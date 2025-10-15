(ชมคลิป) ไม่มีหน้าร้านแต่เป็นโรงงานมาขายเอง ‘นูโซลแบ็ก’ แตกไลน์สู่ค้าปลีกจากผู้ผลิตกระเป๋าผ้า(พรีเมียม) มากว่า 30 ปี

“อาจเพราะว่ามันก็มีงานอีเว้นต์ทั้งปีเรื่อยๆ เป็นอีเว้นต์โน่นนี่นั่นต่างๆ เขาก็เลยจะอีเว้นต์นี้ก็มาสั่งอีเว้นต์นี้ก็มาสั่งและก็บางทีแบรนด์ต่างๆ เขาทำโปรโมชั่นอาจจะแบรนด์นี้ทำช่วงนี้ๆ ก็เลยจะมีเรื่อยๆ แต่ว่าไม่ได้ตามแฟชั่นขนาดนั้นส่วนมากจะเป็นเมดทูออร์เดอ
ลูกค้าก็จะมี ‘แบบ’ มาให้เลย มีสเปคมาให้ และก็อาจจะแบบทางร้านผ้ามี ‘ผ้า’ ใหม่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยเราก็นำเสนอลูกค้าเอา บางคนอยากได้ผ้าที่มันแตกต่างจากที่เขาเคยผลิตมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอหลัง ๆ เหมือนด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรอย่างงี้เนาะแบบว่าแล้วแต่ละบริษัทบางทีเขาก็อยากจะแบบว่าประหยัดงบตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ย เขาก็อาจจะแบบว่าอยากหาตัวเลือกที่เบาลงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแนะนำเป็น‘ถุงผ้าสปันบอนด์’ ที่โรงงานจะมีเครื่องจักรผลิต(ขึ้นรูป)งานต่าง ๆ เองซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของราคาได้ด้วย” สุทธิกานต์ เสาวลักษณ์สกุล หรือ “คุณซูน” ทายาทรุ่นที่สองของบริษัทเพิ่มพูนอินเตอร์เทรดจำกัดและยังเป็นเจ้าของร้านค้าในช้อปปี้ออนไลน์ชื่อ NOOSOLBAG อีกด้วย การเข้ามารับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ริเริ่มธุรกิจผลิตกระเป๋าผ้า(พรีเมียม) โดยมีโรงงานเองมากว่า 30 ปีแล้ว สำหรับคนรุ่นใหม่อย่างคุณซูนและก็น้องชายประจวบกับเป็นจังหวะเวลาเดียวกันที่การตลาดแบบ “ออนไลน์”ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชยักษ์ใหญ่! อย่าง Shopee รวมถึงอีกหลาย ๆ เจ้าเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจมากขึ้น ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ด้วย กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกไลน์ผลิตและรูปแบบการค้าใหม่เพิ่มเติม สู่การขายปลีกในแบบของร้านค้าออนไลน์“ตอนแรกก็จะรับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่า มันมีช่วงที่แบบว่าช้อปปี้หรือว่าตลาดออนไลน์แพลตฟอร์มต่าง ๆ มันเริ่มเข้ามาเราก็เลยแบบว่าอยากลองดู ก็เลยลองเริ่มกับน้องชายดูค่ะก็ลองแบบปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบว่าอยากลองขายออนไลน์ดู อยากลองแบบว่าขายปลีกอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ค่ะ” ตอนแรกที่ตั้งใจเลยคือแค่อยากลองเอาผ้าที่แบบว่าสต็อกเกินมาของโรงงานอยากระบายช่วยคุณพ่อคุณแม่แบบระบายผ้าด้วย เราก็เลยเอาผ้าที่แบบว่าคนใช้แบบง่ายก็จะเป็นผ้าดิบ ผ้าแคนวาส อะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองเอามาทำดู แล้วทีนี้ด้วยความที่มันเป็นผ้าแบบว่าชิ้นเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยลองคิดดูว่าเออช่วงนี้แบบว่าเขานิยมอะไรกัน แล้วช่วงนั้นมันจะเป็นแบบว่า “แก้วส่วนตัว” หมายถึงว่าลูกค้าเขาจะเริ่มใช้กัน (เป็นกระแสมาจากช่วงโควิดฯ) หนูก็เลยแบบว่าลองทำถุงใส่แก้วดีไหม
