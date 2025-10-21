xs
ม.ทักษิณ เจ้าภาพ World Technology Universities Congress 2025 ชูแนวคิด “จากท้องถิ่นสู่เวทีโลก” ร่วมสร้างอนาคตอุดมศึกษาที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในเครือข่ายนานาชาติ World Technology Universities Congress 2025 (WTUC 2025) ภายใต้ธีม “The Glocalization: Functional Role of Higher Education from Local to Global” ระหว่างวันที่ 20–22 ตุลาคม 2568 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีผู้แทนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก 16 ประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืนในระดับโลก


มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการประชุมระดับนานาชาติ World Technology University Congress 2025 (WTUC 2025) ภายใต้ธีม “The Glocalization: Functional Role of Higher Education from Local to Global” การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมกรรมการระดับดำเนินการและระดับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในเครือข่าย ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ นโยบาย เป้าหมายและการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 ตุลาคม 2568 ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย และผู้แทนจากเครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN) จำนวน 16 ประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่ความยั่งยืนระดับโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวเปิดการประชุมว่า “การเป็นเจ้าภาพ WTUC 2025 คือโอกาสสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของมหาวิทยาลัยในฐานะ ขุมพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง และ สะพานเชื่อมระหว่างความเป็นท้องถิ่นกับความเป็นสากล ที่นำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกคน” พร้อมย้ำวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2570 ภายใต้แนวคิด ‘จากรากสู่โลก จากโลกสู่เรา’ ซึ่งเป็นหัวใจของการเป็น University of Glocalization

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Michael Affenzeller ประธานเครือข่าย WTUN ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Roles and Responsibilities of Technology Universities on Social Development” เน้นบทบาทและความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอความสำเร็จของผลการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและพัทลุง ภายใต้หัวข้อ “Social Innovation and Community Development” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะ “ตัวกลางเชื่อมองค์ความรู้กับชุมชน” เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือ WTUN Annual Lecture on Innovation and Sustainable Development โดย คุณมาริสา ปัณยาชีวะ ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations, Thailand) ที่กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด 3 ประการสำคัญ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อนความยั่งยืน (Harnessing Technology for Climate and Sustainability) การเสริมพลังภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมระดับโลก (Empowering Local Knowledge for Global Innovation) และการลงทุนในคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างผู้นำโลกยุคใหม่ (Investing in People: The Next Generation of Global Leaders)


ภายในงานยังมีการเสวนาวิชาการในหัวข้อนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในระบบการศึกษาที่ผสานท้องถิ่นกับสากล ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน และการประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดง นิทรรศการนวัตกรรมสังคมและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรมและภูมินิเวศในจังหวัดพัทลุงและสงขลา อาทิ กระจูดวรรณี ศรีนาคาโมเดล ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และย่านเมืองเก่าสงขลา ที่สะท้อนการบูรณาการ “ทุนทางวัฒนธรรม” กับ “นวัตกรรมเทคโนโลยี” เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน


การประชุม WTUC 2025 นับเป็นเวทีสำคัญที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพระดับนานาชาติ สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ปี 2026 จะจัดขึ้นที่ University of Applied Sciences Upper Austria ณ ประเทศออสเตรีย เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของเครือข่าย WTUN ในการเชื่อมโยงอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก เพื่อสร้างสังคมแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

