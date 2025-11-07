THE KLINIQUE ฉลอง 16 ปี X Estée Lauder แจกโปรแกรมฉีดโบท็อกซ์ USA กว่า 1.60 ล้านบาท

THE KLINIQUE ฉลอง 16 ปี จัดแคมเปญ THE KLINIQUE 16th Anniversary X Estée Lauder "Celebrate Timeless Beauty Together“ การ Collab ที่แพงที่สุดแห่งปี เมื่อ 2 ผู้นำของวงการความงาม จับมือกันจัดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ แจกโปรแกรมฉีดโบท็อกซ์ USA กว่า 1.60 ล้านบาท
น.พ.อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) เผยถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ฉลองครบรอบ 16 ปี THE KLINIQUE จัดแคมเปญ THE KLINIQUE 16th Anniversary X Estée Lauder "Celebrate Timeless Beauty Together“ นับเป็นการจับมือกับ 2 ผู้นำความงาม โดย น.พ.อภิรุจ ได้กล่าวถึงแคมเปญสุดพิเศษนี้ว่า....
“THE KLINIQUE ฉลองครบรอบ 16 ปี ร่วมกับ Estée Lauder แบรนด์เครื่องสำอางระดับโลก จัดแคมเปญ แจกโปรแกรมฉีดโบท็อกซ์ USA ฟรีกว่า 1.60 ล้านบาท นับเป็นการ Collab ที่น่าจับตามองของสองแบรนด์ใหญ่ของวงการความงามจับมือกัน ถึงแม้การ Collaboration กันของแบรนด์คลินิกความงามและ Beauty Luxury Brand จะไม่ใช่เรื่องใหม่ในการทำ Marketing แต่การทางการตลาดร่วมกันที่น่าสนใจระหว่างสองแบรนด์ใหญ่ที่มีภาพจำเป็น Luxury Brand ในวงการความงาม ตอกย้ำในยุคที่กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันที่มองหาความคุ้มค่าในการซื้อสินค้าและบริการอาจไม่ได้หมายถึง การซื้อของที่มีราคาถูกเสมอไป แต่ลูกค้ามองหาประสบการณ์ระดับพรีเมี่ยม ให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและมีความไว้วางใจ ในสินค้าและบริการที่ต้องการจะซื้อด้วยเช่นกัน”
“การเลือก Collaboration ระหว่างสองแบรนด์ในครั้งนี้ ซึ่งมีจุดแข็งที่ Estée Lauder บิวตี้แบรนด์ระดับโลกที่ครองใจกลุ่มลูกค้ามาอย่างเนิ่นนาน บวกกับไลน์ผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็น Iconic ของวงการความงามอย่าง Advanced Night Repair และ THE KLINIQUE คลินิกความงามที่ถือว่าเป็นเบอร์ต้น ๆ ในประเทศไทย อีกทั้งยังมีคุณ “อั้ม พัชราภา” ที่ใคร ๆ ก็ต่างยอมรับว่าเป็น Superstar อันดับหนึ่งของเมืองไทยในยุคนี้มา เป็นพรีเซนเตอร์และเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการจริงอีกด้วย ทำให้เบื้องหลังของการนำเสนอ Beauty Journey ระหว่างทั้งสองแบรนด์ในครั้งนี้ THE KLINIQUE ในฐานะที่เป็นผู้นำวงการคลินิกเสริมความงามที่เริ่มต้นมาจากการเล็งเห็นถึงไลฟ์ สไตล์ที่คล้ายคลึงกันของกลุ่มลูกค้า สู่ความคาดหวังให้ แคมเปญนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่นำพาให้ลูกค้าก้าวเข้าสู่ประสบการณ์ความงามพรีเมียมเหนือระดับมากกว่าที่เคย”
“โดยแคมเปญดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568 สำหรับลูกค้า THE KLINIQUE รับฟรีบริการทรีตเมนต์ Estée Lauder Advanced Night Repair Facial Treatment 45 นาที พร้อม ANR ขนาด 7 ml. มูลค่า 4,300 บาท เมื่อซื้อแพ็กเกจมูลค่า 10,000 บาทขึ้นไป และรับฟรี ชุดของขวัญ 7 ชิ้น มูลค่า 6,000 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ Advanced Night Repair หรือ Revitalizing Supreme+ สูตรใดๆ ขนาด 50 ml. หรือ 75 ml. หรือ Advanced Night Repair Over Night Treatment ส่วนลูกค้าที่มียอดชำระสูงสุด 10 ท่านแรก จะได้รับฟรี Estée Lauder Advanced Night Repair 30 ml.”
“สำหรับลูกค้า Estée Lauder รับฟรี! โปรแกรมทรีตเมนต์ Volcanic Reju Detoxication Treatment THE KLINIQUE มูลค่า 8,000 บาท เมื่อมี ยอดชำระที่ Estée Lauder 6,900 บาทขึ้นไป ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 160 ท่านแรก รับฟรี โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์ที่ THE KLINIQUE มูลค่า 10,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 1.60 ล้านบาท”