(คลิป) “ปั้นสวยสี่มุมเมือง” ไอเดียกระทงองค์พิฆเนศ เคยสร้างยอดขาย 1 ล้านใบ ปีนี้มาแรง“กระทงทหารกล้า” พร้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยเทียนขาว-ดำ

ใกล้ถึง...วันลอยกระทง วัฒนธรรมประเพณี ที่สืบทอดมาช้านาน ซึ่งกระทงในแต่ละยุค แต่ละสมัยถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมและสวยงาม ตามบริบทการใช้งานในยุคสมัยนั้นๆ จากเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนทำกระทง จำนวนมาก
ออกแบบกระทงอาหารปลาตอบโจทย์ทุกกลุ่ม
สำหรับกระทงในปัจจุบัน ถูกออกแบบมามากมายหลายแบบ แบบดั้งเดิมที่ทำกันมาเป็นร้อยๆ ปี ก็ยังคงทำอยู่ ส่วนแบบใหม่ ๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมตามบริบทการใช้งาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมก็ถูกทำขึ้นมาเช่นกัน และที่ได้รับความนิยม นั่นคือ กระทงอาหารปลา ซึ่งเดิมตอบโจทย์เด็ก และคนรุ่นใหม่ เพราะกระทงถูกออกแบบมาให้มีความน่ารัก สีสันสดใส ตามเทรนด์ในยุคสมัยนั้นๆ
นอกจากนี้ กระทงอาหารปลาสีสันสดใส เหล่านี้ ยังตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อนำไปลอยยังเป็นอาหารของปลาไปด้วย ไม่ต้องจ้างให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยตามเก็บในตอนเช้า ทำให้ปัจจุบัน ความต้องการลอยกระทงอาหารปลาไม่ใช่แค่กลุ่มเด็กๆ หรือ วัยรุ่น ที่ชอบอะไรที่มีสีสัน แต่ความต้องการกระทงอาหารปลา ยังมีในกลุ่มผู้ใหญ่ด้วย ทางผู้ผลิตกระทงอาหารปลา จึงได้ออกแบบมาเอาใจ ลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่
โดยการนำศาสตร์ความเชื่อ และความศรัทธา มาใส่ลงไปในกระทง จนได้ออกมาเป็นกระทงพระพิฆเนศ และ กระทงพญานาค และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความเชื่อและปีนี้ มีความพิเศษ เพราะทางร้านยังได้ออกแบบกระทงเป็นรูปฮีโร่ทหารกล้าออกมา เพื่อยกย่องทหารตามชายแดนที่ปกป้องประเทศจากเหตุการณ์ปะทะกันตามชายแดน ระหว่าง ไทย และ กัมพูชาด้วย
จากขนมบูขาองค์พิฆเนศ สู่ กระทงองค์พิฆเนศ ตอบรับดีเกินคาด
ณัฐพร ทวีศรี เจ้าของร้านปั้นสวย ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต ผู้จัดจำหน่ายกระทงอาหารปลา เล่าว่า ที่ร้านทำกระทงอาหารปลา ขายมาประมาณ 3 ปี ก่อนหน้านั้น ตนเองทำร้านหมูกระทะ แต่พอทางตลาดสี่มุมเมืองปรับขยายพื้นที่ร้านค้า ตนเองก็เลยได้มาเช่าพื้นที่เปิดร้านขายในตลาด ซึ่งแต่เดิมแม่ขายดอกไม้สด และช่วงเทศกาลขายกระทงใบตอง และกระทงดอกไม้สด ที่ตลาดนี้ มากว่า 30 ปี พอหลังๆร้านหมูกระทะ คนเปิดเยอะการแข่งขันสูง และกระทบยอดขายของเรา ก็เลยคิดว่าทำอะไรขายกับแม่ที่ตลาดสี่มุมเมือง ตอนนั้นคิดว่าจะขายอะไรที่เป็นของแห้ง ก็มาจบที่ทำของไหว้ ขนมสำหรับบูชาองค์พระพิฆเนศ และ พระแม่รัศมี ฯลฯ
ส่วนกระทงขายแค่ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เท่านั้น เพราะขายได้แค่ช่วงนั้น ช่วงระยะเวลาขายแค่ไม่เกิน 30-40 วัน เท่านั้น และด้วยความที่ขายของบูชาองค์พระพิฆเนศ อยู่แล้ว จึงได้ออกแบบกระทงออกมาเป็นรูปองค์พระพิฆเนศขึ้นมาและที่ออกแบบกระทงให้มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่ากระทงทั่วไป เพื่อจะได้เป็นจุดสนใจ เพราะ ร้านขายกระทงอาหารปลาในตลาดมีหลายร้าน และ ที่สำคัญ ร้านของเราอยู่ด้านหลัง กว่าคนจะเดินมาเจอร้านเรา ก็ผ่านร้านอื่นๆ ถ้าเราไม่มีอะไรที่สะดุดตา เค้าก็ซื้อร้านอื่นๆ ก่อนจะมาถึงเราอยู่แล้ว
รูปแบบกลายเป็นไวรัลออนไลน์ เคยสร้างยอดขายถึง 1 ล้านกระทง
และพอนำไปโพสต์ในช่องทาง Tiktiok ทางอินฟูลเอนเซอร์ที่ได้เห็น ก็มาขอถ่ายเอาไปลงในช่องของเค้า ทำให้ร้านเราเริ่มเป็นที่รู้จัก ตั้งแต่ปีแรกๆ จากกระทงยักษ์รูปองค์พระพิฆเนศ องค์พญานาค และยังมีกระทงรูปจระเข้ยักษ์ กระทงยักษ์รูปแบบอื่นๆ ที่นำมาตั้งโชว์เพื่อสร้างจุดขายให้กับทางร้าน กลายเป็นไวรัลในโลกโซเซียล ฯ จนมีคนติดตามมาซื้อที่ร้าน กันเป็นจำนวนมาก จนร้านของเราเคยสร้างยอดขายได้ในช่วงเทศกาล มากถึง 1 ล้านกระทง
สำหรับกระทงรูปองค์พระพิฆเนศ ทำออกมา 3 ขนาด ราคา ตั้งแต่ 500 บาท 1,000 บาท และ 4,500 บาท ที่ราคาค่อนข้างสูง ประการแรก ต้องเข้าใจว่า ขนาดใหญ่ต้องใช้วัตถุดิบอาหารปลาเยอะ ทำยากต้องปั้นขึ้นรูปด้วยมือ ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำงานแต่ละชิ้นค่อนข้างนาน บางชิ้น ใช้เวลาทำเป็นเดือน และต้องใช้คนที่มีความชำนาญในการทำงานถึงจะออกมาสวยสมราคา
ทั้งนี้ ลูกค้าจะเป็นกลุ่มที่มีความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศอยู่แล้ว และ ไม่ค่อยติดเรื่องของราคา อย่างงานชิ้นใหญ่ ราคา 3,000-4,500 บาท ทางร้านจะทำขึ้นมาแค่ชิ้นเดียว ถ้าขายได้ ก็ไม่ได้สั่งมาลงเพิ่ม แต่ถ้ามีลูกค้าสั่งอยากได้ เราก็ถึงจะทำให้ เนื่องจากต้นทุนสูง ไม่ได้สั่งทำออกมาขายเยอะ แต่ทุกปี ก็มีคนมาซื้อตลอด
รับทำกระทงตามแบบหน่วยงาน องค์กร สั่ง
นอกจากกระทงที่ทางร้านออกแบบแล้ว ยังรับทำตามแบบลูกค้า ที่ผ่านมาก็จะมีบริษัท องค์กร ต้องการทำกระทงที่เป็นโลโก้ หรือ เป็นสัญลักษณ์ ของบริษัท ทางเราก็ทำให้เช่นกัน ล่าสุด ทางบริษัทรถมอเตอร์ไซต์ฮอนด้ามาสั่งทำกระทงเป็นรูปรถมอเตอร์ไซต์ ฮอนด้า ซึ่งจะมารับใกล้ๆ วันลอยกระทง การทำตามแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นงานชิ้นใหญ่ ราคาไม่ได้บวกเพิ่ม คิดตามละเอียดความยากง่ายและขนาดของกระทง ส่วนกระทงที่เด็กๆ ชื่นชอบ ตรงนี้จะเป็นกระทงขนาดเล็ก ก็จะดูว่า กระแสในช่วงนั้น อะไรมาแรง นำมาใช้ในการออกแบบกระทง เช่นช่วงนี้ ทุง ทุง ทุง ซะฮูร์ มาแรง ชินจัง หรือ การออกแบบเป็นส่วนสนุกของเด็กๆ สามารถทำได้เช่นกัน เน้นการออกแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าประจำที่รับสินค้าของเราไปขายจะได้มีกระทงที่แปลกๆใหม่ไปขายด้วย
ณัฐพร ยังได้พูดถึง สถานการณ์ การขายกระทงในปีนี้ ว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก และมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะ ทำให้ยอดขายของเราลดลงไปกว่า ปีก่อน ค่อนข้างเยอะ ยอดขายคิดว่าน่าจะอยู่แค่หลักแสนชิ้น ๆ ไม่เกิน 1-2 แสนชิ้น เท่านั้น ห่างไกลจากปีก่อน ที่สามารถทำยอดขายได้ถึงหลักล้านชิ้น แต่เนื่องด้วยช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการขาย ก็เลยยังไม่รู้ว่าปีนี้จะจบที่กี่ชิ้น ต้องดูในช่วงใกล้ๆ วันลอยกระทงด้วย
นอกจากนี้ ด้วยความที่ปีนี้ มีเหตุการณ์ การเสด็จสวรรคต ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เข้ามา ทางร้านได้ออกแบบเทียน และธูปที่ใช้ในกระทง ออกมาเป็นสีขาว ดำ ให้กับลูกค้า ได้นำไปใช้จุดสำหรับการลอยกระทงในปีนี้ด้วย
