยอดขายเติบโตขึ้นกว่า 270% พร้อมกันนี้ในโอกาสครบรอบ 3 ปี จึงได้จัดแคมเปญ “แสตมป์ของดี SME 4 ภาค” (4-Region SME Stamp) เพื่อมอบความสนุกในการช้อปสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น และสะสมแสตมป์เพื่อแลกรับของรางวัลพรีเมียมประจำภาค พร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ แพ็กเกจที่พักฟรี 1 คืนที่ “โกโก้วัลเลย์ จ.น่าน” สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2569 ที่ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ และ ท็อปส์ ออนไลน์
นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ปัจจุบันภาคธุรกิจเอสเอ็มอีถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่า ในไตรมาส 2 ปี 2568 ภาคส่วน MSME (วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม และวิสาหกิจขนาดกลาง) ของไทย ได้สร้างมูลค่า 1.57 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 34.47 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ประเทศ โดยเติบโตขึ้น 2.78% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนถึงศักยภาพและบทบาทสำคัญของผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ท็อปส์ในฐานะผู้นำธุรกิจฟู้ดรีเทลที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาโดยตลอด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคธุรกิจเอสเอ็มอีในฐานะเป็นเครื่องยนต์ของระบบเศรษฐกิจ จึงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและต่อยอดศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้สามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมขยายโอกาสทางการแข่งขันสู่ระดับสากล
โดยแพลตฟอร์ม ท็อปส์ ท้องถิ่น (TOPS TONGTIN) หนึ่งในโครงการสำคัญของท็อปส์ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทย ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ 3 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่ต้องการผลักดันสินค้าท้องถิ่นไทยให้ ‘ก้าวไกลไปสู่ระดับ TOPS’ อย่างแท้จริง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ ‘12 Missions to Sustainable Retail’ และแนวคิด Small Acts Together ตลอดจนสอดรับกับนโยบาย Quick Big Win ของภาครัฐในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย โดยท็อปส์จะยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็น ‘แพลตฟอร์มแห่งโอกาส’ ที่ช่วยสร้างมูลค่ากระจายรายได้ และเสริมพลังเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”
ด้าน นายไบรอัน ฮิลล์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและพันธมิตรระหว่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ตลอดเส้นทาง 3 ปีที่ผ่านมา ท็อปส์ ท้องถิ่น (TOPS TONGTIN) ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นไทยที่สามารถยกระดับสินค้าให้ก้าวสู่ตลาดสมัยใหม่ได้อย่างภาคภูมิใจ เราเชื่อว่าเบื้องหลังสินค้าทุกชิ้นมีเรื่องราว เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาที่ควรถูกค้นพบและส่งต่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัส นี่คือหัวใจของแนวคิด “LOCAL DISCOVERIES” ที่ท็อปส์มุ่งนำเสนอผ่านประสบการณ์การช้อปที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับสินค้าท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับปีนี้ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 700 รายทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 25% ส่งผลให้ปัจจุบันมีสินค้าภายใต้โครงการวางจำหน่ายรวมกว่า 500 รายการ สร้างยอดขายเติบโตขึ้นกว่า 50 % พร้อมตั้งเป้าขยายเอสเอ็มอีใหม่เพิ่มอีก 20 % ในปี 2569