จากโรงงานผู้ผลิตกระเป๋าผ้า ‘Made to Order’ มานานกว่า 30 ปี
ก็คือคุณพ่อคุณแม่เคยทำงานในโรงงานกระเป๋าแล้วก็เลยออกมาทำเป็นของตัวเอง แล้วก็ตอนแรกก็คือจะมีแค่ “กระเป๋าผ้า” อย่างเดียวก็คือเย็บเป็นแบบเป็นผ้าดิบ ผ้าแคนวาส ผ้าไนล่อนต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณพ่อคุณแม่เปิดมาประมาณ 30 กว่าปีเป็นที่รู้จักในชื่อของ “เพิ่มพูนอินเตอร์เทรดจำกัด” จะเน้นลูกค้าส่วนมากจะเป็นแบบบริษัทต่าง ๆ และก็อาจจะเป็นองค์กรต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาแบบว่าต้องการ “ส่วนมากเราจะเน้นรับผลิตตามเป็น made to order จะไม่ได้เป็นแบบที่เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นที่สต็อกไว้ปลีกอะไรเงี้ยจะเป็นแบบว่าเมดทูออร์เดอ คือทำแล้วก็จบเป็นออร์เดอ ๆ ไป เมื่อก่อนก็จะเป็นแบบว่าองค์กรต่าง ๆ เขาจะแบบว่าเอาไปทำเป็น Giftset หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็หลัง ๆ ก็คือจะเริ่มเป็นแบบว่าแจกในงานอีเว้นต์ต่าง ๆ แล้วอะไรอย่างเงี้ย”รูปแบบการตลาดก็จะมี “แผนกเซลล์” วิ่งไปหาลูกค้าตามบริษัทต่าง ๆ ก็คือลูกค้าเขาก็จะมีส่งรูปคร่าว ๆ มาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และก็ทางเราก็จะทำราคาจากรูปแล้วก็ถ้าสมมติว่าโอเคอะไรเงี้ยก็คือจะมีการแบบว่าขึ้นตัวอย่างให้ดู และก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ว่าปรับเปลี่ยนในจุดไหน อย่างเช่นหูหิ้ว หรือว่าต้องการเพิ่มกระดุมหรืออะไร เราก็สามารถปรับให้ได้“ส่วนมากลูกค้าถ้าเป็นการ‘เมดทูออร์เดอ’ ลูกค้าเขาจะมีผ้าหรือว่ามีสเปคในใจอยู่แล้ว เขาก็จะบอกมาว่าเอออยากได้ผ้าสมมติแต่ว่าบางทีมันเป็นความหนาของผ้าสมมติอย่างเช่นเขาอยากได้ผ้าดิบ หรือผ้าแคนวาส เขาบอกว่าอยากได้หนาหน่อยเราก็มีแบบหลายความหนา เราก็หามาให้เขาเลือกจับดูเนื้อผ้าได้ ชนิดของผ้าเขาก็จะมีกำหนดมาให้คร่าว ๆ บางทีอยากได้ผ้าร่มผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะพวกผ้าตระกูลผ้าร่มมาให้เขาเลือก” มาที่นี่คือครบตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเรื่องกระเป๋าผ้า ก็สามารถแบบว่ามีงบประมาณนี้ทำกระเป๋าอะไรแบบไหนได้บ้าง เราก็จะแนะนำลูกค้าได้ อาจจะแบบเอากระเป๋าที่เราเคยผลิตให้เขาดูเขาแบบว่าชอบแล้วก็อยากปรับตรงไหนไหม ก็สามารถทำได้
ชูจุดขายใหม่ “ถุงผ้าสปันบอนด์” เปิดตลาดก่อนพร้อมขยายการผลิต
เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วจะมีเทรนด์ “ถุงผ้าสปันบอนด์” เข้ามา ถุงผ้าสปันบอนด์ก็คือที่เอาไว้แจกในงานอีเว้นต์ต่าง ๆ แล้วคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยลองนำเครื่องเข้ามาผลิตดู“ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมีลูกค้าแต่ว่าแนะนำลูกค้าไปเรื่อย ๆ ค่ะว่าเทรนด์นี้มันกำลังมานะ อะไรเงี้ย แล้วก็ราคาค่อนข้างถูกกว่ากระเป๋าผ้าที่เราเย็บแล้วก็งานค่อนข้างไวเผื่อบางทีลูกค้ารีบใช้ในงานอีเว้นต์ต่าง ๆ อะไรเงี้ยค่ะ เขาก็เลยแบบว่าลูกค้าก็เลยแบบติดมากขึ้น” ตอนนี้ก็เลยจะมี 2 ไลน์ผลิตก็คือจะมี กระเป๋าผ้าแล้วก็ถุงผ้าสปันบอนด์ ก็คือตัวถุงผ้าสปันบอนด์จะเป็นผ้าที่ทอจากใยพลาสติกอะไรเงี้ยค่ะ มีคุณสมบัติคือค่อนข้างย่อยสลายได้ง่าย ทางเราก็เลยเอามาลองผลิตดูและก็ “ราคา” จะค่อนข้างถูกกว่ากระเป๋าผ้า ใช้เครื่องจักรในการผลิตมันก็จะค่อนข้างไวในการผลิตใช้ระยะเวลาสั้นกว่าในการเย็บกระเป๋า บางทีลูกค้าบอกว่ารีบใช้หรือว่าต้องรีบออกอีเว้นต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะแนะนำอันนี้แล้วก็ถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบว่างบไม่เยอะแล้วก็เน้นแบบว่าแจกแบบวอลลุ่มเยอะ ๆ อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนำถุงผ้าสปันบอนด์เลย
ก่อนหน้านี้จะเป็นตึกแถว (อยู่ในกรุงเทพฯ) คล้าย ๆ กับแบบนี้เลยแต่ว่าจะไม่มีในส่วนของ “โรงงาน” แบบข้างหลังอันนี้ก็คือขยับขยายออกมาเพื่อให้มีโรงงานผลิตที่เป็นสัดส่วนมากขึ้น ย้ายมาอยู่ตรงนี้(บางน้ำจืด-สมุทรสาคร) ได้ประมาณ 10 ปีแล้ว ส่วนปัญหาในเรื่องการผลิตส่วนมากจะเป็น Low Season ในแต่ละปีเพราะว่า มันจะมีช่วงที่แบบว่าลูกค้าเขายังไม่สรุปโปรเจคต์ด้วยอะรไอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงสั้น ๆ แล้วก็ช่วง “โควิด-19”ก็หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าลูกค้าเขาก็ต้องเบรกโปรเจคต์ต่าง ๆ ของเขา แล้วเราก็เลยแบบว่าเบรกเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง ช่วงนั้นก็เลยเป็นแบบว่าผลิต “สต็อก” มาแทนก็คือ จะสต็อกไว้เยอะ ๆ หน่อยอย่างน้อยก็แบบว่าให้แบบพนักงานได้มีการดำเนินการทำงานบ้าง เพราะช่วงนั้นบริษัทไม่ได้มีการให้ออกจากงานเลยจะยังคงสภาพของการจ้างงานและก็ดูแลพนักงานตามปกติเลย แล้วระหว่างนั้นก็เลยเอาผ้าที่แบบว่ามีสต็อกเกินหรือว่าเป็นผ้าส่วนที่เหลือจากออร์เดอใหญ่ ๆ หรือเป็นเศษผ้าเอามาทำเป็นโน่นนี่นั่นสต็อกไว้ดูก่อน
เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ ๆ รับชีวิตวิถีใหม่ด้วย ‘NOOSOLBAG’
ลองทำถุงใส่แก้วดูไหม คือมันก็มีคนทำเยอะอยู่แต่ว่าหนูก็ลองเอามาทำเป็นแบบที่แบบว่าเราถนัด“ชิ้นแรกของ noosolbag เลยก็คือเป็นถุงผ้าดิบใส่แก้ว ทำเป็นแบบสีพื้นเพลน ๆ ใช่ค่ะ แล้วก็คือปรากฏว่าลูกค้าก็บางคนก็ถูกใจเพราะว่าบางคนบอกว่า ชอบแบบเรียบ ๆ อย่างเงี้ยแหละ แบบเขาเอาไปติดโน่นนี่นั่นได้ต่อ ไปติดเข็มกลัด ไปห้อยพวงกุญแจ อะไรเงี้ยหนูก็เลยเพิ่งรู้ว่ามีลูกค้าที่เขาชอบแบบเพลน ๆ เหมือนกันนะ” เพราะตอนแรกหนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าในตลาดที่หนูไปเสิร์ชดู มันก็มีแบบลาย