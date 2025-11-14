นักธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน - ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เข้าร่วมพรรค ปชป

ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ คึกคักไปด้วยผู้มีศักยภาพรุ่นใหม่ เมื่อนายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคฯ ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้นำกลุ่มคนคุณภาพจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าพบ เพื่อแสดงความจำนงในการเสนอตัวเป็นผู้สมัคร สส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายภัทรายุส สังขศิริ นักธุรกิจ และผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง นายชูชาติ ชาญเชิงศิลปกุล ผู้บริหารหลักทรัพย์ และทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนและหุ้นส่วนกับ นายจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ นักธุรกิจดัง ทายาทสำเภา ประจวบเหมาะ อดีต สส.และรัฐมนตรี ซึ่งก่อนหน้ามีกระแสว่าสนใจทำงานทางการเมืองเช่นกัน แต่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจัดตั้งมูลนิธิจักรพันธ์ ประจวบเหมาะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน จ.นครปฐม และยังไม่สนใจงานการเมืองในตอนนี้
โดยกลุ่มผู้เสนอตัวในครั้งนี้มีความโดดเด่นและหลากหลายอย่างยิ่ง ประกอบด้วย อดีตข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME) ไปจนถึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ซึ่งทุกคนล้วนมีประสบการณ์ตรงในการทำงานจริง
ผู้สมัครรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ให้เหตุผลของการเข้ามาร่วมอุดมการณ์กับประชาธิปัตย์ว่า เพราะเชื่อมั่นใน "อุดมการณ์ ความซื่อสัตย์ สุจริต" ของผู้นำ และแนวทางการทำงานที่ยึดมั่นหลักการของพรรค ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในภาวะที่การเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ประชาธิปัตย์ยังคงเป็นสถาบันหลักที่คนรุ่นใหม่มองหาความชัดเจนทางด้านจริยธรรม
นายสกลธี ระบุว่า การรวมตัวกันของบุคคลเหล่านี้ เป็นการตอบรับแคมเปญ “สส.ที่ดี...คุณเองก็เป็นได้นะ” ซึ่งเป็นการเปิดกว้างอย่างแท้จริงของพรรคฯ เพื่อค้นหาผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน โดยกลุ่มผู้เสนอตัวเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการชิงพื้นที่ สส.กรุงเทพมหานครต่อไป