พร้อมกันนี้ ท็อปส์ยังได้ขยายช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มพื้นที่โซน “ท็อปส์ ท้องถิ่น” ภายในร้านท็อปส์ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ รวมกว่า 103 สาขา รวมถึงมีแผนการขยายช่องทางการขายไปยังเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน (WeChat), ประเทศสิงคโปร์ (FairPrice), ประเทศฟิลิปปินส์ (Robinson Philippines) ครอบคลุมสินค้ากว่า 60 SKU พร้อมเตรียมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรรายใหม่อย่างต่อเนื่องในอนาคต และในโอกาสนี้จึงได้จัดแคมเปญ “แสตมป์ของดี SME 4 ภาค” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปีของโครงการ “ท็อปส์ ท้องถิ่น” เชิญชวนลูกค้าทั่วประเทศร่วมสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นไทย พร้อมเพลิดเพลินกับประสบการณ์ ช้อปสุดสนุกและของรางวัลพรีเมียมจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ”
สำหรับแคมเปญ “แสตมป์ของดี SME 4 ภาค” ท็อปส์ขอเชิญชวนลูกค้าทั่วประเทศร่วมสัมผัสประสบการณ์ช้อปสุดมหัศจรรย์ พร้อมค้นหาความโดดเด่นของสินค้าท้องถิ่นจากเหนือจรดใต้ ที่จะมอบทั้งความเพลิดเพลินและความคุ้มค่าในการช้อป พร้อมของรางวัลพรีเมียมสุดพิเศษจากแต่ละภูมิภาค เพียงเข้าไปที่ My Rewards ใน LINE OA @TOPSThailand และผูกหมายเลขสมาชิก The 1 ก่อนทำรายการซื้อสินค้าเอสเอ็มอีตามภาคที่กำหนด ครบทุก 200 บาท รับ 1 แสตมป์ เมื่อสะสมครบ 10 แสตมป์ แลกรับของขวัญพรีเมียมสุดพิเศษประจำภาค ซึ่งแต่ละชิ้นสะท้อนถึงความงดงามและอัตลักษณ์ของงานฝีมือไทย
ภาคกลาง – รับฟรีแก้วมัครูปช้าง จากแบรนด์ “Think of Thailand” ถ่ายทอดความงดงามของช้างไทยในลายเส้นร่วมสมัย บนแก้วพอร์ซเลนคุณภาพดี แฝงกลิ่นอายวัฒนธรรมไทย (มูลค่า 339 บาท)
ภาคเหนือ – รับฟรีของพรีเมียม กล่องข้าว “หมูแม้ว” จากแบรนด์ แม่แอ้ว น้ำพริกกากหมู ถ่ายทอดกลิ่นอายวัฒนธรรมเหนือในแบบเนิบช้า อบอุ่น และละมุนใจ ดีไซน์สีสันน่ารัก ใช้งานสะดวก พกพาง่าย อิ่มอร่อยได้ทุกที่ราวกับอยู่บ้านแม่ (มูลค่า 350 บาท) นอกจากนี้ยังมี กระเป๋าผ้าสไตล์ภาคเหนือ จากแบรนด์ “ป้อเจ้า” มาให้เลือกถึงสองลาย ทั้ง ลายนกฮูก และ ลายช้าง ใช้แล้วน่ารัก สดใส ราวกับได้ขึ้นไปสัมผัสเสน่ห์บนดอยแห่งภาคเหนือ (มูลค่า 159 บาท)
ภาคอีสาน – รับฟรีของพรีเมียมกระเป๋าใส่ iPad แฮนด์เมดจากกลุ่มสตรี จ.อุบลราชธานี แบรนด์ “ต้มจั๊บอุบล” ดีไซน์สุดชิค ผ้าครามพิมพ์ลายคู่ผ้าขาวม้า งานทำมือประณีต แฝงเสน่ห์ผ้าไทยสไตล์อีสาน (มูลค่า 329 บาท)
ภาคใต้ – รับฟรีของพรีเมียมกระเป๋าผ้าเมืองใต้ จากแบรนด์ “แม่เฒ่าเอียด” สดใสในแบบฉบับคนใต้ พกพาสะดวก คล่องตัว พร้อมลุยทุกสถานการณ์ เหมาะทั้งสายช้อป สายเที่ยว หรือใครที่มองหาถุงผ้าใบประจำ (มูลค่า 159 บาท)
สำหรับลูกค้า TOP Spender ที่มียอดซื้อสะสมมากที่สุด ลุ้นรับรางวัลใหญ่ที่พักฟรีที่ Cocoa Valley Resort อำเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปทำโกโก้และชมไร่โกโก้วัลเลย์ (มูลค่า 4,999 บาทต่อรางวัล) รวม 2 รางวัล (1 รางวัลสำหรับ 2 ท่าน) ร่วมค้นพบของเด็ดของดีประจำภาค และสนับสนุนสินค้าคุณภาพจากฝีมือคนไทยไปกับสินค้าใหม่ ๆ จาก ท็อปส์ ท้องถิ่นพร้อมเพลิดเพลินไปกับแคมเปญ “แสตมป์ของดี SME 4 ภาค”ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2569 ที่ ท็อปส์,ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ในสาขาที่ร่วมรายการ และ ท็อปส์ ออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ TOPS ท้องถิ่น TOPS TONGTIN หรือสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ท็อปส์ ท้องถิ่น สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ https://topstongtin.tops.co.th/
