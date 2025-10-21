(ชมคลิป) จากงานอดิเรกสู่ธุรกิจจริง “กรีนวิลล์ ฟาร์มคาเฟ่” จ.ฉะเชิงเทรา เชื่อมโยงเกษตรกร-ผู้บริโภค สร้างรายได้คืนสู่ชุมชน

เริ่มต้นจากความชอบกลายเป็นงานอดิเรกและต่อยอดเป็นธุรกิจจริง “กรีนวิลล์ ฟาร์มคาเฟ่” จ.ฉะเชิงเทรา จากอดีตสาวการตลาดที่อยากเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้บริโภคเข้าไว้ด้วยกันผ่านการทำธุรกิจฟาร์มคาเฟ่และร้านอาหาร พร้อมการท่องเที่ยวในที่เดียว และยังเป็นต้นแบบธุรกิจฟาร์มคาเฟ่ที่ส่งเสริมและกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่บางกระเจ็ด จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาววาริส แก้วภักดี เจ้าของ GreenVille Farm Café - กรีนวิลล์ ฟาร์มคาเฟ่ เล่าว่า กรีนวิลล์ ฟาร์ม คาเฟ่ เป็นร้านอาหารและฟาร์มผักที่แรกและที่เดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาจะได้รับประทานอาหารจากผักที่สดจากฟาร์มและได้รับบรรยากาศที่ดีจากฟาร์ม ปัจจุบันฟาร์มดำเนินธุรกิจเข้าปีที่ 7 ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของฟาร์มเธอเคยทำงานประจำเกี่ยวกับการตลาดมาก่อน แต่ได้ค้นพบตัวเองว่าชอบปลูกผักที่เริ่มจากงานอดิเรก เธอบอกว่าทั้งเธอและแฟนของเธอมีความชอบการปลูกผักเหมือนกันและมีความต้องการเชื่อมโยงตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภคได้เจอกัน ซึ่งเกิดเป็นไอเดียการเชื่อมโยง 3 สิ่งเข้าด้วยกันคือ ฟาร์ม ร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว โดยที่ 3 สิ่งดังกล่าวเปรียบเสมือนหัวใจในการทำธุรกิจที่ทางฟาร์มกำลังทำอยู่
ทั้งนี้เธอบอกว่าการทำฟาร์มขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมานั่งรับประทานอาหารและสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านอาหารของทางฟาร์มได้ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นจุดรวมความอบอุ่นน่าประทับใจเมื่อได้มาสัมผัสทั้งบรรยากาศและอาหารจากร้านอาหารของทางฟาร์ม รวมถึงเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในจุดต่างๆ ของฟาร์มที่จัดเตรียมเพื่อรองรับลูกค้าเอาไว้ ซึ่งเธอมองว่าการเปิดโซนท่องเที่ยวนั้นเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและกระแสเงินสดเข้าฟาร์มเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกหนึ่งช่องทาง
เธอมองว่าสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจฟาร์มให้เติบโตเลยก็คือ “ระบบ” ต้องมีการบริหารจัดการระบบที่ดี โดยทางฟาร์มได้มีการนำเอาเทคโนโลยีแบบสมาร์ทฟาร์มเข้ามาช่วยบริหารด้านการเงิน ในส่วนของร้านอาหารก็จะมีระบบจัดการสต็อควัตถุดิบ ระบบ POS ฯลฯ ซึ่งทางฟาร์มให้ความสำคัญกับเรื่อง Digital Payment หรือการชำระเงินแบบดิจิทัล นอกจากรับเงินทางดิจิทัลแล้วยังใช้ควบคุมและบริหารการเงินภายในร้านได้เพราะว่าจะมีการเก็บข้อมูลทางการเงินต่างๆ ทำให้สะดวกทั้งร้านอาหารและผู้บริโภค ซึ่งเธอมองว่าการที่ใช้ Digital Payment เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวในฟาร์ม
ฟาร์มปลูกผักของเธอจะมีโรงเรือนปลูกผักแต่ละชนิด เช่น ผักสลัด มะเขือเทศ แตงกว่าญี่ปุ่น บัตเตอร์นัท สควอท และผักอื่นๆ ซึ่งซิกเนเจอร์คือการเปิดให้ผู้บริโภคเข้ามาเก็บผักภายในโรงเรือนได้ด้วยตัวเอง และผักที่ปลูกเป็นผักที่ปลอดสารเคมีเพื่อที่จะนำเข้าไปในร้านอาหารเพื่อปรุงอาหารเสิร์ฟลูกค้าในคอนเส็ปต์ “ฟาร์มทูเทเบิล” โดยฟาร์มทูเทเบิลนั้นเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักของทางฟาร์ม เพราะผักทุกจานที่เสิร์ฟมาจากผักที่ปลูกเองและจากกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น นอกจากผักที่อยู่ในฟาร์มแล้วนั้นยังมีฟาร์มพาร์ทเนอร์ที่ส่งวัตถุดิบให้กับทางฟาร์มเพื่อกระจายรายได้สู่เกษตรกรรายอื่นๆ ทั้งนี้เมนูซิกเนเจอร์ของทางฟาร์มคือ “สลัดบางกระเจ็ด”
ในเมื่อก่อนการรับประทานผักส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก แต่ในปัจจุบันกลุ่มพ่อและแม่เริ่มปลูกผักให้ลูกรับประทานตั้งแต่ยังเด็ก ซึ่งคุณวาริสเปิดเผยว่าทางฟาร์มออกแบบฟาร์มผักเพื่อให้รองรับการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับประทานผักของเด็กไปในตัว ซึ่งกิจกรรมก็จะมีการเก็บผัก ล้างผัก เพื่อเป็นการทำให้เด็กสามารถรับประทานผักได้ง่ายมากขึ้น ผู้ปกครองก็สนใจในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีเมนูที่เด็กสามารถรับประทานได้ง่าย เช่น สมูทตี้ผัก วาฟเฟิลผัก เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าหลักของทางฟาร์มคือกลุ่มครอบครัวและผู้สูงอายุ ปัจจุบันพื้นที่ฟาร์มทั้งหมด 4 ไร่ และมีพื้นที่บ่อกุ้งอีกประมาณ 28 ไร่
“ความท้าทายของฟาร์มทูเทเบิลคือโหดมากค่ะเพราะว่า ผักจะพอไหม ถ้าไม่พอเราต้องไปซื้อที่ตลาดนะ ซึ่งผักที่เราปลูกกับผักที่ตลาดไม่เหมือนกันลูกค้ากินเขาก็จะรู้ เพราะฉะนั้นเราเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกรด้วยเราก็ไปวางแผนกับพี่ๆ ให้บริหารจัดการการปลูกผักชนิดต่างๆ ในแต่ละสวนที่ปลูกได้ โดยจะเป็นการหมุนเวียนให้เราได้ตลอด อย่างถ้าเป็นเมล่อนเนี่ยค่ะต้นหนึ่งใช้เวลาปลูกสามเดือน ต้นหนึ่งได้ผลแค่ลูกเดียวก็ได้สลัดแค่จานเดียวเองค่ะ ซึ่งจุดนี้แหละค่ะเราต้องไปดีลกับเกษตรกรให้ได้หลายๆ กลุ่มเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาเป็นช่วงและพยายามทำให้เกิดการหมุนเวียนให้ได้มากที่สุดค่ะ” คุณวาริส ระบุ
นอกจากนี้ทางฟาร์มยังวางแผนต่อยอดการขายแฟรนไชส์ระบบหลังร้าน ซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการระบบหลังร้านที่ต้องมีทั้งฟาร์มคาเฟ่และร้านอาหารที่รองรับผู้บริโภคทุกวัน เป็นโมเดลหลักของร้าน เพราะฉะนั้นเจ้าของฟาร์มจึงมองเห็นโอกาสการต่อยอดธุรกิจให้เป็น Business Model Farm Café และสามารถไปเทรนให้กับลูกค้าแฟรนไชส์ได้นั่นเอง
