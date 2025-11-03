VARNI Craft เสื่อกระจูด ร่วมงานแบรด์ชั้นนำระดับโลก ด้วยสายใยพระมหากรุณาธิคุณ

VARNI Craft เสื่อกระจูด หนึ่งในแบรนด์ที่เรื่องราวได้สะท้อนภาพแห่งพลังศิลป์และศรัทธา ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงวางรากฐานการส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้กลายเป็นอาชีพที่ยกระดับชีวิตราษฎรอย่างยั่งยืน
จัดตั้ง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านป่าหัวเขียว
รับซื้อผลงานชาวบ้านด้วยทุนส่วนพระองค์
นายมนัทพงค์ เซ่งฮวด ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ VARNI Craft จังหวัดพัทลุง เล่าว่า พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ในปี 2542 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านป่าหัวเขียวขึ้น โดยทรงรับซื้อผลงานของชาวบ้านทุกชิ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรหลานผู้ประกอบศิลปาชีพ และจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
“โดยคุณแม่วรรณี เซ่งฮวด สมาชิกศิลปาชีพหัวป่าเขียว เป็นผู้ได้รับพระราชทานทุนตั้งต้นจำนวน 15,000 บาท จากพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อจัดตั้ง “กลุ่มหัตถกรรมกระจูดวรรณี” และจากกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีชาวบ้านเพียง 7–8 คน ได้เติบโตเป็นกลุ่มช่างกว่า 250 คนในปัจจุบัน โดยหัตถกรรมจากกระจูด ได้กลายเป็นทั้งอาชีพและความภาคภูมิใจของคนในชุมชน ส่วนตัวเองก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับพระมาหากรุณาธิคุณเช่นกัน โดยได้รับทุนพระราชทานให้เรียนจนจบปริญญาตรี จึงตั้งใจกลับมาเพื่อพัฒนาชุมชน ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญากระจูดพื้นบ้านให้ทันสมัยและยั่งยืน แบรนด์VARNI Craft จึงถือกำเนิดขึ้นในปี 2555” นายมนัทพงค์ เล่าด้วยความปลื้มปิติ
จากกระจูดวัชพืชในป่าพรุทะเลน้อย สู่งานหัตถกรรมสร้างรายได้
นายมนัทพงค์ เล่าต่อว่า VARNI Craft ทำงานเกี่ยวกับกระจูด วัชพืชที่เติบโตขึ้นในป่าพรุทะเลน้อย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายกว่าหลายร้อยปี เมื่อเห็นว่าอาชีพนี้สร้างผลิตภัณฑ์ได้เพียงเสื่อกระจูด ที่สามารถขายได้ในราคาแค่ผืนละ 100 บาท และกำลังจะสูญหายไปเพราะมีกลุ่มผู้สูงอายุเป็นผู้สานต่อเท่านั้น จึงเข้ามาพัฒนาโดยผสมผสานการออกแบบสมัยใหม่ พัฒนานวัตกรรมการย้อมสี การประยุกต์ลวดลายเป็นลายกราฟิกที่ทันสมัย ผ่านผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ตั้งแต่ของใช้ในบ้านอย่างโต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟ งานตกแต่งผนังโรงแรม ไปจนถึงสินค้าแฟชั่นอย่างกระเป๋า กระเป๋าคลัช และชุดเสื้อผ้า ฯลฯ
อีกทั้งแบรนด์ยังพัฒนาฝีมือช่างปักโดยนำศิลปะและการใช้สีมาสร้างความเป็นมิติให้ลวดลาย ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากราคาหลักร้อยให้เป็นหลักพันได้ และมีการส่งเสริมการปลูกกระจูดในพื้นที่ของชาวบ้านแทนการเก็บจากป่าที่อาจทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยปัจจุบันการปลูกกระจูดจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมให้ชาวบ้าน ทั้งยังช่วยเก็บกักคาร์บอนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นำความรู้ต่อยอดยกระดับเสื่อกระจูด สู่งานดีไซน์ร่วมสมัย
