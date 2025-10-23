(คลิป) ผู้บกพร่องทางจิต กับเส้นทางสร้างอาชีพ ไม่เป็นภาระต่อสังคม

โลกยุคปัจจุบัน ความเป็นอยู่ยากลำบากมากขึ้น จากหลายสิ่งที่รุมเร้า ด้วยเหตุนี้ เองทำให้คนไทย คนทั่วโลกเกิดภาวะอาการบกพร่องทางจิตเยอะขึ้น และคนเหล่านี้ จะต้องใช้ชีวิตอย่างไร ที่สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นๆ และสามารถหารายได้เลี้ยงชีพ โดยไม่เป็นภาระกับคนในครอบครัว วันนี้ พามารู้จัก กับอาชีพของ ผู้ที่มีอาการบกพร่องทางจิต ว่า สามารถทำงานเพื่อเลี้ยงชีพของเขาได้อย่างไร โดยไม่เป็นภาระกับสังคมและคนรอบข้าง
สาวออฟฟิศ ลาออกจากงานเหตุจากภาวะทางจิต
สู่อาชีพใหม่ บำบัดอาการป่วยมีรายได้
นางสาวพนัชกร เลานภากุล เจ้าหน้าที่ธุรการ สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต แห่งประเทศไทย เล่าว่า ตนเองมีอาการบกพร่องทางจิต ที่เกิดจากการทำงาน และความเครียดสะสม จากการทำงาน จนวันหนึ่ง รู้สึกว่าจิตใจเริ่มไม่ปกติ มีการได้ยินเสียงแว่วในหู เริ่มมีอาการนอนไม่หลับ มีเครียดวิตกกังวล ตลอดเวลาจนไม่สามารถทำงานได้ เป็นแบบนี้ สะสมมาสักระยะ สุดท้ายต้องไปพบจิตแพทย์ และต้องออกจากงานเพราะไม่สามารถทำงานได้
หลังจากได้เข้ารับการบำบัดรักษา ได้มีโอกาส รู้จักกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในโรงพยาบาล ศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี และตนเองก็ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม และหลังจากได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม ทางสมาคมฯ จะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีอาการบกพร่องทางจิต ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสันทนาการต่างๆ และกิจกรรมสร้างรายได้ ให้กับผู้ป่วยเหล่านั้น
ผู้บกพร่องทางจิต สามารถสร้างรายได้ พร้อมกับการบำบัดได้อย่างไร
พนัชกร บอกว่า เธอเองได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางสมาคม อย่างสม่ำเสมอ รวมถึง กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยทางสมาคมฯ ได้ให้สมาชิก หรือ ผู้ป่วยทางจิต ได้ผ่อนคลายด้วยการถักกระเป๋า การร้อยหนังยางเพื่อทำเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยยืดกล้ามเนื้อ และการทำตุ๊กตาช้างช่วยแก้อาการนิ้วล็อก เป็นอาการที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับพนักงานออฟฟิศ และมีอาชีพอื่นๆ เช่น การปลูกต้นไม้ หรือ การทำอาหารขาย ฯลฯ โดยทางสมาคมฯ จัดหากิจกรรมสร้างรายได้เหล่านี้ให้กับสมาชิกฯ ได้ทำเพื่อสร้างอาชีพ ในระหว่างต้องดูแลด้านอาการทางจิตให้ ดีขึ้น ก่อนออกไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ทั้งนี้ หลังจากสมาชิกผู้บกพร่องทางจิต ได้เข้ามาร่วมกิจกรรม กับทางสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสันทนาการ หรือ กิจกรรมสร้างอาชีพ ส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นตามลำดับ เช่นเดียวกับตนเอง หลังจากที่ได้ทำงาน กับทางสมาคมฯ อาการทางจิต เริ่มดีขึ้น การไปพบแพทย์ ก็ลดน้อยลง ส่วนการกินยา ยังจำเป็นที่จะกินไปตลอดชีวิต แต่ที่สำคัญ สามารถที่จะสร้างรายได้ และช่วยเหลืองานของสมาคม ด้านอื่นๆ ตามที่ถนัดจากประสบการณ์ ในช่วงที่เคยทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศ
“โดยทางสมาคมฯ มองเห็นศักยภาพของเรา และประสบการณ์การทำงานในช่วงที่ยังไม่ได้เป็นผู้ป่วยทางจิต ทางสมาคมฯ จึงได้จ้างให้ทำงานเป็นพนักงานประจำ ในส่วนของงานธุรกิจ และ ยังได้รับมอบหมายให้ดูแลเพจ และจัดทำคลิป เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการนำสินค้าของผู้ป่วยทางจิต ที่เป็นสมาชิกของสมาคม ฯ ออกจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ จากเดิม ทางสมาคมฯ ยังไม่มีทีมงานมาช่วยทำเพจ ขายสินค้าทางออนไลน์ ส่วนใหญ่จะขายผ่านช่องทางออฟไลน์ หรือ ออกบูทตามงานแสดงสินค้าต่างๆ และครั้งนี้ ทำให้สินค้าของสมาคม ได้มีช่องทางหนึ่งในการช่วยสร้างรายได้ให้กับทางสมาชิก ของสมาคม ฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้ขายสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์"
บทบาท ของสมาคมฯ ทำอย่างไร
ผู้ป่วยอาการดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ด้าน นุชรี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย เล่าว่า บทบาทหน้าที่ของสมาคม ช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางจิต ปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น สมาคมฯก่อตั้งมา 22 ปี อยู่ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศประมาณ 160 กว่า เครือข่าย บทบาทหน้าที่การลงพื้นที่ไปพบปะ กับผู้มีอาการทางจิต เพื่อให้การช่วยเหลือ
ทั้งนี้ ปกติคนกลุ่มนี้ จะปิดบังไม่ยอมเปิดเผยตัวตน และไม่ต้องการให้คนภายนอกเข้าไปยุ่ง ทางทีมงานของเราก็ต้องมีความพยายามอย่างมากสร้างความไว้วางใจ ให้กับบุคคลเหล่านี้ เพราะเชื่อว่า ถ้าผู้บกพร่องทางจิต และได้รับการบำบัด โดยเข้าร่วมกิจกรรม และบำบัดอาการ ช่วยให้อาการดีขึ้น และหายขาดได้ สามารถเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้
การทำงานที่ผ่อนคลาย และมีรายได้ ช่วยบำบัดอาการทางจิตได้
อย่างไรก็ดี การสร้างอาชีพก็เป็นอีกทางหนึ่ง ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกได้เห็นคุณค่าในตัวเอง และในกิจกรรมสร้างอาชีพ ยังช่วยสร้างความผ่อนคลาย และมีรายได้เพื่อนำไปจับจ่ายใช้สอยได้ สาเหตุอาการป่วยทางจิตหลายคนที่เกิดจากการขาดรายได้ และเครียดจากการทำงานที่กดดัน พอได้ทำงานที่ชอบ และมีรายได้ ด้วยช่วยบำบัดอาการทางจิตได้ ดี ซึ่งสินค้าของสมาชิกที่เป็นผู้บกพร่องทางจิต ก็จะถูกนำมาจำหน่ายตามงานอีเวนต์ต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้น และเชิญทางสมาคมฯไปร่วมออกร้าน ทางสมาคมฯ นำผลิตภัณฑ์ที่ผู้บกพร่องทางจิต ทำขึ้น นำไปจำหน่าย ซึ่งแต่ละคนจะมีรายได้ ตามความสามารถที่เขาทำได้ ส่วนทักษะต่างๆ ทางสมาคมฯจะมีทีมงานคอยสอนให้ จนกว่าจะสามารถทำได้
ในส่วนของผู้ที่มีอาการทางจิต ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อายุประมาณ 25 ปีขึ้นไป จนถึง 40-50 ปี แต่ปัจจุบัน มีกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาทางจิต คือ กลุ่มนักเรียนที่เตรียมสอบ เข้ามหาวิทยาลัย ปัจจุบัน เริ่มเห็นมีคนกลุ่มนี้ เพิ่มมากขึ้น เพราะกดดันจากครอบครัว ที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังๆ ให้ได้ พอไม่ได้มีอาการเครียด บางคนอ่านหนังสือหนักจนเครียดก็มี
