(คลิป) "คิดเจริญ" ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ผ่านของเล่นดินปั้นเสริมพัฒนาการ จากทำให้ลูกเล่นต่อยอดสร้างรายได้หลักแสน / เดือน

ในเวลานี้ หันไปทางไหนก็เห็นแต่สินค้าจากประเทศจีน เข้ามาทำตลาดในประเทศไทย เต็มไปหมด ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทย แทบจะต้องปิดกิจการกันเลยที่เดียว และด้วยเหตุนี้เอง รัฐบาลแนวทางส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากโรงงานและแบรนด์ของคนไทย โดยให้คนไทยหันมาสนับสนุนสินค้าผลิตในประเทศ เพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย โดยเฉพาะตลาดของเล่น มีสินค้าจีนทะลักเข้ามาในประเทศไทย จำนวนมาก
จากความรักงานศิลปะ ต่อยอดสร้างอาชีพ
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก
วันนี้พามารู้จัก กับแบรนด์ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก แบรนด์ของคนไทย ที่เกิดจาก ครอบครัวเล็กๆ ที่ คุณพ่อ และคุณแม่ ชื่นชอบในการทำงานศิลปะ ได้นำความชอบของตัวเองมาต่อยอด ทำของเล่นให้ลูกๆ ได้เล่นเองตามจินตนาการ และด้วยความรักที่มีให้ลูกๆ ของ คุณพ่อ คุณแม่ คู่นี้ไม่ได้แค่อาศัยความชอบด้านงานศิลปะ และมาทำของเล่นให้ลูก แต่การออกแบบของเล่นแต่ละครั้งได้ขอความรู้ และศึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก จากคุณหมอผู้เชี่ยวขาญ จนได้ออกมาเป็นงานดินปั้นเสริมพัฒนาการเด็กให้กับลูกๆ ได้สนุกกับการเล่นของเล่น พร้อมกับพัฒนาทักษะไปพร้อมๆ กัน
นายธีระวัฒน์ ลิ้มมานะ เจ้าของ ผู้ผลิตของเล่นเสริมทักษะผลิตจากดินปั้น ภายใต้แบรนด์ คิดเจริญ เล่าว่า จุดเริ่มต้นของ คิดเจริญ มาจากแฟนเรียนจบด้านงานศิลปะ ส่วนตัวผมเองจบด้านครีเอทีฟ หลังจากที่เราทั้งสองคน คิดว่าอยากจะมีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของเราเอง ก็เลยเป็นที่มาของเล่นดินปั้น ตามที่กล่าวมาข้างต้น
โดยผมและแฟนช่วยกันออกแบบ ร่วมกับนักจิตวิทยาเด็ก และใช้ความสามารถด้านครีเอทีฟ ที่ทำงานเบื้องหลัง มาใช้กับการทำคลิป นำไปขายช่องทางออนไลน์ ซึ่งผลตอบรับออกมาดีเกินความคาดหมาย จากไม่ได้คิดทำจริงจัง วันนี้ กลายเป็นหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ ความฝันในการที่จะมีสินค้า และมีแบรนด์ของตัวเองก็เป็นจริงได้ ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน นับจากวันนั้น ถึงวันนี้ ผ่านมา 5-6 เดือน
นำวัฒนธรรมประเพณี ไทย มาใส่ในของเล่น
สำหรับ ไอเดียการออกแบบของเล่น ของคิดเจริญ นั้น ผมได้นำแนวคิดวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม อาหารการกินแบบไทย นำมาใส่ลงไปในการออกแบบของเล่น “คิดเจริญ” เพื่อให้เด็กๆ ได้ซึมซับและภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านการเล่นของเด็กๆ
ในส่วนรูปแบบของเล่นแบรนด์ คิดเจริญ นั้น ได้นำดินปั้นไทยมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำของเล่น เดิมในครั้งแรกผมกับแฟน เราก็ออกแบบและลงมือปั้นด้วยมือกันเอง สองคน เรียกว่า เป็นงานฝีมือแบบ 100 % แต่ปัญหา คือ พอนำออกมาขาย การมาปั้นดินด้วยมือ เป็นไปไม่ได้เลย เพราะออเดอร์ที่เข้ามาเยอะขึ้น ผมก็เลย ทำบล็อกขึ้นมา เพื่อให้ใครก็สามารถทำงานปั้นดิน ตามแบบที่ต้องการและได้งานดินปั้นเหมือนกันทุกชิ้น
โดยรูปแบบของเล่นที่ผมและแฟน ออกแบบในช่วงแรก นั้น จะเป็นชุดอาหารไทย เพราะผมเองก็มีลูก ๆ จะเห็นว่า เด็กๆ ชอบเล่นบทบาทสมมุติ ชอบเล่น ปรุงอาหารทำอาหาร และของเล่นที่เห็นเด็กๆ เล่น ส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติก และออกแบบมาเป็นรูปแบบของอาหารฝรั่ง เช่น เบเกอรี่ ฯลฯ แต่เราต้องการนำเสนอความเป็นไทย จึงได้ออกแบบมาเป็นรูปแบบของ อาหารไทย เช่น ชุดหมูกระทะ แบบไทย หรือ ชุดปิ้งย่าง สตรีทฟู้ดส์ แบบไทย เป็นต้น
ทั้งนี้ ในอนาคตเราจะหยิบเอาความเป็นไทยแบบไหนมานำเสนอ ให้กับลูกค้าคิดเจริญต่อไป นั้น ก็คงจะต้องติดตามและมาเป็นลูกค้า ของเล่นเสริมทักษะแบรนด์คิดเจริญของเราต่อไป สนนราคาของเล่นของเรา เริ่มต้นกันที่ชุดละ 189 บาท ไปจนถึงหลักพันบาท แต่ราคาเฉลี่ยในตอนนี้ อยู่ที่ 500 -990 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สำหรับในส่วนช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ผ่านมา เนื่องจากเรามีความถนัดในการทำตลาดออนไลน์ ผมและแฟนก็เลยเลือกใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ มาเป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า โดยปัจจุบันผมก็ใช้เกือบทุกแพลตฟอร์ม ผลตอบรับหลังจากที่ผมเปิดตัวมาได้ประมาณ 5-6 เดือน ได้รับการตอบค่อนข้างดีเลยที่เดียว เพราะมีลูกค้าสั่งสินค้าของเรา ไปให้กับลูกๆ และกลับมาซื้อซ้ำ ทำให้ยอดขายของเรา เพิ่มขึ้นทุกเดือน จากเดือนแรกขายได้ประมาณ 1 หมื่นกว่าบาท เดือนที่ สองเพิ่มเป็น 3 หมื่น และ เดือนล่าสุด ผมมีออเดอร์ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ อยู่ที่ แสนกว่าบาท
ส่วนช่องทางการขาย นอกจากออนไลน์ ที่ขายทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเพจ เฟซบุ๊ก ไอจี Tiktok Shopee Lazada ยังได้ออกบูท ตามงานอีเวนต์ ต่างๆ ตอนแรกผมเริ่มจากการออกร้านในงานอาร์ต และงานคราฟท์ ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะได้ลูกค้าจากงานนี้ ไป แต่ผมก็นำไอเดีย การให้เด็ก ร่วมทำงาน DIY กับเรา ซึ่ง เด็กที่มาเดินกับคุณพ่อ คุณแม่ ก็ชื่นชอบ กันมาก ผู้ใหญ่เองก็สนุก ร่วมกับเด็ก ในการทำงาน DIY ที่บูทของเรา ซึ่งได้ลูกค้าจากงานนี้ ด้วยเช่นกัน ในอนาคต ตั้งใจว่า คงจะมีช่องทางออฟไลน์ โดยออกร้านงานแสดงสินค้ามากขึ้น
ความสำเร็จในการทำตลาดออนไลน์ ของคิดเจริญ
นายธีระวัฒน์ กล่าวว่า มาจากผมทำงานด้านครีเอทีฟ และก่อนหน้านั้น ผมก็จะถ่ายทำคลิปวีดีโอ ทำคอนเทนต์ ขายอสังหาริมทรัพย์ ผมถนัดในการออกแบบคลิปวีดีโอ ขายของอยู่แล้ว ผมนำความรู้ตรงนั้น มาออกแบบคลิปวีดีโอ ในการนำเสนอ ของเล่นเสริมทักษะ แบรนด์คิดเจริญ ของเราด้วย เป็นเหตุผลที่ทำให้เราขายสินค้าได้ ด้วยคอนเทนต์ มุมวีดีโอ สวย ๆ ที่ผมนำเสนอออกไปให้กับ คุณลูกๆ และคุณแม่ๆ ได้เห็น และทำให้เด็กชื่นชอบ และอยากได้ของเล่น ดินปั้นของผมก็เป็นได้
“ผมต้องเล่าก่อนว่า ตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังกว่า ผมจะมีออเดอร์ เข้ามาเยอะขนาดนี้ เราสองคนคิดว่า เป็นงานอาร์ต งานศิลปะที่เราชอบ เราก็ทำมันด้วยใจรัก และเราก็มีลูก ได้ทำให้กับลูกๆ ของเราได้เล่น และทำให้ คุณแม่ ๆ ที่มองหาของเล่น ช่วยเสริมทักษะ และปลอดภัยให้กับลูกๆ เช่นเดียวกับเรา ไม่คิดว่าจะมีคนชอบของเล่นเราและสั่งซื้อเข้ามาเยอะขนาดนี้ จนทุกวันนี้ จากเดิมผมทำกับแฟน 2 คน ตอนนี้ ก็ต้องมีคนมาช่วยทำงาน 5-6 คน เพื่อให้ทันกับออเดอร์ ที่คุณพ่อ คุณแม่ สั่งเข้ามา”
คนไทยสนับสนุนสินค้าไทย
พาแบรนด์คนไทยไปสู่สายตาชาวโลก
“ความฝัน ของผม เราอยากจะเปลี่ยนความคิด พ่อ แม่ ให้หันมาใส่ใจกับการเลือกของเล่นให้กับลูกๆ เพื่อเด็กจะไม่แค่ได้เล่นสนุกๆ ไปวันๆ แต่ยังมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในของเล่น ที่ช่วยเสริมพัฒนาการให้กับเค้า และเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ และ ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากจะให้ของเล่นที่พัฒนาขึ้นมาจากแบรนด์คนไทย ในรูปแบบวิถีชีวิต และรูปแบบที่เป็นวัฒนธรรมไทย ได้ ออกไปสู่สายตาชาวโลก ให้เด็กต่างชาติ ได้เล่นและสนุกกับ ของเล่น ที่ออกแบบโดยคนไทยในรูปแบบไทยไทย”
“ท้ายสุดนี้ ผมก็อยากจะฝากแบรนด์คิดเจริญ สำหรับ พ่อ แม่ที่กำลังมองหาของเล่นเสริมทักษะ ในวัย 3 ปีขึ้นไป นอกจากจะได้ของเล่น เสริมทักษะที่ผลิตจากดินปั้นที่ปลอดภัยกับลูกๆ ของทุกคนแล้ว ยังได้สนับสนุนสินค้าแบรนด์เอสเอ็มอีไทย เพราะช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ มีแต่คนไทยด้วยกันเท่านั้นที่จะช่วยประเทศไทยให้สามารถก้าวข้ามความยากลำบาก และขับเคลื่อนไปข้างหน้า และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้”