“พนักงานของร้านจะเป็นน้องพนักงานที่อาศัยในพื้นที่ทั้งหมด แล้วก็ในช่วงเทศกาลเราจะเปิดให้ชุมชนเข้ามาขายของกับเราได้ด้วย ด้วยความที่ที่เราเป็นชุมชนบ่อกุ้งเราก็จะมีการดีลกับบ่อกุ้งและรับกุ้งมาเพื่อเป็นวัตถุดิบในร้านอาหาร ส่วนมากวัตถุดิบต่างๆ ก็มาจากกลุ่มเกษตรกรหมดเลย เรามีเปิดช็อปฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตให้ด้วย เราก็มีไปส่งเสริมให้กลุ่มที่เลี้ยงปลากะพงแปรรูปเป็นน้ำพริกปลากะพงเพื่อต่อยอดให้เกิดรายได้อีกหนึ่งช่องทาง นอกจากนี้ยังมีการส่งต่อลูกค้าไปยังฟาร์มเพื่อนบ้านเพื่อกระจายองค์ความรู้และรายได้สู่ฟาร์มเกษตรกร” คุณวาริส ระบุถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชน
ในพื้นที่บางกระเจ็ด จ.ฉะเชิงเทรา นั้นคุณวาริสบอกว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลในช่วงที่ทำฟาร์มตอนแรกคุณวาริสถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะไม่คิดว่าจะมีลูกค้าสนใจและเข้ามาที่ฟาร์ม แต่พอลองทำและเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรและโปรโมตผ่านช่องทางโซเชียลตัวเองก็ทำให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น ซึ่งเธอได้รับฟีดแบกที่ดีจากทั้งลูกค้าและชาวบ้าน เกษตรกรในพื้นที่ในเรื่องของการยกระดับชุมชนให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้านอีกด้วย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้าฟาร์มจะมาจาก กทม. ชลบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก
“จริงๆ ทำธุรกิจนี้ขึ้นมาเพราะมีแนวคิดที่อยากเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคให้มาเจอกัน เพราะทุกวันนี้เวลาเรากินอาหารที่อยู่ในจานเราไม่เคยรู้ถึงวัตถุดิบและที่มาของอาหารแต่ละอย่างเลย เอาจริงๆ ก่อนหน้าที่จะมาทำฟาร์มเราก็สักแต่ว่ากินอย่างเดียว แต่พอมาทำฟาร์มเราก็มีมุมมองที่เปลี่ยนไปเวลากินมะเขือเทศเราก็เริ่มกลับไปมองเกษตรกรแล้วว่ากว่าจะปลูกขึ้นมานะ เรารู้สึกเรากินอย่างมีคุณค่ามากขึ้นและด้วยความที่เราเก็บผักจากฟาร์มที่เราปลูกเองเราก็จะรู้สึกพิเศษก็เลยอยากเปิดให้ทุกคนเข้ามามีประสบการณ์แบบนี้ โดยที่ฟาร์มจะไม่เก็บผักให้แต่จะให้ลูกค้าเก็บผักเองและเดินถ่ายรูปสวยๆ ด้วย” คุณวาริส ระบุถึงแนวคิดการทำฟาร์ม
อย่างไรก็ตาม Green Ville Farm Café เปิดให้บริการทุกวัน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวและฟาร์มร้านอาหารที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน และมีโซนกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกลับไป รวมถึงยังเป็นธุรกิจต้นแบบที่เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรในชุมชนปลูกและขายวัตถุดิบปลอดสารเคมีให้กับทางฟาร์มเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งนี้ทางฟาร์มยังได้นำเทคโนโลยีการจัดการด้านการเงินอย่าง แอปพลิเคชัน KTC Merchant โซลูชั่นรับชำระเงินครบวงจรสำหรับร้านค้า SME ที่ใช้งานง่าย ปลอดภัยสูง พร้อมช่วยควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มาใช้ภายในฟาร์มเพื่อสะดวกทั้งผู้ขายและผู้บริโภคอีกด้วย
