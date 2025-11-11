(ชมคลิป) กว่า 30 ปี ที่เปิดเจอทั้งวิกฤตน้ำท่วมและโควิด-19 แต่ทำธุรกิจด้วยใจรัก! ทำให้ร้านอาหาร “บ้านไม้ริมน้ำอยุธยาฯ” ดำเนินอยู่ต่อจนถึงปัจจุบันพ่วงมิชลินไกด์ 3 ปีซ้อน

เส้นทางการทำธุรกิจร้านอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องอาศัยใจรักที่แน่วแน่และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ แม้เจอวิกฤตใหญ่อย่างน้ำท่วมและโควิด-19 ก็ไม่ย่อท้อ ทำให้ร้านอาหาร “บ้านไม้ริมน้ำ” จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี และได้มิชลินไกด์ 3 ปีซ้อน
คุณธิดาภรณ์ บัวเจริญ เจ้าของร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา เล่าว่า เดิมทีทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านคอมพิวเตอร์มาก่อน ส่วนตัวเป็นคนจังหวัดปทุมธานีแต่ได้ย้ายมาอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาตามสามี และมองว่าเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวบวกกับเป็นคนชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็ก จึงเริ่มทำร้านอาหารริมน้ำมาตั้งแต่ประมาณปี 2537 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 30 ปี ซึ่งร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำนั้นมีจุดเด่นคือทำเลที่ตั้ง ที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและอาหารที่ถูกปากผู้บริโภค
จุดยืนของการทำธุรกิจร้านอาหารนั้นเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าต้องมีความชอบและความเอาใจใส่ธุรกิจ พร้อมกับการบริการที่ดีต่อลูกค้าและเรื่องความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า เพื่อที่จะได้มอบอาหารที่อร่อยและมีคุณภาพให้กับผู้บริโภค ซึ่งอาหารของทางร้านจะเป็นอาหารสไตล์ไทย-จีน เช่น กุ้งแม่น้ำเผา ยำถั่วพู หลนปู ฉู่ฉี่ปลาแม่น้ำ ปลานึ่งซีอิ๊ว เป็ดน้ำแดง และอื่นๆ ผสมผสานระหว่างอาหารไทยและจีน ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยมากกว่าต่างชาติ 70% และเป็นคนไทยที่มาจากกรุงเทพมหานครเป็นหลัก
จุดพลิกผันของธุรกิจคือช่วงที่มีโควิด-19 ระบาด ทำให้ร้านอาหารหยุดชะงักเนื่องจากการสนองนโยบายที่รัฐบาลให้ปิดกิจการชั่วคราวเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว รวมถึงช่วงน้ำท่วมที่ตัวร้านไม่ท่วม แต่จะท่วมบริเวณรอบๆ ร้าน ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเข้ามารับประทานอาหารที่ร้านได้ จึงทำให้ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ถึงแม้อาหารจะขายไม่ได้ทางร้านก็ช่วยเหลือชาวบ้านใกล้เคียงด้วยการทำอาหารแจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้เจ้าของร้านยังระบุต่ออีกว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดีกับโควิด-19 ทางร้านได้รับผลกระทบมากกว่าน้ำท่วม
สำหรับจุดเปลี่ยนธุรกิจให้มีสภาวะดีขึ้นจากเดิมมาจากกระแสของละครไทยเรื่องบุพเพสันนิวาส และละครไทยอิงประวัติศาสตร์เรื่องอื่นๆ ทำให้ผู้บริโภคสนใจอาหารไทยและมาเที่ยวที่ จ.พระนครศรีอยุธยากันมากขึ้น ส่งผลให้ร้านอาหารต่างๆ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าตามไปด้วย เจ้าของร้านเปิดเผยว่าจากกระแสละครสามารถสร้างยอดขายให้ทางร้านเพิ่มขึ้น 40% นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้ลูกค้าเข้าร้าน
ในส่วนของการทำการตลาดนั้นจะเน้นทำสื่อออนไลน์เป็นหลักเพื่อให้ได้ฐานลูกค้าที่กว้างมากขึ้น พร้อมกับร่วมงานกับนักรีวิวและอินฟลูเอนเซอร์ในยุคปัจจุบัน เดิมทีเคยออกรายการทีวี หลังจากรายการออนแอร์ก็จะมีลูกค้าตามมารับประทาน ปัจจุบันมีทั้งหมด 2 สาขา คือที่พระนครศรีอยุธยาและวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งแผนต่อไปคือวางแผนขยายสาขาในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากต้องการวัตถุดิบในพื้นที่ นอกจากอาหารในร้านแล้วทางร้านยังมีการเพิ่มสินค้าประเภทขนมเข้ามาเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้า ขนมที่ขายจะเป็นขนมไทยเป็นหลัก รวมถึงคาเฟ่เครื่องดื่มขนาดเล็กและมีห้องจัดเลี้ยงสำหรับลูกค้ากลุ่มใหญ่
ทั้งนี้ในการทำธุรกิจเรื่องเงินทุนเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ต่อ ทางร้านได้รู้จักกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธพว. หรือ SME D Bank กว่า 20 ปี ที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะยาว ซึ่งหลังจากได้เงินทุน ทางร้านก็นำมาปรับปรุงและพัฒนาร้านอาหารให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเสริมองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00-21:00 น. มีพนักงานทั้งหมด 60 คน ซึ่งทางร้านให้ข้อมูลว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะกว่าวันธรรมดา และในช่วงนี้วันอาทิตย์จะเยอะเป็นพิเศษ นอกจากนี้ทางร้านได้เป็นร้านมิชลินไกด์ 3 ปีซ้อน เป็นร้านอาหารแนะนำ ส่งผลให้ลูกค้าสนใจและตัดสินใจเข้าร้านจากมิชลินไกด์พร้อมกับกลับมาซื้อซ้ำ
เจ้าของร้านมองถึงโอกาสในธุรกิจร้านอาหารว่า “แม่ว่ายังไงก็ไปได้เพราะคนต้องกิน แต่อาจจะดรอปลงหน่อย แต่ปีนี้ลดลงเยอะหน่อยเกิน 50% แต่แม่ก็ใช้เงินจากข้างนอกเข้ามาช่วยเพิ่มเพื่อให้ร้านเดินหน้าไปต่อได้ แต่ร้านอื่นก็เป็นเหมือนกันเลยมองว่าถ้าบริหารจัดการให้ดีธุรกิจร้านอาหารก็ไปต่อได้” คุณธิดาภรณ์ ระบุ
ในฐานะที่เป็นคนทำธุรกิจร้านอาหารมากว่า 30 ปี มองว่าเด็กรุ่นใหม่หรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่สนใจและริเริ่มจะทำธุรกิจร้านอาหารแนะนำว่าให้มีใจรักและใส่ใจในการทำธุรกิจ เพราะไม่ใช่ว่าภายใน 1-2 ปี ธุรกิจจะประสบความสำเร็จ แต่ให้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากทำและตั้งใจทำ และหมั่นดูเทรนด์ต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตามธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีจำนวนมากในแต่ละพื้นที่ การบริหารจัดการของแต่ละร้านก็จะแตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือต้องการรังสรรค์เมนูอาหารต่างๆ ให้มีรสชาติอร่อย มีคุณภาพเพื่อเสิร์ฟให้กับลูกค้า และการทำธุรกิจร้านอาหารนั้นจะต้องมีแพชชั่นและใจรักในการบริการและการทำอาหาร เจ้าของร้านทิ้งท้าย
ติดต่อเพิ่มเติม
Facebook : ร้านอาหาร บ้านไม้ริมน้ำ อยุธยา
