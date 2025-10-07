(ชมคลิป) พารู้จัก “สุ สุวัยบ๊ะ” เจ้าของช่อง “AFRAA STORE” จากแม่ค้าออนไลน์สู่ Affiliate Creator บน TikTok Shop ที่สร้างยอดขาย 7 หลักต่อเดือน

ทำความรู้จักกับ “สุวัยบ๊ะ ดีเย๊าะ” เจ้าของช่อง TikTok “AFRAA STORE” (อัฟฟรา สโตร์) ที่ผันตัวจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์สู่การเป็น Affiliate Creator บน TikTok Shop ตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ล้มแล้วลุกขึ้นสู้จนประสบความสำเร็จ ที่เริ่มจากการนำเข้าเสื้อผ้าเด็กจากประเทศจีนมาขายด้วยเงินทุนที่ค่อนข้างน้อยทำให้ต่อสู้และแข่งขันในตลาดไม่ไหว จึงหันมาสร้างตัวตนใหม่จากการเป็นนายหน้าขายของบน TikTok Shop โดยสามารถสร้างยอดขาย 7 หลักต่อเดือน
สุวัยบ๊ะ ดีเย๊าะ หรือ สุ เจ้าของช่อง TikTok “AFRAA STORE” (อัฟฟรา สโตร์) เปิดเผยว่า เดิมทีเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์มาก่อน โดยเริ่มนำเข้าเสื้อผ้าเด็กจากประเทศจีนมาขายในไทยแต่ด้วยมีเงินทุนน้อยจึงไม่สามารถแข่งขันราคาในตลาดได้ เนื่องจากมีหลายร้านที่ขายเสื้อผ้าเด็กเช่นเดียวกันทำให้เธอต้องดิ้นรนจนในที่สุดก็สู้ไม่ไหว การที่สู้ราคาไม่ได้ก็ส่งผลให้สต็อคสินค้าจม กลายเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของเธอ เพราะของที่สั่งมากองเต็มบ้านแต่ไม่สามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินได้ ทำให้เธอท้อแท้กับปัญหาดังกล่าวจนเกือบจะถอดใจ
ในช่วงโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้การนำเข้าสินค้าเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอสมควร เธอจึงได้แนวทางใหม่ในการทำธุรกิจที่จะสามารถต่อยอดจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ของเธอด้วยการหันมาขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok และ TikTok Shop ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ผู้บริโภคสนใจการซื้อของออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก
เธอจึงสนใจและได้เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มดังกล่าว ซึ่งเมื่อเธอได้เริ่มไลฟ์สดและปักตะกร้าขายของในวันแรก ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะสามารถสร้างยอดขายได้อย่างถล่มทลาย สินค้าหมดสต็อคภายใน 2-3 วัน และที่สำคัญระบบหลังบ้านของร้าน TikTok Shop เป็นผู้จัดการให้เกือบทั้งหมดตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงการประสานงานกับขนส่ง หน้าที่ของเธอคือแค่ไลฟ์สดขายของกับแพ็คสินค้าเท่านั้น
จุดเปลี่ยนที่แท้จริงของเธอนั้นเกิดขึ้นเมื่อเธอค้นพบโมเดล Affiliate Creator ที่ในตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักมากนัก โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเงินทุนของเธอเริ่มหมดจากการสต็อคสินค้าของครั้งก่อน แล้วไม่ทราบว่ามีระบบนายหน้า TikTok จนได้ไปศึกษาและลองทำ ซึ่งผลที่ได้นั้นตอบโจทย์เธอเป็นอย่างมาก เพราะไม่ต้องสต็อคสินค้า ไม่ต้องแพ็คสินค้าเองและมีความเสี่ยงเป็นศูนย์
ความสำเร็จที่เธอได้มานั้น เธอเผยเคล็ดไม่ลับคือ “วินัย” ซึ่งวินัยในการไลฟ์สดขายของทุกวันและตรงต่อเวลา เหมือนกับเปิดเป็นร้านค้าประจำอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เธอสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 7-8 หลักต่อเดือน และก้าวขึ้นเป็น Star Creator ที่ทาง TikTok Shop มอบให้กับครีเอเตอร์ที่สามารถสร้างประสบการณ์ซื้อขายที่ยอดเยี่ยมและรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง
ปัจจุบันเธอเป็นนายหน้า TikTok ขายของหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้าน อาหาร ชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และอื่นๆ โดยในช่องของเธอมีผู้ติดตามกว่า 340.2K ราย ยอดถูกใจทั้งหมด 98.7K ซึ่งเธอจะเน้นสร้างคอนเทนต์การใช้สินค้าจริงที่ได้เลือกนำมาขายและไลฟ์สด พร้อมทั้งสร้างคอนเทนต์ที่อยู่ในกระแสและเป็นที่สนใจอยู่เสมอ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและเทรนด์การจับจ่ายซื้อของของผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม คุณสุ เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการตัวอย่างของการไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากในการสร้างอาชีพธุรกิจของตัวเอง อีกทั้งยังมองหาโอกาสในการต่อยอดองค์ความรู้เดิมและประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วให้สามารถพัฒนาและยืนในสนามแข่งขันได้
ติดต่อเพิ่มเติม
TikTok : AFRAA STORE
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *