“กล้วยอบแผ่นมิสเตอร์บัน” ต้นตำรับกล้วยหนึบหนับ กระแสไวรัลโลกโซเชียลฯ ยอดขายไม่ธรรมดา กล้วยผลิตสัปดาห์ละกว่า 1 ตัน

กล้วยน้ำว้าผลไม้ไทย ที่คนไทยมองข้าม แต่ต่างชาติ ตื่นเต้นกับกล้วยน้ำว้าของไทยเป็นอย่างมาก และเมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็จะได้รับความสนใจทั้งผู้บริโภคคนไทย และต่างชาติ และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากล้วยน้ำว้า ที่ถูกพูดถึงและกลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลฯ อยู่ในขณะนี้ ที่หลายคนเรียกมันว่า กล้วยหนึบหนับ
มารู้จักต้นตำรับ กล้วยหนึบหนับ กระแสบนโลกโซเชียลฯ
ส่วนที่มาของไวรัลกล้วยหนึบหนับ มาจากลูกค้าที่ซื้อ กล้วยอบแผ่นแบรนด์หนึ่ง จากร้านสะดวกซื้อ ชื่อดัง และชื่นชอบนำมารีวิว จนหลายคนแอบนำไปทำตามและนำมาแชร์เกิดการแชร์วิธีการทำกล้วยหนึบหนับ จนทำให้กล้วยหนึบหนับกลายเป็นไวรัลอยู่บนโลกออนไลน์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
วันนี้ พามารู้จัก ต้นตำรับกล้วยหนึบหนับที่เป็นไวรัลบนโลกโซเชียลฯ อย่าง แบรนด์มิสเตอร์บัน กล้วยอบแผ่นจากจังหวัดเพชรบุรี ที่ทำกล้วยอบแผ่น มาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน จากทำเล็กภายในห้องครัวของแม่บ้าน ที่ไปเรียนการทำกล้วยอบมา และมาทำฝากขายร้านขายของฝากจังหวัดเพชรบุรี กลายเป็น โรงงานอุตสาหกรรม ทำกล้วยอบแผ่น ที่มีพนักงานกว่า 25 คน ใช้กล้วยสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) ส่งขายทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง บิ๊กซี 7-อีเลฟเว่น (2,000 สาขา) และปั้มน้ำมันจิฟฟี่ ของ ปตท.
จากทำในครัว สู่ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปกล้วยอบ
นางกรุณา ลำดับวงศ์ และ นางสาวอุไรษา ลำดับวงศ์ (ลูกสาว) เจ้าของ กล้วยอบแผ่น มิสเตอร์บัน Mr.Ban Dehydrated Banana เล่าถึงที่มาของ กล้วยอบแผ่น มิสเตอร์บัน ว่า จุดเริ่มต้นมาจากตนเองต้องการจะทำอะไรไปฝากขายในร้านขายของฝากในจังหวัดเพชรบุรี เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว และคนนิยมซื้อของฝากขนมเพชรบุรี กลับไปเป็นของฝาก ถ้ามาเที่ยว จังหวัดภาคใต้ ก็จะต้องแวะเพชรบุรี เพื่อซื้อของฝาก และจังหวัดเพชรบุรี ก็มีการปลูกกล้วยน้ำว้า กันเยอะมาก ก็เลยไปเรียนการทำกล้วยอบ จากหน่วยงานราชการที่เปิดสอน
ทั้งนี้ หลังจากได้วิธีการทำกล้วยอบมา ก็นำมาทดลองทำกินกันเองก่อน และชื่นชอบความอร่อย และรสชาติแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ได้กล้วยที่นุ่มไม่แข็งเหมือนกล้วยตาก ก็เลยมาทำขาย โดยฝากวางขายในร้านขายของฝาก ที่จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี เลยที่เดียว หลังจากนั้น นำไปฝากวางขายในปั้มน้ำมัน จิฟฟี่ ของ ปตท. และวางขายในห้างบิ๊กซี ในสาขาที่เป็นทัวร์ริส ผลตอบรับออกมาดี ต่างชาติให้ความสนใจกันมาก สำหรับในบิ๊กซี ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปชอปปิ้ง และซื้อของฝากกลับบ้าน
และล่าสุด ได้เสนอสินค้าไปวางขายใน 7-อีเลฟเว่น เลือกกล้วยมิสเตอร์บันไปวางขาย ในช่วงแรกเราได้วางขาย 2,000 สาขา แต่ด้วยผลตอบรับที่ออกมาดี จากยอดขายเพิ่มขึ้น และจากโลกโซเชียลฯ ที่มีการแชร์ กันมาก โดยชาวโซเชียลฯ จะเรียกกล้วยอบแผ่นแบบนี้ ว่า กล้วยหนึบหนับ ทำให้ทาง 7-อีเลฟเว่น มีแผนที่เพิ่มสาขาการวางขายกล้วยอบแผ่นมิสเตอร์บันในสาขาอื่นๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ มากกว่านี้