งานผ้ามัดย้อม จากสมาคมผู้บกพร่องทางจิต จ.แพร่
ด้านนางจินตนา แสงศิรประภา นายกสมาคมผู้บกพร่องทางจิต จังหวัดแพร่ เล่าว่า สมาคมฯ มีสมาชิกประมาณ 60 คน ร่วมกันทำงานผลิตผ้ามัดย้อม ออกมาจำหน่าย ซึ่งสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีอาการบกพร่องทางจิต บางคนก็สามารถทำชิ้นงานเองได้ แต่บางคนก็ยังจะต้องทำงานร่วมกับคนปกติ ชิ้นงานที่นำออกมาจำหน่าย สร้างรายได้ให้ สมาชิก ผู้บกพร่องทางจิตของสมาคมให้มีรายได้ ช่วงที่กำลังรักษาตัว ได้ คนหนึ่งประมาณ 1,000 บาท หลายคนพอได้มาทำงาน อาการทางจิตก็จะดีขึ้น เพราะได้ผ่อนคลาย ส่วนงานผ้ามัดย้อม ของทางสมาคมฯ จะนำไปจำหน่ายที่สมาคมฯ จังหวัดแพร่ และการออกบูทตามงานแสดงสินค้า ที่หน่วยงานต่างๆ เชิญมา
บทบาท พม.แนวทางการส่งเสริมทักษะอาชีพคนพิการ
นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงพม. ได้เปิดโอกาสให้กับผู้พิการได้สร้างอาชีพ รวมถึงการจัดงานโครงการJob and Market Fair : “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ” เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสให้คนพิการมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะดิจิทัล ด้วยการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการ เชื่อมโยงกับสถานประกอบการเพื่อการจ้างงานคนพิการ
นอกจากนี้ มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างยั่งยืน ระหว่าง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง พม. และ ภาคเอกชน หลายหน่วยงาน เช่น บริษัท จัดหางานจ็อบท็อปกัน จำกัด บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร้านคาเฟ่อเมซอน เป็นต้น ที่สนับสนุนช่วยสร้างอาชีพคนพิการ
4 นโยบาย สร้างรายได้ ลดรายจ่าย กลุ่มเปาะบาง
นายอัครา กล่าวว่า สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยการ “สร้างรายได้ ลดรายจ่าย” ให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบาง และประชาชน 4 นโยบายสำคัญ ได้แก่ 1) ทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่จริง ใกล้ชิดครอบครัวเปราะบางและประชาชน 2) ใช้ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการคัดกรองและวางแผนแก้ปัญหา ติดตามอย่างต่อเนื่อง 3) ลดงานซ้ำซ้อน เชื่อมโยงข้อมูลและทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน และ 4) มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ทั้งในมิติการลดภาระรายจ่าย สร้างรายได้ และการฟื้นฟูครอบครัว ที่มุ่งหวังให้ทุกครอบครัวเปราะบางได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมที่พึงมีและสามารถ "ตั้งหลักใหม่" เพื่อก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง
สำหรับการขับเคลื่อนมาตรการสำคัญ Quick win ในช่วง 4-6 เดือน นั้น กระทรวง พม. โดยกรม พก. จะมีการขับเคลื่อนเรื่องการปรับเบี้ยยังชีพความพิการ 1,000 บาทถ้วนหน้า ส่วนเรื่องต้องทำเร่งด่วนคือ ลดอัตราความพิการทางใจของคนพิการ ด้วยการให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมมากขึ้น ซึ่งเกณฑ์ความพิการดังกล่าวเป็นประกาศกระทรวง พม. ที่ทางคณะผู้บริหารกระทรวง สามารถที่จะแก้ไขได้ โดยไม่ต้องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมมากขึ้น