ๆ เยอะมาก แต่ว่าก็มีกลุ่มลูกค้าเหมือนกันที่เขาชอบเพลน ๆ ก็เลยต่อยอดมาเป็นแบบ จากผ้าดิบก็เลยมาเป็นผ้าแคนวาสแต่อาจจะขยับให้มันหนาขึ้นและก็มีสีให้เลือกมากขึ้น “และก็หลัง ๆ พอขายไปตอนแรกหนูจะทำแค่ไซซ์เดียว ก็คือไซซ์ใส่ประมาณ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ ประมาณนี้ แล้วลูกค้าก็เริ่มถามเข้ามาเยอะว่า มี 40 ออนซ์ไหม มี 1 ลิตรไหม อะไรเงี้ย หนูก็เลยแบบว่าค่อย ๆ ขยับมาทำแบบไซซ์ใหญ่ขึ้น ๆ”
ได้ทั้งปลีกได้ทั้งส่งทั้งหมดเลย หรือรับผลิตด้วย พอหลังจากถุงใส่แก้วใช่ไหมคะและก็มีลูกค้าที่แบบว่าเขาต้องการซื้อถุงที่มันใหญ่ขึ้นไปใส่แบบว่า A4 แบบสมุดอะไรอย่างเงี้ย หนูก็เลยแบบว่าลองทำขยับมาใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือทำเป็นแบบกระเป๋าช้อปปิ้งที่แบบว่าใหญ่ขึ้นแล้ว และก็สต็อกไว้ ก็จะมีบางรุ่นที่แบบว่าลูกค้ายังชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ“แบบหนูก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ มีทั้งแบบที่ผลิตมาแล้วลูกค้าอาจจะยังไม่ถูกใจอะไรเงี้ย พอเราขายหมดไปเราก็อาจจะบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นแบบอื่นแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ถ้าสมมติว่ามันมีกระเป๋าแบบใหม่ ๆ เรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะพยายามแบบว่าเอามาขายปลีกในออนไลน์ด้วยเพราะว่าบางทีลูกค้ามันจะมีแบบว่าลูกค้าบางคนที่เขาแบบไม่ได้อยากซื้อล็อตใหญ่ ๆ เขาอยากแบบนี้มันน่ารัก เราก็เลยลองเอามาผลิตแล้วก็สต็อก”ตอนนี้ก็ประมาณเข้าปีที่ 5 แล้ว และก็มีแบบว่าถุงหลายแบบเลยค่ะมีทั้ง ถุงใส่แก้วด้วยและก็ถุงใส่พวกขนมของว่างต่าง ๆ เวลาเขาแจกในงานอีเว้นต์หรืองานสัมมนาเราก็มีให้ด้วย แล้วก็มีเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งหรือกระเป๋าสะพายข้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีด้วย และก็มีเป็นถุงยังชีพก็เคยทำ (ยังมีอยู่เป็นบางรุ่น) อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบเป็นแฟชั่นจ๋าขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราถนัดเป็นแบบว่า เป็นแบบเย็บแบบใช้งานเนาะก็เลยจะเป็นแบบที่เบสิค ๆ ใช้ง่ายในแต่ละวัน
“ขายปลีก” ก็ไปได้แถมยังทำให้ลูกค้าเก่า-ใหม่ที่สนใจสั่งผลิตก็ง่ายด้วย
ตอนนี้พอคนเริ่มรู้จัก NOOSOLBAG มากขึ้นแล้วก็มีช่องทางการขายมากขึ้น ก็อาจจะแบบว่าเน้นเป็นงานผลิตมากขึ้น เพราะว่าตอนแรกเราว่าจะขายปลีกอย่างเดียวทีนี้พอมีลูกค้าบางองค์กรที่เขาเห็นในช้อปปี้เพราะว่าหลัง ๆ คนก็จะแบบว่าเสิร์ชในแพลตฟอร์มต่าง ๆ แล้วจะไม่ค่อยแบบว่าหาแบบว่าไปซื้อในร้านอะไรอย่างเงี้ย พอมันเริ่มกว้างขึ้น ก็เลยเหมือนเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและก็ง่ายขึ้น“ก็จะมีลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ที่เขาติดต่อเข้ามาแล้วหนูก็จะแบบว่าให้เขาบอกสเปคโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า ถ้าในอนาคตถ้าเน้นงานผลิตได้ด้วยอีกทางหนึ่งก็จะดี” ก็มีบางองค์กรที่แบบว่าเคยติดต่อเมื่อนานมาแล้ว แล้วเขาก็ติดต่อเรามาอีกทีหนึ่งตอนนั้นก็ดีใจก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่า ลูกค้าเก่ากลับมา เขาก็บอกเขาก็ดีใจ เขาก็บอกคุ้น ๆ ว่าเคยผลิตไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบคุยกันง่าย“ลูกค้าบางท่านที่แบบว่า เอ๊ยเดี๋ยวเขามีคนที่รู้จักนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากผลิตนะอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแนะนำต่อ ๆ กันมาอันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าแบบว่าบางท่านหลาย ๆ ท่านด้วยค่ะ ที่แบบว่าแนะนำต่อ ๆ กันมา”
เพราะตอนแรกบางคนเขาซื้อเป็น “ซื้อปลีก” ไปก่อนและบางทีเราก็ให้โบชัวร์ไปแล้วบางทีเขาก็สนใจ เขาก็ติดต่อมาทางช่องทางในโบชัวร์ บางคนก็บอกว่าพอดีเลยกำลังหาอยู่พอดีเลย นึกว่าขายปลีกอย่างเดียว รับผลิตด้วยเหรอ
ไม่มีหน้าร้าน... แต่เป็นเจ้าของโรงงานมาขายเอง
ก็มีบางคนก็จะบอกว่า เอ้ยมีโรงงานไหม มีบริษัทไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีหน้าร้านไหม เขาก็จะถามกันเยอะมาก หนูก็เลยจะบอกว่ามี “โรงงาน”นะสามารถเข้ามาชมได้นะคะ เพราะว่าเราก็แบบว่าจริงใจเนาะ เราก็บอกมาชมได้เลยไม่เป็นไร“บางคนก็เข้ามาดูจริง ๆ ก็มีค่ะ แต่ว่าส่วนมากเขาก็แบบว่าก็โอเค พอเราบอกว่ามีโรงงานแล้วก็มีบริษัทเขาก็แบบขอชื่อบริษัทอะไรเงี้ย ก็คือแบบมีตัวตนอะไรเงี้ยเขาโอเค บางคนเขาก็พูดเลยว่าเออเขาดีใจที่แบบว่าแบบอยู่ดี ๆ เสิร์ชมาเอ๊ยเจอโรงงานเอออะไรอย่างเงี้ย เขาก็แบบพอดีเลย”ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นหนูมาดู NOOSOLBAG และก็ส่วน “น้องชาย” ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ดูในส่วนของโรงงาน แต่ว่าเราก็ co กันก็คือก็คุยกันตลอด ก็มีช่วยกัน
“การแข่งขัน” สู้เรื่องราคาต่ำไม่ไหว! สู้ด้วย “คุณภาพ” และบริการหลังการขายแทน
ทายาทรุ่นที่สองของเพิ่มพูนอินเตอร์เทรดและเจ้าของร้าน NOOSOLBAG ในช้อปปี้ออนไลน์ “คุณซูน-สุทธิกานต์ เสาวลักษณ์สกุล”ยังบอกด้วย การแข่งขันช่วงหลัง ๆ มานี้ด้วยความที่แบบโลกมันเปิดกว้างมากขึ้นทั้งออนไลน์ทั้งอะไรอย่างเงี้ย ก็คือมีทั้ง “คู่แข่ง” ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเยอะแยะเลย แล้วบางทีต่างประเทศเขาผลิตได้ราคาถูกกว่า เราก็แบบว่าตอนเมื่อก่อนก็อาจจะแบบจับทางไม่ถูก เมื่อก่อนเราก็อาจจะแบบว่าสู้ราคา แต่ว่าทีนี้พอแบบว่ามันไม่ไหว เราไม่ไหวอะไรเงี้ย ก็เลยเราก็เลยปรับ “ราคา” มาเท่าที่เราไหวดีกว่า แล้วเราก็บอกลูกค้าว่าเราผลิตในไทยนะ เราใช้ผ้าแบบว่าของในไทย พยายามหาแบบว่าจุดขายหรือว่าข้อแตกต่าง และก็แบบอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก็มีแบบคนที่เข้าใจ และก็ไม่เข้าใจ“แต่ว่าจะเป็นเรื่องความสบายใจแล้วกันค่ะ เพราะว่าจากที่แบบสัมผัสตรงนี้มาและก็ดูการทำงานของคุณพ่อคุณแม่ด้วย