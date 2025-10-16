FIT Auto จัดโปรโมชันใหญ่ส่งท้ายปี “ฟิตรถให้พร้อม มั่นใจทุกการเดินทาง”ยาง 3 แถม 1 น้ำมันเครื่องเริ่มต้น 690 บาท พร้อมโครงการประกันภัยใหม่ “FIT KUB TIP”
คุณรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) พร้อมด้วย คุณสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวแคมเปญใหญ่ก่อนเดินทางส่งท้ายปีของศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto มอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์คนรักรถ และนักเดินทางทุกคน ให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความอุ่นใจ ไม่ว่าจะเป็นทริปสั้น ๆ ในเมือง วันหยุดกับครอบครัว หรือ
ทริปทางไกลในช่วงเทศกาล ก็พร้อมออกเดินทางได้อย่างมั่นใจไร้กังวล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 15 มกราคม 2569
รับโปรโมชันพิเศษ:
• ยาง 3 แถม 1 + ฟรี! โปรแกรมดูแลยาง FIT Care มูลค่า 4,000 บาท
ยางซื้อ 3 แถม 1 จากแบรนด์ที่ร่วมรายการ (Goodyear, Yokohama รุ่น AE51 และ G056, Deestone และ Westlake) และรับโปรแกรมดูแลยาง FIT Care ครอบคลุมตลอด 2 ปี หรือ 50,000 กม. รวมบริการตั้งศูนย์ 2 ครั้ง, สลับยาง-ถ่วงล้อ 5 ครั้ง, เติมลมไนโตรเจนไม่จำกัด, และปะยางแบบแทงไหมฟรี เมื่อเปลี่ยนยางครบ 4 เส้นที่ FIT Auto
• เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Lubricants เริ่มต้น 690 บาท ฟรี! ไส้กรองน้ำมันเครื่องและค่าแรง
- น้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโล เบนซิน เริ่มต้น 690 บาท ดีเซล เริ่มต้น 1,020 บาท
- น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% เบนซิน เริ่มต้น 750 บาท ดีเซล เริ่มต้น 1,490 บาท
- เมื่อซื้อน้ำมันเครื่องขนาด 3 ลิตรขึ้นไป ฟรี! ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย มูลค่า 200 บาท และไส้กรองยี่ห้อ FIT Auto มูลค่าสูงสุด 260 บาท หรือส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับซื้อไส้กรองยี่ห้ออื่นที่ FIT Auto ในกรณีที่รถลูกค้าไม่สามารถใช้ไส้กรองยี่ห้อ FIT Auto ได้
• อะไหล่ลด 5%
ครอบคลุมผ้าเบรก, จานเบรก, โช้คอัพ, แบตเตอรี่ และอะไหล่ช่วงล่างที่ร่วมรายการ พร้อมแพ็กเกจทำความสะอาดและหล่อลื่นระบบเบรก ราคาพิเศษ 249 บาท
• บริการล้างแอร์และอบโอโซน 1,990 บาท ฟรี! กรองแอร์ PM2.5 มูลค่า 380 บาท
ด้วยเทคโนโลยี Micro Cam สำหรับรถญี่ปุ่นเท่านั้น (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
นอกจากนี้ FIT Auto ยังจับมือกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “FIT KUB TIP คุ้มทุกคัน ประกันทุกยาง” ที่ครอบคลุมประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+ และ 3+ พร้อมขยายความคุ้มครองด้านยางรถยนต์ และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ยกระดับประสบการณ์ One Stop Service ให้ลูกค้ามั่นใจได้มากขึ้น สามารถสมัครได้ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code ณ จุดบริการ FIT Auto ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1736
“ฟิตรถให้พร้อม มั่นใจทุกการเดินทาง” ที่ FIT Auto ด้วยโปรโมชันพิเศษสุดคุ้ม คนรักรถห้ามพลาด!! มาดูแลรถของคุณที่FIT Auto ทุกสาขาทั่วประเทศ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pttfitauto.com/th/promotion หรือโทร 1365 Contact Center ติดตามข่าวสารทาง หรือเช็ก FIT Auto ใกล้บ้าน ได้ที่ https://www.pttfitauto.com/th/branches
*หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า