ขั้นตอนการทำกล้วยอบแผ่น มิสเตอร์บัน
สำหรับขั้นตอนการทำกล้วยอบแผ่น มิสเตอร์บัน เป็นการนำกล้วยน้ำว้า มาบ่มจนสุก และนำมาหั่นแผ่นบางๆ ก่อนที่จะนำเข้าไปอบในตู้อบลมร้อน โดยไม่ได้มีการปรุงแต่งรสชาติ หรือ ใส่สารกันบูด หรือ สารอะไรลงไปในกระบวนการผลิต ทำให้ได้ความหวานจากธรรมชาติของกล้วยน้ำว้า ไม่หวานมาก และเทคเจอร์สัมผัสของกล้วยอบ ที่มีความหนึบหนับ ทำให้หลายคนที่ได้ชิม ก็เลยเรียกกล้วยอบแผ่นของเราว่า กล้วยหนึบหนับ
โดยกล้วยน้ำว้าที่เราเลือกใช้ จะเป็นกล้วยน้ำว้า สายพันธุ์มะลิอ่อง สวนที่มาของกล้วยเราจะไปรับมาจากตลาดค้าส่งผัก ผลไม้ ที่จังหวัดเพชรบุรี ที่นั่น เกษตรกร จะมารวมตัวและ นำผัก ผลไม้จากที่สวน ที่ไร่ของตนเองมาขาย ทำให้เราได้กล้วยราคาไม่แพง เพราะเป็นตลาดขายส่ง ซึ่งร้านที่เราไปรับซื้อกล้วยน้ำว้าจะไปรวบรวมผลผลิตกล้วยมาจากเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง แต่ถ้าช่วงไหน กล้วยไม่เพียงพอ เราก็มีไปรับซื้อจากทางเหนือ และภาคอีสาน บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะใช้กล้วยจากจังหวัดเพชรบุรี ได้ช่วยเหลือเกษตรกร ในจังหวัดก่อน
เลือกใช้กล้วยไซต์จัมโบ้ เท่านั้น แม้ราคาจะสูงกว่ากล้วยทั่วไป
อย่างไรก็ดี กล้วยน้ำว้าที่นำมาใช้ทำกล้วยอบ มิสเตอร์บัน นั้น จะเลือกกล้วยไซต์ขนาดใหญ่ เท่านั้น เพราะจะได้ไซต์ขนาดเดียวกัน และเมื่อหั่นแผ่นจะได้แผ่นที่ใหญ่ เวลากินจะได้กล้วยที่เทคเจอร์ที่หนึบหนับ อย่างที่หลายคนชื่นชอบ โดยกล้วยน้ำว้าไซต์ใหญ่ ราคาแพงกว่ากล้วยทั่วไป ราคาอยู่ที่หวีละ ตั้งแต่ 26 บาท ไปจนถึง 30 บาท แล้วแต่ช่วงเวลา ถ้าช่วงไหนกล้วยเยอะ ราคาถูก แต่ช่วงไหนกล้วยน้อย ราคาแพง ถือว่าเราได้ราคาวัตถุดิบที่ไม่สูงมาก สามารถขายในไม่แพงได้
ส่วนราคากล้วยอบแผ่น มิสเตอร์บัน มี 2 ขนาด 700 กรัม ในร้านเซเว่น ขายซองละ 49 บาท ส่วนร้านขายของฝาก และ ปั้มน้ำมันจิฟฟี่ และบิ๊กซี ขนาด 120 กรัม ขายอยู่ที่ซองละ 59 บาท ราคาขายส่งอยู่ที่ซองละ 40 บาท
ทำมากว่า 20 ปี ตกทอดทายาทรุ่น 2 ดูแลกิจการต่อ
“อุไรริษา” ลูกสาว ทายาทที่เข้ามาดูแลกิจการต่อจากคุณแม่ เล่าว่า แม่ทำกล้วยอบแผ่นแบบนี้ มากว่า 20 ปี แต่เดิมไม่ได้ทำเป็นแผ่น แต่พอมาทำเป็นแผ่น ได้เนื้อสัมผัสที่แปลกใหม่ และคนที่ไม่ชอบกินหวาน ก็จะชอบ กล้วยอบแผ่นของเรา เพราะมันไม่หวานมาก ต่างจากกล้วยตากหรือ ตากทั้งลูกจะมีความหวาน บางคนไม่ชอบหวาน ทำให้ไม่ชอบ กล้วยกินแบบทั้งลูก และการตากแดดกล้วยจะมีความแข็ง แต่เราทำกล้วยอบลมร้อน เนื้อนุ่มหนึบ ไม่แข็ง
และด้วยความที่เราเป็นคนเพชรบุรี การได้นำสินค้าเกษตรของเพชรบุรีมาเพิ่มมูลค่า แปรรูป และสามารถส่งไปขายได้ทั่วประเทศ เป็นความภาคภูมิใจ และยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดของเราให้สามารถขายผลผลิตที่ปลูกได้ แม้ในช่วงที่ผลผลิตออกพร้อมกันทั่วประเทศ จนล้นตลาด แต่เกษตรกรที่เพชรบุรี มีช่องทางในการจำหน่าย
ติดต่อ Facebook : มิสเตอร์บันกล้วยอบแผ่น Mr.Ban Dehydrated Banana
คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด