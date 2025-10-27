ขายผัก..ไม่ต้องเฝ้าหน้าร้าน สโลแกน “หยิบ ถอด หยอด สแกน” ทำได้จริง ในไทย

ที่ผ่านมา เห็นโมเดลการวางผักไว้หน้าบ้าน และให้คนซื้อหยิบ จ่ายและทอนเงินเอง แบบนี้ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อผู้เฒ่าผู้แก่นำผักผลไม่้จากที่ไร่ ที่สวน มาวางหน้าบ้าน พร้อมกับติดราคา และมีกล่องสำหรับใส่เงิน คนญี่ปุ่นจะคุ้นเคยกันดี แต่สำหรับประเทศไทย มีให้เห็นบ้าง แต่ถือว่าน้อยมาก
ขายผัก ให้กล้องวงจรปิดเฝ้าหน้าร้าน เงินครบ ผักไม่หาย
วันนี้ พามารู้จักกับฟาร์มผักสลัดไร้ดิน และปลูกผักแบบกล่อง ของ “คุณภุชงค์ โยธา” อดีตเจ้าของร้านหมูกระทะ ผันตัวมาปลูกผักไร้ดิน และเป็นอีกหนึ่งรายโด่งดังบนโลกโซเชียล จากการนำเทคนิคการปลูกผักในกล่องมาเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มีผู้ติดตามโลกโซเชียลหลายหมื่นคน
และครั้งนี้ ได้นำผักสลัดที่ปลูกไว้มาวางขายหน้าบ้าน และติดราคา และ แปะคิวอาร์โค้ด พร้อมกล่องใส่เงินวางไว้ แต่ที่ต่างจากที่ญี่ปุ่น เพราะมีกล้องวงจรปิดติดไว้ด้วย ประสบความสำเร็จ เงินไม่หาย ผักไม่หาย ขายผักได้ตลอดเวลา กลางค่ำกลางคืน ดึกดื่นก็ยังขายผักได้
พิษโควิดทำร้านหมูกระทะยอดขายหด หันมาปลูกผัก
ภุชงค์ โยธา เจ้าของฟาร์มปลูกผักไร้ดิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เล่าว่า ตนเองทำฟาร์มปลูกผักมาได้ไม่นาน เพราะก่อนหน้านี้ อาชีพหลักของเรา คือ การทำร้านหมูกระทะ ร้านหมูกระทะ ทำมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด พอมาเจอสถานการณ์ โควิด ร้านหมูกระทะขายแบบนั่งกินหน้าร้านไม่ได้ แต่ทำเป็นแบบเดลิเวอรี่ ตอนนั้นมีเวลาว่าง เริ่มปลูกผักสลัดไฮโดรโปรนิกส์ วางขายอยู่หน้าร้านหมูกระทะ ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี
หลังจากนั้น เริ่มหลงรักการปลูกผัก ที่สำคัญ การปลูกผัก ไม่ต้องลงทุนเยอะ กำไรได้แน่นอน ผักปลูกไปขายไป ขายไม่หมดผักอยู่ในกล่องที่มีอาหารเจริญเติบโตต่อไป อยู่ต่อได้อีกหลายวันไม่เน่าไม่เสีย แต่ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ผักของผมเมื่อนำออกมาวางขายก็ขายหมดตลอด บางวันต้องมาเติม 2-3 รอบก็มี ราคาผักสลัดที่ฟาร์มของผมเนื่องจากเป็นผักต้นใหญ่ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า200- 300 กรัม ขายต้นละ 20 บาท
จากปลูกผักเล่นๆ หลังตึกแถว สู่ยอดขายผักอาทิตย์ละ 1,000 ต้น
การปลูกผักของผมในช่วงแรกผมปลูกข้างหลังร้าน ซึ่งเป็นตึกแถว 2 คูหา พื้นที่น้อยมาก ปลูกผักได้น้อยไม่พอ ต่อความต้องการของตลาดในช่วงนั้น เพราะผมเริ่มมีการส่งผักให้กับคนที่รับไปขายต่อ และ ส่งให้ร้านอาหารด้วยกัน ผมก็เริ่มมองหาพื้นที่ ตอนแรกเช่าก่อน พื้นที่ประมาณ 100 ตารางวา จากปลูกในกล่อง ทำผักได้น้อย เริ่มทำโต๊ะปลูก ขยายเรื่อยจาก 2 โต๊ะ เป็น 5 โต๊ะ 10 โต๊ะ จนตอนนี้ ปลูกทั้งหมด 15 โต๊ะ ประมาณ 4,500 ต้น
ทั้งนี้ ยอดขายอยู่ที่อาทิตย์ละ 1,000 ต้น ประมาณ 100 กิโลกรัม โดยส่งลูกค้าประจำ วันละ 10 กิโลกรัม และ ขายปลีกเองหน้าบ้านอยู่ประมาณ 4 กิโลกรัม จากเช่าพื้นที่ ตอนนี้ ผมมีเงินจากขายหมูกระทะ และทำผัก สามารถซื้อที่ได้ ในราคา เกือบ3 ล้านบาท ได้ กำไรจากการทำผักไม่ได้เยอะ แต่มันได้แน่นอน ส่วนหมูกระทะ รายได้เยอะกว่าขายผักอยู่แล้ว แต่ไม่แน่นอน เพราะตอนหลังมีร้านหมูกระทะ ร้านอาหารเกิดขึ้นเยอะ และที่สำคัญ คือ การลงทุนทำหมูกระทะ ต่อวันเยอะกว่าการทำผักมาก
ลงทุนปลูกผักเดือนละ 7-8 พันบาท
ขายได้ 4-5หมื่นบาท
สำหรับการลงทุนค่าใช้จ่ายในการทำผัก ปัจจุบัน ผมลงทุนทำผักแบบไร้ดินทั้งผักสลัดและผักทั่วไป ต้องใช้เงินลงทุนต่อเดือนทั้งหมด 7,000-8,000 บาท มีค่าใช้จ่ายเมล็ดพันธุ์ และสารอาหาร ต่างๆ ซึ่งผมสามารถขายผักได้ ต่อเดือนประมาณ 40,000-50,000 บาท พอมามองกำไร ก็พอๆ กับการทำร้านหมูกระทะ แต่เหนื่อยน้อยกว่า มาก ตอนนี้ ผมก็เลยทำหมูกระทะน้อยลง เน้นทำแบบเดลิเวอรี่มากกว่า การนั่งทานหน้าร้าน เหมือนในอดีต หมูกระทะของเราจะขายเป็นชุดๆ ลูกค้าซื้อและก็นำกลับไปกินที่บ้าน
ในส่วนของการขายผักสลัด ลูกค้า 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ลูกค้าประจำร้านปลาเผา ร้านอาหารและลูกค้าซื้อไปขายต่อ กลุ่มที่สอง ขายปลีกในส่วนขายปลีกให้ลูกค้านั้น ผมขายไม่เยอะวันหนึ่งประมาณ 4 กิโลกรัม โดยการขายปลีกของผม ใช้การนำผักสลัดไปวางไว้หน้าฟาร์ม ผักที่เอาไปวางขาย เราก็นำผักมาจากโต๊ะปลูกไปใส่กล่องปลูกที่มีสารอาหาร เหมือนปลูกในกล่องโฟม นำไปวางไว้หน้าบ้าน ให้ลูกค้า หยิบผักใส่ถุง ถอดถ้วยเพาะ หยอดเงิน หรือสแกนเงิน ตามสโลแกน หยิบ ถอด หยอด สแกน
โดยลูกค้าที่มาซื้อ ก็หยิบผักสลัดออกมาจากกล่องโฟม และเอาถ้วยเพาะสีเขียวออก เอาไปแต่ผักสลัด ใส่ถุงและจ่ายเงินตามจำนวนที่ซื้อ ซึ่งผักสลัดอยู่ที่ต้นละ 20 บาท ลูกค้าจะหยอดเงินใส่ตู้ และทอนเงินด้วยตัวเอง หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด จากคิวอาร์โค้ดที่ติดไว้ โดยไม่ได้มีเจ้าของร้านมาคอยเฝ้าหน้าร้าน ลูกค้ามาเวลาไหนก็ได้ แม้แต่ตอนกลางคืนลูกค้ายังสามารถที่จะมาซื้อผักได้
ที่มา ทำไมถึงมาทำร้านขายผัก แบบไม่มีคนเฝ้า
ภุชงค์ เจ้าของร้าน เล่าว่า ได้ตั้งร้านขายผักไว้หน้าบ้าน และให้ลูกค้าดูแลตัวเองแบบนี้ มาตั้งแต่มาทำฟาร์มแห่งนี้ เนื่องจากฟาร์มของเราตั้งอยู่ริมถนน บางครั้ง มีลูกค้าที่ทำงานโรงงานอยู่กะกลางคืน หรือ กลับดึกอยากจะกินผักของเรา ฟาร์มของเราปิดแล้ว ไม่กล้าเรียก ต้องรอฟาร์มเปิดตอนเช้าเราคงจะไม่ได้ขาย เพราะคงไม่มีใครรอเราเปิดร้าน ก็หาที่อื่นๆ ซื้อกินก็ได้ ผมก็เลยคิดว่า ถ้าอย่างนั้น เราก็เอาผักมาตั้งไว้หน้าบ้าน ใครอยากจะซื้อ ก็แวะมาหยิบผักไป และจ่ายเงินเองเลย ตั้งแต่ผมทำแบบนี้ ขายดีขึ้น เพราะผ่านมาเวลาไหนลูกค้าสามารถซื้อได้
ที่ผ่านมา ยังไม่มีคนที่หยิบผักไป โดยไม่จ่ายเงิน ถึงมีบ้างก็น้อยมาก ๆ ที่ผมเจอมีเพียงครั้งเดียวเองมั้ง ที่รู้สึกว่า ผักมันหายไป แต่ไม่มีเงินสแกนเข้ามา เงินในกล่องก็ไม่มี แต่ก็แค่ 1-2 ต้น ผมถือว่า น้อยมาก และไม่ได้กระทบต่อการขายผักแบบไม่มีเจ้าของเฝ้าหน้าร้านของเราเลย เพราะการไม่มีคนเฝ้าหน้าร้าน ช่วยให้เราออกไปทำอะไรอย่างอื่นๆได้เยอะมาก มันคุ้มกว่าการมานั่งเผ้าหน้าร้าน และทางร้านเองก็มีกล้องวงจรปิด คงไม่มีใครกล้าหยิบไปแบบไม่จ่ายเงิน แต่ปัญหามีแค่ ลูกค้าลืมถอดถ้วยเพาะออก อย่างเดียว
ติดต่อ Facebook : Puchong Yotha