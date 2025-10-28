ITD เปิดตัว “โครงการผู้นำยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนา รุ่นที่ 2” ปั้นผู้นำรุ่นใหม่ สร้างยุทธศาสตร์แห่งอนาคต ยกระดับ ศก.ไทยสู่เวทีโลก

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญในการยกระดับศักยภาพของประเทศ ด้วยการเปิดตัว โครงการผู้นำยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนา รุ่นที่ 2 (Leadership Program on Trade and Development Strategy: LTD#2) ภายใต้แนวคิด “A Call to Leadership: Navigating a New Era of Global Trade” มุ่งเปิดพื้นที่ให้ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกัน คิด วิเคราะห์ และเสนอแนวทางเชิงนโยบาย ที่จะก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวว่า “ปี 2568 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการค้าโลก เราเห็นการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศที่ไม่แน่นอน มาตรการทางการค้าที่เข้มงวดขึ้น และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องสร้างเวทีให้ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกัน คิดเชิงยุทธศาสตร์และเสนอแนวนโยบาย เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้อย่างเท่าทัน ในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่รอให้สถานการณ์นิ่ง แต่คือผู้ที่มองเห็น ‘สัญญาณของการเปลี่ยนแปลง’ และสามารถเชื่อมโยงมุมมองเชิงยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ของประเทศได้จริง โครงการ LTD#2 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดเชิงนโยบายที่รอบด้าน ผ่านการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของโลกยุคใหม่”
นายสุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นเวทีระดมสมองเชิงนโยบาย (Policy Dialogue Platform) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกัน คิด วิเคราะห์ และเสนอข้อกำหนดเชิงนโยบายที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศ ผ่านการเรีนรรู้แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายหลากหลายสาขา เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะที่นำไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืน”
การเรียนรู้ภายในโครงการครอบคลุม 6 โมดูลหลัก ตั้งแต่การวิเคราะห์ภูมิทัศน์การค้าโลก การขยายตลาดเกิดใหม่ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า ไปจนถึงการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและเอกชนจะได้ทำงานร่วมกันในรูปแบบ Think Tank เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย (White Paper) ที่สะท้อนปัญหาและแนวทางปฏิบัติจริง
โครงการ LTD#2 จึงเป็น “เวทีแห่งการร่วมคิดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ” ที่เปิดโอกาสให้ภาครัฐ วิชาชาการและเอกชนได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานแนวทาง และเสนอข้อกำหนดเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์อนาคตของประเทศไทยในบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ ITD ในการสร้าง “ทุนมนุษย์เชิงนโยบาย” ที่มีวิสัยทัศน์กว้าง มองเห็นประโยชน์ร่วมของชาติ และพร้อมมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – โอกาสแห่งปีสำหรับผู้นำยุทธศาสตร์ไทย
โครงการ LTD#2 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่าน โดยมีกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 3 เมษายน 2569 ผู้เข้าร่วมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำทางการค้าระดับประเทศ ที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลบนเวทีโลก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ เว็บไซต์: www.itd.or.th เฟซบุ๊ก: International Institute for Trade and Development (ITD)
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *