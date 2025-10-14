(ชมคลิป) “เกรทโฟม” ธุรกิจผลิตสินค้าอุตสาหกรรมฝีมือคนไทย ยึดหลัก “ทำงานยากๆ ที่คนอื่นทำไม่ได้” ต่อยอด “ACMEBELL” สินค้าเพื่อสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

เกรทโฟม กรุ๊ป ธุรกิตผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสัญชาติไทยและนวัตกรรมใกล้ตัวที่สร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบ และริเริ่มกระบวนการผสมผสานสารเคมีและเครื่องฉีดโฟมที่ออกแบบพร้อมจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการจนสามารถขึ้นรูปได้หลากหลาย รวมถึงเชื่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรมไทยและต่างประเทศ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคในอนาคตโดยเฉพาะเทรนด์สุขภาพ นอกจากนี้ยังต่อยอดเป็น “ACMEBELL” สินค้าเพื่อสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
คุณวศิน โตเจริญ กรรมการผู้จัดการ เล่าว่า “เกรทโฟม กรุ๊ป” คือ ธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับ PU Foam ผลิตสินค้าและบริการให้แก่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในลักษณะ B2B รูปแบบรับจ้างผลิต (OEM) ปัจจุบันเปิดดำเนินการ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และ บริษัท จีเอฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีเขาและน้องชาย (คุณวัชพล โตเจริญ) ผนึกกำลังร่วมกันสานต่อกิจการ ในฐานะทายาทรุ่นที่ 2
ธุรกิจนี้ บุกเบิกจากความตั้งใจของคุณพ่อ (คุณศักดา โตเจริญ) และ คุณแม่ (คุณณรัชต์พรรณพ์ โตเจริญ) ที่เริ่มต้นใช้โรงจอดรถในบ้านพักอาศัยเป็นสถานที่ผลิตโพลียูรีเทนโฟมเป็นเบาะรถยนต์ เมื่อปี 2530 ด้วยความมุ่งมั่นคิดค้นสูตร วิธีการผลิต และสร้างเครื่องฉีดโฟมด้วยตนเอง ทั้ง 2 ท่าน ถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ ช่วยสร้าง “เกรทโฟม กรุ๊ป” เกิดความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
หัวใจสำคัญของ “เกรทโฟม กรุ๊ป” ที่ทำให้โดดเด่นและแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ คือ การเป็น “One Stop Process” มีกระบวนการผลิตครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาสูตรเคมีโฟมเฉพาะที่ตรงตามความต้องการ ออกแบบ จนถึงการผลิตแม่พิมพ์ด้วยเครื่องจักรที่บริษัทคิดค้นและพัฒนาด้วยตนเอง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ในทุกขั้นตอน สามารถใช้โฟมยึดเกาะกับวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม และอีกหนึ่งสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ คือ รับฟังเสียงลูกค้า นำมาสู่การวิจัยและพัฒนาร่วมกัน จนเกิดเป็นผลงานที่ตอบโจทย์ แม้จะเป็นสินค้าที่ซับซ้อนหรือยากเพียงใด แต่เกรทโฟม กรุ๊ป สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้สำเร็จ
สำหรับภาพรวมการทำธุรกิจของเกรทโฟม กรุ๊ป แบ่งสัดส่วน งานยานยนต์ 50% ซึ่งจะเป็นรูปแบบอุปกรณ์รองรับภายในห้องเครื่องรถยนต์ เช่น เบาะนั่งรถยนต์ ที่พักแขนประตูรถยนต์ และไส้กรองอากาศรถยนต์ เป็นต้น ส่งต่อไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์อีกทอด เพื่อประกอบส่งโรงงาน เข้าสู่สายการผลิตของค่ายรถยนต์ชั้นนำ ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์ 20% ที่ประกบไม้ เหล็ก พลาสติกในชิ้นเดียว สร้างสรรค์เป็นเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ผลิตเป็นเบาะนั่ง เก้าอี้ หรือโซฟา ก็สามารถทำได้ และสินค้ากลุ่มสุขภาพ หรือเฮลธ์แคร์ 15% ที่เกิดจากกระแสความนิยมการดูแลสุขภาพ บริษัทจึงได้ขยายไลน์การผลิตเครื่องนอน เพื่อสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ เช่น หมอน ที่นอน และที่เหลือเป็นงานเฉพาะทาง ทั้งในนิทรรศการ ศิลป์ หรือโครงสร้างความหนาแน่นสูง
คุณวศิน กล่าวเพิ่มเติมว่า เกรทโฟม กรุ๊ป ไม่ได้เป็นเพียงโรงงานที่รับผลิตตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่เลือกที่จะเป็นโรงงานที่ “ทำงานยาก ๆ ที่คนอื่นทำไม่ได้” เพราะบริษัทผลิตสินค้าได้ครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงความต้องการ การันตีจากการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น ISO9001 : 2015, IATF16949 : 2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้การยอมรับทั่วโลก ทำให้ เกรทโฟม กรุ๊ป ขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM) มียอดขายเติบโตต่อเนื่อง และส่งออกไปยังหลายประเทศ ทั้งเอเชียและยุโรป
นอกจากธุรกิจขยายตัวต่อเนื่องแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการดูแลต้นทุน โดยเฉพาะการบริหารจัดการค่าไฟฟ้าที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ที่เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นอย่างดี ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME Green Productivity ที่ตอบโจทย์ช่วยสนับสนุนบริษัทติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ นอกจากใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพราะช่วยบริษัทลดค่าไฟฟ้าได้กว่า 100,000 บาทต่อเดือน
ไม่เฉพาะการมุ่งใช้พลังงานสะอาด บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างคุ้มค่า นำเศษโฟมกลับมารีไซเคิลผ่านกระบวนการปั่น เพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ที่นอนเด็ก และ อาสนะพระภิกษุ ก่อนจะส่งมอบให้ชุมชนและสังคม นำใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง สะท้อนวิธีคิดแบบ Zero Waste และการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ก้าวต่อไปของ “เกรทโฟม กรุ๊ป” ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในฐานะผู้ผลิตแบบ OEM มาอย่างยาวนาน วันนี้ พร้อมก้าวสู่การสร้างสรรค์สินค้าในแบรนด์ของตนเอง ภายใต้ชื่อ “ACMEBELL” ผลิตสินค้า เพื่อสุขภาพที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอน หมอน และเบาะนั่ง โดยใช้เมมโมรี่โฟมเกรดพรีเมียม ที่ให้คุณภาพเหนือระดับ ขั้นตอนการผลิตทีละชิ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ความแน่นสม่ำเสมอ กระจายแรงกดทับได้อย่างสมบูรณ์ รองรับสรีระทั้งการนั่งและการนอน พร้อมดีไซน์ตามหลัก การยศาสตร์ (Ergonomics) ช่วยลดอาการปวดเมื่อยบริเวณศีรษะ คอ บ่า และไหล่
โดยปัจจุบัน ACMEBELL พร้อมเดินหน้าการตลาดเชิงรุก สร้างการรับรู้และเข้าถึงผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง เว็บไซต์ www.acmebell.com, Shopee และ Lazada
อย่างไรก็ตาม จากนวัตกรรม พียู โฟม ที่ประสบความสำเร็จในการเป็น Supply Chain ในการผลิตให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ วันนี้ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำพื้นฐานความชำนาญเดิม เพิ่มเติมด้วยการต่อยอดเข้ากับเทรนด์ปัจจุบันและอนาคต นับเป็นความภาคภูมิใจของนวัตกรรมพียู โฟม ฝีมือไทย ในนาม “เกรทโฟม กรุ๊ป”