เวลามีปัญหาก็คือจะแก้จนจบเลยก็คือไม่หนีไม่ทิ้งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะ ก็คือสมมติออร์เดอนี้มีปัญหาต้องรีบส่งหรืออะไรก็แล้วแต่ เขาก็จะพยายามแบบว่าแบบทำให้ได้แบบว่าดีที่สุด เวลาแบบลูกค้าเจอปัญหา หรือว่าเราเจอปัญหาเราก็จะแจ้งโดยตรงเลย แจ้งแบบตรง ๆ เลยคือแบบว่าไม่เก็บไม่อะไร เพราะว่าจะได้แบบว่าช่วย ๆ กัน คุยกัน แก้ปัญหาได้” มันมีบางเจ้าที่แบบว่าเขาพอเจอปัญหาแล้ว เขาก็ไปเลยอะไรเงี้ย แต่ว่าของทางเราอาจจะแบบว่าช่วย ๆ กันให้ได้ดีที่สุด และก็แบบพยายามหา solutions ออกมาให้ได้แบบลงตัวที่สุดก็คือจะไม่หนี แต่ถ้าเป็นในจีนหรือต่สงประเทศอาจจะยากหน่อย อาจจะมีแต่ว่าอาจจะยากหน่อย แต่ว่าถ้าเป็นโรงงานในไทยอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากหนูว่า ทุกคนก็น่าจะแบบว่าบริการหรือ service ดี
“หนูคิดว่ามันไปต่อได้เรื่อย ๆ ทั้งกระเป๋าผ้าและก็ทั้งถุงผ้าสปันบอนด์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือถ้าเป็นตัวกระเป๋าผ้าก็คือรูปแบบมันไม่มีที่สิ้นสุดเลย ก็คือสมมติแค่เปลี่ยนอะไหล่เปลี่ยนอะไรก็เป็นแบบใหม่แล้ว ค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าแบบว่าเราจะสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าสร้างแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ค่ะ ก็คิดว่าน่าจะไปต่อได้”องค์กรต่าง ๆ เขาก็เนื่องจากมีจัดงานอีเว้นต์เรื่อย ๆ เนาะบางองค์กรใช่ไหมแล้วก็บางองค์กรอาจจะแบบว่าเป็นที่ขายโปรดักส์แล้วก็ต้องการของพรีเมียมแจก คือมันก็แบบทำโปรโมชั่นได้ทั้งปีอยู่แล้ว หนูก็เลยคิดว่ามันไปได้เรื่อย ๆ แล้วก็ในส่วนของแบบกระเป๋าก็คือมันมีแบบใหม่ ๆ เรื่อย ๆ เขาก็สามารถแบบว่าเสนอเข้ามาหรือว่าติดต่อเข้ามาได้ เราสามารถแบบว่าดีไซน์ได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ไม่มีหน้าร้านแต่เป็นโรงงานมาขายเอง‘นูโซลแบ็ก’ แตกไลน์สู่ค้าปลีกจากผู้ผลิตกระเป๋าผ้า(พรีเมียม) มากว่า 30 ปี การต่อยอดธุรกิจจากการผลิตและการตลาดในรูปแบบเดิม มาสู่รูปแบบใหม่โดยคนรุ่นใหม่ ที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างน่าพอใจและมันดีมาก ๆ เพราะไม่เพียงการขายปลีกก็สามารถทำได้ดีไม่แพ้ แต่ข้อดีอีกอย่างคือได้ “ลูกค้าเก่า” ที่กลับมาด้วยเพราะว่าเขาหาเราเจอในออนไลน์อีกทางที่เพิ่มเข้ามา การตลาดในรูปแบบเก่าตามแบบฉบับของคนรุ่นเก่าก็ยังคงดำเนินต่อเนื่องในปัจจุบัน แล้วก็ยังมีช่องทางออนไลน์ที่เข้ามาเสริมทัพได้อย่างทันช่วงเวลาพอดี แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างเรื่อง “การแข่งขัน” ในตลาดแต่ทว่าด้วยทักษะฝีมือและความชำนาญการที่เก่งไม่แพ้ สร้างความต่างด้วย “คุณภาพ” และบริการหลังการขายแทน ซึ่งน่าจะยังเป็นแต้มต่อให้กับธุรกิจข้ามผ่านวิกฤตไปได้ สามารถติดตามผลงานหรือสนใจสินค้าของ NOOSOLBAG ร้านค้าออนไลน์ในช้อปปี้ แอดไลน์: @noosol หรือ โทร.095-589-3180