คุณนัท เล่าว่า ตนเองเรียนจบด้านวิจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเรียนจบปริญญาโท ศิลปะประยุกต์ คณะมัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ตนเองเลือกเรียนด้านนี้ เพราะตั้งใจที่จะมาทำงานช่วยคุณแม่วรรณี ซึ่งครอบครัวทำงานด้านจักสานเสื่อ และทำงานหัตถกรรม พอได้เรียนจบมา นำความรู้มาต่อยอด ยกระดับงานหัตถกรรมที่ครอบครัวทำให้มีมูลค่ามากกว่า เสื่อผืนละ 100 บาท
หลังจากได้มารับหน้าที่ดูแลด้านการออกแบบ “คุณนัท” ได้นำรูปแบบร่วมสมัยมาใช้ จากเดิมเสื่อที่นิยมใช้กันเน้นสีสันตัดกัน อย่าง สีแดง เหลือง เขียว เริ่มแรกพอเราได้ลงมาทำ ก็เริ่มจากการปรับสีก่อน ด้วยการเลือกใช้สีเอิร์ธ โทน สีขาว - ดำ ดูน่าสนใจและแตกต่าง และจากเดิมจะใช้ลายดอกแก้ว ดอกจันทร์คู่ เปลี่ยนมาใช้การประยุกต์ให้ลายดูคลาสิกขึ้น มีความเป็นกราฟฟิก และโมเดิร์นมากขึ้น สีเลือกใช้ในตอนหลังจะดูว่าเทรนด์ในช่วงนั้นนิยมสีอะไร ก็นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อให้งานดูไม่น่าเบื่อ ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมหัตถอุตสาหกรรมกับ "ดีพร้อม" ซึ่งได้เข้ามาช่ว่ย สนับสนุนในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบร่วมสมัย ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพสูงสามารถแข่งขันในตลาดระดับพรีเมียมได้
ร่วมงานแบรนด์ชั้นนำระดับโลก
คุณนัท เล่าว่า งานของ VARNI Craft ยังได้เข้ามาร่วมจำหน่ายกับ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และที่สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นด่านหน้าต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในไทยและยังส่งนักท่องเที่ยวกลับบ้าน ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ VARNI Craft มีกลุ่มลูกค้าจากหลายประเทศ และยังได้มีโอกาสส่งออกไปขายในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ฯลฯ รวมถึงได้โอกาสร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลก อย่าง Porsche ทำเป็นกระเป๋าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2024 กระเช้าปีใหม่ให้แบรนด์ระดับโลกอย่าง Starbucks ในไทย
สานต่อพระราชปณิธาน ตั้งศูนย์เรียนรู้ หัตถกรรมกระจูดวรรณี
ในปี พ.ศ. 2567 นายมนัทพงค์ได้รับเกียรติเป็นทายาทหัตถกรรมไทยสาขางานสานกระจูดพัทลุง โดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) และมุ่งมั่นสานต่อพระราชปณิธาน โดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจ นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้งานหัตถกรรมกระจูด พร้อมต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอำเภอควนขนุน อย่างมากมาย ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประทานโอกาสให้ชาวบ้านธรรมดาลุกขึ้นสร้างคุณค่าด้วยสองมือตนเอง
หัตถอุตสาหกรรมไทยไม่ใช่เพียงงานที่ทำด้วยมือ หากคือ งานที่ทำด้วยหัวใจ ที่สืบสานจากพระราชปณิธานแห่งความเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่การต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ และในวันนี้ ดีพร้อม เดินหน้าเปลี่ยนงานฝีมือท้องถิ่นให้กลายเป็นพลังการค้าเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับโลก ทำให้เรื่องราวของภูมิปัญญาไทยได้เปล่งประกาย และ กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของไทยอย่างแท้จริง
ติดต่อ Facebook : VARNI Craftstay
คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด