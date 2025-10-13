พาณิชย์ จับมือ depa เดินหน้ายกระดับ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขานรับนโยบาย “Quick Big Win”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จับมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ขานรับนโยบาย “เพิ่มรายได้ SMEs” ภายใต้กรอบ “กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว” ของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางศุภจี สุธรรมพันธุ์) มุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สนับสนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการธุรกิจด้วยบัญชีบริการดิจิทัล ได้แก่ 1) SMEs ที่มีความพร้อมลงทุน จะสนับสนุนผ่านมาตรการร่วมจ่าย 50% สูงสุด 200,000 บาท จำนวน 600 สิทธิ์ และ 2) MSMEs ที่ต้องการทดลองใช้เทคโนโลยี โดยจะสนับสนุนแพคเกจทดลองใช้งานฟรีขั้นต่ำ 6 เดือน จำนวน 15,000 สิทธิ์ หวังผลสัมฤทธิ์ SMEs ไทย เติบโตอย่างมีศักยภาพ และมีระบบบริหารจัดการธุรกิจที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หารือแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผ่านกลไกบัญชีบริการดิจิทัล (One Tambon One Digital : OTOD) โดยมีเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการ 2 กลุ่ม ให้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยบริหารจัดการธุรกิจด้วยกลไกบัญชีบริการดิจิทัล ได้แก่ 1) SMEs ขนาดกลางถึงใหญ่ ที่มีความพร้อมในการลงทุน สามารถเลือกใช้โปรแกรมฯ ผ่านมาตรการร่วมจ่าย 50% สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 600 สิทธิ์ และ 2) ผู้ประกอบการ MSMEs ร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย และเกษตรกร ที่ต้องการทดลองใช้โปรแกรมฯ จะสนับสนุนแพคเกจทดลองใช้งานฟรีขั้นต่ำ 6 เดือน จำนวน 15,000 สิทธิ์
ความร่วมมือดังกล่าวระหว่าง กรมฯ และ depa มีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัย ใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ และลดต้นทุนการดำเนินงานในภาพรวม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค คู่ค้า และนักลงทุน ตลอดจนสร้างรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดยเริ่มจากการยกระดับธุรกิจขนาดเล็กและกลางให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ และเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต
ทั้งนี้ 2 หน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งของกระทรวงฯ และ depa ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตร เช่น การออกบูธตามสถานที่ต่างๆ การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ และการบรรยายให้รายละเอียดผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ จะมีการหารือถึงการสนับสนุนทุนที่เป็นอาวุธสำคัญของ SMEs ในการส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมกัน โดยกรมฯ depa และหน่วยงานพันธมิตร เตรียมจัดงานแถลงข่าวร่วมกัน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการไปยังผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกรทั่วประเทศ เน้นสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทยในเวทีโลก สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5960-61 Call Center 1570” อธิบดีพูนพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย