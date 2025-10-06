ปลากะพง 3 น้ำ สินค้า GI สงขลา ได้ขึ้นห้าง ขายในท็อปส์ จับมือ กรมประมง

ท็อปส์ ธุรกิจในกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ผนึกความร่วมมือกับกรมประมง และมหาสมุทรซีฟู้ด สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่นไทย โดยเปิดพื้นที่จำหน่าย “ปลากะพง 3 น้ำ” จากกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงบ้านเกาะยอ หมู่ที่ 9 จังหวัดสงขลา ที่ยึดหลักการทำประมงแบบยั่งยืน เป็นมิตรต่อระบบนิเวศทางทะเลภายใต้มาตรฐานการเลี้ยงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และตราสัญลักษณ์ ประมงธงเขียว การันตีความสด สะอาด และปลอดภัย ตอกย้ำความเป็นผู้นำของท็อปส์ในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งผลิตชั้นดี ส่งตรงถึงผู้บริโภคทั่วกรุงเทพฯ วางจำหน่ายภายในโซน Fish Monger ที่ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ ออนไลน์
นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า “ความร่วมมือกับท็อปส์ในครั้งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐสู่ภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในมิติของการยกระดับสินค้าเกษตรด้านประมงให้เข้าสู่ระบบค้าปลีกที่มีมาตรฐาน และเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย คุณภาพ และความยั่งยืน การนำ ‘ปลากะพง 3 น้ำ’ ซึ่งได้รับตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว เข้าสู่ห่วงโซ่การจัดจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรและชุมชนประมง แต่ยังเป็นการส่งเสริมระบบการผลิตสัตว์น้ำที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกรมประมงในการสนับสนุนเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสู่มาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน มีสถานประกอบการยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวแล้วกว่า 257 กลุ่ม โดยได้รับอนุญาตแล้ว 215 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนกว่า 83% และในส่วนของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป มีการยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์มากถึง 647 รายการ ได้รับอนุญาตแล้ว 332 รายการ หรือคิดเป็น 51% สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของผู้ผลิต และความร่วมมือที่กำลังขยายผลจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ ทั้งนี้ กรมประมงเชื่อว่าความร่วมมือในลักษณะนี้จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว”
นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของท็อปส์ในการยกระดับธุรกิจค้าปลีกในการสร้างบทบาทเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจ การคัดสรรและจัดหาสินค้าอย่างใส่ใจและมีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Sourcing ซึ่งท็อปส์ให้ความสำคัญกับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ไม่เพียงคุณภาพดี แต่ยังต้องคำนึงถึงแหล่งที่มา วิธีการผลิต กระบวนการและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ท็อปส์ยังยืนหยัดส่งเสริมคู่ค้าท้องถิ่นที่ดำเนินการผลิตบนแนวทางความยั่งยืน พร้อมสร้างช่องทางการจำหน่ายที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่เศรษฐกิจมหภาค สำหรับ ‘ปลากะพง 3 น้ำ’ จากทะเลสาบสงขลา โดยกลุ่มเกษตรกรชาวประมงผู้เลี้ยง “ปลากะพง 3 น้ำ” ได้คงไว้ซึ่งวิถีการเลี้ยงปลาแบบดั้งเดิมตามธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความแข็งแรงในระบบนิเวศ ทำให้ได้ปลากะพงที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคดีต่อระบบนิเวศท้องถิ่น อีกทั้งยังทำให้คนไทยได้มีปลากะพงคุณภาพบริโภคในระยะยาวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ‘ปลากะพง 3 น้ำ’ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างท็อปส์ ธุรกิจและอัตลักษณ์ชุมชน และผู้บริโภคอย่างลงตัว ไม่เพียงสร้างประสบการณ์สดใหม่ให้ผู้บริโภค แต่ยังช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชนประมงท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอีกด้วย”
และไม่เพียงภาคประมง ท็อปส์ยังดำเนินการคัดสรรและจัดหาสินค้าอย่างใส่ใจและมีความรับผิดชอบ และขยายการสนับสนุนไปสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่น ผ่านโครงการต่างๆ เช่น “จริงใจ Farmers’ Market” ที่เปิดพื้นที่ให้เกษตรกร 12,300 ครัวเรือน นำผลผลิตปลอดภัยและสินค้าชุมชนมาจำหน่ายโดยตรงใน 32 สาขา ครอบคลุม 28 จังหวัดทั่วประเทศ และโครงการ “ท็อปส์ ท้องถิ่น” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีได้นำเสนอสินค้าท้องถิ่นสู่ธุรกิจค้าปลีกชั้นนำภายใต้โมเดลธุรกิจที่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายเล็ก ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นคู่ค้ากับท็อปส์แล้วจำนวนกว่า 130 ราย และมีสินค้าจำหน่ายกว่า 500 รายการ ทั้งหมดนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของท็อปส์ในการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการคัดสรรและจัดหาสินค้าอย่างใส่ใจและมีความรับผิดชอบ นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ “12 Missions to Sustainable Retail” และแนวคิด “Small Acts Together” ที่เชื่อว่าทุกการลงมือเล็ก ๆ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้จริง
ด้าน นางสาวถิรจิตรา ราชสีห์ กรรมการบริษัท ตัวแทนชาวประมง บริษัท ทีเอ็ม ฟู๊ดส์ ซัพพลาย จำกัด (มหาสมุทร) กล่าวเสริมว่า “ในฐานะตัวแทนกลุ่มชาวประมงเกาะยอ เรามีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท็อปส์เข้ามาสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ปลากะพง 3 น้ำ ของชุมชนได้วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของประเทศ การสนับสนุนจากท็อปส์ไม่เพียงสร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวประมงมีพลังในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นเครื่องยืนยันว่าอาชีพประมงดั้งเดิมมีคุณค่าและสามารถยืนหยัดได้อย่างสง่างามในตลาดสมัยใหม่ โดยจุดเด่นของปลากะพง 3 น้ำ นับเป็นปลากะพงไทยเพียงหนึ่งเดียวที่เลี้ยงในทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจุดบรรจบของน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม จึงได้ปลาที่มีเนื้อแน่น สีชมพูใส และรสชาติหวานสดเป็นเอกลักษณ์ และมีขนาดใหญ่กว่าปลากระพงชนิดอื่นมีน้ำหนักตั้งแต่ 3-5 กิโลกรัม สูงสุดถึง 8 กิโลกรัม ซึ่งเราเลี้ยงด้วยวิถีธรรมชาตินานกว่า 2 ปี ปราศจากสารเคมี ทั้งยังใช้เทคนิคอิเคะจิเมะจากญี่ปุ่นเพื่อคงความสด ลดกลิ่นคาว และยกระดับคุณภาพสู่เกรดซาชิมิ อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) , การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) และประมงธงเขียว ยืนยันถึงความเป็นสินค้าท้องถิ่นที่สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืนอย่างแท้จริง”
“ท็อปส์จะยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากชุมชนไทยสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ให้ทุกการจับจ่ายไม่เพียงได้สัมผัสความสดใหม่ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน แต่ยังเป็นการส่งต่อคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน และพร้อมร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายสเตฟาน กล่าวสรุป
ชวนลิ้มรสความสดอร่อยของ “ปลากะพง 3 น้ำ” วัตถุดิบคุณภาพจากทะเลสาบสงขลา ภายในโซน Fish Monger ได้แล้ววันนี้ที่ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาที่ร่วมรายการ และท็อปส์ ออนไลน์