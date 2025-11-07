Go Green Tech ทุ่ม 300 ล้าน ปูพรมถังขยะ QR Code ทั่วโลก หวังดันผู้ใช้แอป AI “Drop2Earn” ทั่วโลก

Go Green โปรเจค AI ทิ้งขยะแลกโทเคนจับมือ ภาครัฐ-เอกชน ทั่วโลกเตรียมติดตั้งถังขยะพร้อม QR Code ให้ผู้ใช้งานโหลดแอป เคาะจำนวนผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านคน ในQ1
โดยช่วงทดสอบช่วง Beta Test แทบไร้ความผิดพลาด เนื่องจากGo Green ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยมีพาร์ทเนอร์เทคระดับโลกมากมาย เช่น Google DeepMind , Chat GPT ในการตรวจจับและยืนยันการทิ้งขยะ โดยผู้ใช้งานจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอผ่านแอปขณะนำขยะไปทิ้งในถัง จากนั้นระบบ AI จะวิเคราะห์ขนาดของถุงขยะ แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ S, M, L และ XL พร้อมคำนวณจำนวนโทเคน (Token) ที่จะได้รับตามขนาดของขยะที่เราทิ้ง เพียงโหลดแอปฯ ก็สามารถสร้างรายได้เสริมได้ทั่วโลก ทุกที่ ทุกเวลาที่ แค่ต้องทิ้งขยะลงถังเท่านั้น สำหรับไทยเราทาง Go Green และ สำนักงาน กทม. ได้ให้ความร่วมมือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากพันธกิจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืนของโลกแล้ว Go Green Tech. ตัวโทเคนยังถูกใช้ไปกับการรีไซเคิลขยะ , การจำหน่ายวัสดุรีไซเคิล รวมถึงการรับโฆษณาจากองค์กรต่างๆ ที่ติดตั้งที่ตัวถังขยะและพันธมิตรทางธุรกิจภายในแอปพลิเคชั่น อีกด้วย จึงถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีการหมุนเวียนโทเคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